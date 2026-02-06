Vox acusa al Gobierno de Cristina Ayala de estar en "caída libre"

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Burgos, Fernando Martínez-Acitores, ha cargado contra el equipo de gobierno del Partido Popular, al que ha acusado de mantener el Consistorio "en caída libre, cuesta abajo y sin frenos", con una gestión que, a su juicio, se traduce en "parálisis política y falta de contenido en la actividad municipal".

En líder municipal de esta formación, asegura que el Ayuntamiento "está sin rumbo", con plenos, juntas de gobierno y comisiones "vacías" o con un único punto en el orden del día. Una situación que, según ha afirmado, se refleja especialmente en áreas como Cultura, donde ha denunciado la falta de planificación y la necesidad de convocar consejos extraordinarios "a última hora" para poder sacar adelante convenios como el de la Red de Teatros de Castilla y León, ya que la primera representación será el 15 de febrero.

En el ámbito de Urbanismo, el portavoz de Vox ha puesto el foco en proyectos como el bulevar de Gamonal y el Mercado Norte, que el equipo de Gobierno había señalado como "prioritarios" para el 2026, pero que, según ha denunciado, han dejado de serlo ante la falta de consenso vecinal. Esta es la impresión que saca Martínez-Acitores después de la reunión del concejal de Urbanismo y vicealcalde, Juan Manuel Manso, con vecinos y comerciantes de Gamonal. "¿Cuál va a ser ahora su prioridad?", se ha preguntado, cuestionando los cambios de criterio del PP.

En este contexto, ha reprochado al vicealcalde que traslade a los vecinos de Villatoro que determinadas actuaciones no se ejecutarán por la falta de presupuesto y que les pida tenerlo en cuenta de cara a las elecciones. "Es una bajeza política", ha afirmado, para recordar que la única responsabilidad de que el Ayuntamiento de Burgos esté a estas alturas esperando la aprobación inicial de unas cuentas redactadas en minoría es del equipo de Gobierno.

Por otro lado, en materia de seguridad vial, Martínez-Acitores ha ofrecido el apoyo de Vox al PP para reducir los atropellos en Burgos, aunque ha criticado que las actuaciones se limiten a campañas puntuales "de cara a la imagen".

En este sentido, ha recordado que una campaña de control de patinetes y bicicletas sancionó a 678 vehículos en noviembre y diciembre, pero que posteriormente "no se ha mantenido la vigilancia", lo que ha provocado que vuelvan las quejas ciudadanas.

El portavoz ha recordado una propuesta presentada por Vox en el mandato anterior que incluía medidas como el repintado de pasos de peatones, la poda de vegetación para mejorar la visibilidad, la instalación de iluminación con sensores en cruces conflictivos, campañas de concienciación y un estudio de puntos negros en la ciudad, iniciativas que ha vuelto a poner a disposición del equipo de Gobierno.

Durante la comparecencia de este viernes, Martínez-Acitores también ha reivindicado varios logros atribuidos a Vox, entre ellos la bonificación del IBI para familias numerosas y la moratoria de las sanciones de la Zona de Bajas Emisiones, que, según ha asegurado, fue impulsada por su grupo frente a la intención inicial del PP de sancionar desde el primer momento.