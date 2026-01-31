El herido del tiroteo en Burgos, detenido en República Dominicana

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Salvó la vida de milagro después de recibir cinco balazos en plena calle, en el barrio de Gamonal, e hizo las maletas en cuanto tuvo ocasión. S. G. R. (también conocido como El Piloto) regresó a su país, República Dominicana, sabiendo que la Policía Nacional había detenido a dos hombres: el sicario que le disparó y su cómplice. Instalado en Los Alcarrizos tras abandonar Burgos, la semana pasada se confirmaba su arresto por «supuestas agresiones».

De acuerdo a la información adelantada por la cadena de televisión CDN, El Piloto fue interceptado por la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) en el sector Los Americanos. Con una orden de arresto contra él, iba acompañado de su pareja, uno de sus hijos, un cabo de la Policía Nacional Dominicana y un exagente del mismo Cuerpo.

El operativo culminó con el registro de un par de vehículos y el hallazgo de dos pistolas, cinco cargadores, 115 balas, de 24.000 pesos dominicanos y euros en efectivo. A pesar de su presunta vinculación con el mundo del narcotráfico, tanto en España como en su país natal, los agentes del Dicrim no localizaron sustancias estupefacientes. Cabe destacar, además, que el expolicía que le acompañaba portaba un carné de agente de la autoridad y una «pistola ilegal» previamente sustraída en Santiago de los Caballeros.

Tal y como indican desde CDN, horas después de su arresto, S. G. R. y los dos policías que -presuntamente- se encargaban de velar por su seguridad pasaron a disposición judicial.

Más allá de su detención, especialmente motivada al tratarse de un conocido sospechoso de tráfico de drogas dentro y fuera de Los Alcarrizos, lo cierto es que la sombra de El Piloto sigue planeando sobre Burgos. Según ha podido saber este periódico, parte de su entorno se mantiene activo en Gamonal, donde supuestamente puso en marcha un amplio entramado criminal dedicado principalmente a la venta de cocaína base (popularmente conocida como crack o basuko). De hecho, la Policía no baja la guardia sino todo lo contrario.

Ajustes de cuentas

S. G. R., de 47 años, fue acribillado a balazos el pasado 27 de noviembre a la altura del 165 de la calle Vitoria. Mientras se desangraba, logró acceder al bar Ni Contigo justo antes de desplomarse. Su atacante, posteriormente detenido en Seseña (Toledo), tuvo la sangre fría de acercarse a la puerta del establecimiento para observar el estado de la víctima antes de emprender la huida con aparente tranquilidad.

Con El Piloto debatiéndose entre la vida y la muerte en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU), la Policía Nacional tuvo claro desde el principio que la principal hipótesis del tiroteo era un ajuste de cuentas relacionado con narcotráfico. Además, la Subdelegación del Gobierno confirmaría después que la víctima llevaba drogas encima.

Atando cabos, los investigadores relacionaron estos hechos con otro tiroteo, mortal en este caso, el 5 de diciembre de 2024 en un local hostelero de Carballo (A Coruña). El fallecido, José Luis Alvarado -alias Chelo el Regidor (33 años)- y oriundo de Los Carrizos, también estaba relacionado con el tráfico de estupefacientes. Según las pesquisas policiales, los dos encapuchados que acabaron con la vida de este hombre fueron contratados por El Piloto.