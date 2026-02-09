El Ayuntamiento de Burgos dispara el gasto en contratos 'a dedo' hasta casi 8 millones en 2025

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Burgos acabó 2025 con la mayor factura en contratos ‘a dedo’ de los últimos ejercicios, al situarse el gasto ejecutado en casi 8 millones de euros (7.847.496,13 euros). Algo más de 600.000 euros por encima de la cantidad destinada en el año anterior. Las áreas que más cantidad desembolsan son la Gerencia de Cultura, ProBurgos, que escala a la segunda posición, y Aguas de Burgos.

El incremento con respecto a 2024 es de un 9% cuando se destinaron 7,2 millones de euros, pero si nos vamos a 2023, un ejercicio compartido entre dos equipos de Gobierno, primero el del socialista Daniel de la Rosa y después el del PP de Cristina Ayala, el aumento es del 33,6%.

Los datos que se publican trimestre a trimestre ya anticipaban esta tendencia al alza en el último año y, finalmente, los 565 facturas pagadas sin mediar concurso público durante el periodo que va de octubre a diciembre por importe de 2.163.759 euros, así lo han corroborado. En total, en el conjunto del 2025 se han tramitado por las distintas áreas municipales el total de 1.979 contratos menores por ese récord de casi 8 millones. En 2024 se acumularon 1.952, por la suma de 7,2 millones de euros.

Por contextualizar las cantidades, se pueden comparar otras anualidades previas en las que en 2023 la factura de los menores se elevó a un total de 5,7 millones de euros y en 2022 fueron 6,1 millones en el conjunto de los 12 meses.

Durante el presente mandato, con Cristina Ayala al frente del Ayuntamiento, cada trimestre se nota ese aumento en el importe de las facturas pagadas de esta manera a través de un procedimiento simplificado, pero, como indican desde la administración, no por ello conllevan menores controles, ya que debe mediar un informe motivado del órgano de contratación y una aprobación del gasto.

Las adjudicaciones conocidas coloquialmente como ‘a dedo’ son acuerdos que se emplean para cubrir determinadas necesidades de carácter urgente, pero a veces también recurrentes, de las administraciones públicas.

La particularidad es que se desarrollan con menos información pública que los procedimientos abiertos, que tienen más difusión y mayor periodo de plazo para que las empresas puedan concursar. En estos procedimientos menores, la administración está obligada a pedir tres presupuestos a empresas.

Cabe recordar que se consideran menores aquellos de importe inferior antes de impuestos de 40.000 euros, cuando se trata de obras, o a 15.000 euros cuando están vinculados a la prestación de servicios o suministros, que tradicionalmente son la mayoría —con mucha diferencia— de los tramitados por las distintas áreas municipales en Burgos.

Entre los gestionados en el pasado ejercicio hay facturas por importe de menos de 1.000 euros, como los 907 euros pagados a Etralux para reponer cuatro focos en la Estación de Autobuses de la calle Miranda, o los 15.306,50 euros, para el mantenimiento del sistema de grabación de plenos para la empresa Distribution As A Service Emea S.L., por poner dos ejemplos.

Durante los 12 meses de 2025, la factura media diaria que las distintas áreas municipales y sociedades públicas destinan a esta finalidad ascendió a 21.500 euros, una cantidad que se obtiene de dividir los casi 8 millones entre 365 días del año. Y si nos fijamos en el número de contratos, la media diaria supera los cinco (5,49).

En el año 2024, los 7,2 millones, repartidos en casi 2.000 encargos, generaron un gasto diario próximo a los 20.000 euros, por lo que la factura de los menores se ha incrementado en 1.500 euros más cada día.

En detalle

La Gerencia de Cultura, Festejos y Turismo encabeza el ránking de áreas que suscriben más contratos menores, pues la adjudicación directa se revela fórmula habitual para fichar servicios artísticos como los que hacen posible las programaciones ordinarias, como las vinculadas a festejos específicos, tales como la Noche Blanca, San Pedro y San Pablo o Navidad.

En 2025 acumula un total de 706 encargos, lo que representa que algo más de un tercio del total de los menores se gestionó desde Cultura. En el último trimestre, la programación de espectáculos navideños y los vinculados a la Cabalgata de Reyes son los que justifican el gasto que se elevó a 953.763,70 en el cuarto trimestre. En el conjunto del año, representa 3.029.946 euros, el 38,61% sobre los 7,8 millones de toda la anualidad.

La sociedad de promoción de Burgos, ProBurgos, es la segunda con más facturas pagadas a través de contratos ‘a dedo’. El importe de todo el año 2025 en 197 contratos asciende a 679.961,39 euros, cuando su presupuesto anual de 2025 fue de poco más de 6 millones de euros. Por tanto, gasta el 11,3% a través de esta fórmula de contratación.

Así, por ejemplo, en el último trimestre de este año pagó los 7.308 euros para adquirir unas lonas para las jornadas de ‘Los Jueves de la Industria’ y otros 3.500 euros en la contratación de los servicios de impresión y encuadernación del dosier preliminar de la candidatura de Burgos a Capital Europea de la Cultura 2031. Son numerosos los contratos menores para suscribir publicidad en distintos medios de comunicación de la capital burgalesa con motivo también de esta candidatura.

Hasta 10.388 euros destinó ProBurgos a contratar la redacción del proyecto para acondicionar la segunda planta del Fórum para su uso como sala de exposiciones y otros 1.500 euros para encargar un nuevo diseño para la planta baja.

Otra sociedad pública, en este caso la de Aguas de Burgos, es la tercera con mayor gasto en contratos menores, aunque ya alejada de las cifras de las dos áreas antes mencionadas. En este caso dio salida a 256 facturas por la cantidad total de 437.606 euros. El presupuesto total de esta entidad asciende a algo más de 41 millones de euros.