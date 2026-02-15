Colombia, Venezuela y Marruecos impulsan el aumento de la población en el último trimestre

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La radiografía demográfica de la provincia de Burgos al cierre del ejercicio 2025 y el arranque de 2026 dibuja un escenario donde el flujo migratorio se ha convertido en el motor exclusivo del crecimiento poblacional. Al analizar la evolución del censo y el comportamiento de los hogares, se observa que la provincia burgalesa logra esquivar el declive de la cifra de residentes en los 1.214 pueblos de Burgos gracias a una capacidad de atracción de inmigrantes procedentes del extranjero que compensa la debilidad del crecimiento vegetativo, el cual sigue lastrado por el envejecimiento estructural de la Comunidad.

Pero el fenómeno va aún más allá y además de compensar la pérdida de población por los fallecimientos, la cantidad de nuevos residentes eleva la cifra final de residentes en territorio burgalés impulsando el cense de los núcleos de población. De esta forma, Burgos ha conseguido elevar el cómputo total de residentes hasta las 361.320 personas a fecha de 1 de enero de 2026, lo que supone una ganancia neta de 770 habitantes durante el último trimestre, según los últimos datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística publicados esta semana.

Cabe reseñar que el fenómeno migratorio en Burgos presenta una concentración geográfica y cultural muy definida, que se evidencia en la procedencia de los tres colectivos mayoritarios de inmigrantes que destacan los datos censales que maneja el INE. La inmigración a Burgos desde hace ya algunos años tiene acento sudamericano principalmente y en el último trimestre fueron Colombia y Venezuela los dos países que más nacionales enviaron a Burgos, mientras que el tercero fue MArruecos.

El recuento de nuevos vecinos censados en el territorio burgalés deja una foto fija en la que aparece la llegada de 400 colombianos, 230 venezolanos y 130 marroquíes entre los meses de octubre a diciembre de 2025.

Esta cifra, que obviamente es mayor ya que el INE sólo entresaca los datos de las tren nacionalidades predominantes en las corrientes migratorias con destino en Burgos, presenta una coincidencia casi milimétrica entre el aumento del censo gracias de esos 770 nuevos pobladores de esas tres nacionalidades y aumento del saldo vegetativo de la provincia, que suma exactamente 760 personas. De esta forma se evidencia que, sin este aporte externo de nuevos residentes, la provincia se enfrentaría a una contracción neta de su población por efecto de los fallecimientos y la emigración interior a otros territorios dentro de España.

Analizando los datos del INE, resulta significativo que este crecimiento se sostenga fundamentalmente en la población residente en viviendas familiares, que alcanza ya los 356.415 efectivos, lo que sugiere un proceso de asentamiento estable de la nueva población de origen extrangero y no meramente estacional o transitorio.

Más allá del aumento bruto de habitantes, una conclusión secundaria de gran calado reside en la transformación de la estructura de los hogares. Aunque la población total crece de forma moderada, el número de hogares, que se sitúa en 156.480, tiende a aumentar a un ritmo ligeramente superior o de forma más fragmentada, lo que indica que el mercado residencial de Burgos está absorbiendo nuevas unidades de convivencia, muchas de ellas probablemente unipersonales o de núcleos familiares reducidos. Esta dinámica revela una presión constante sobre el parque de viviendas, ya que la llegada de nuevos residentes extranjeros requiere soluciones habitacionales inmediatas en una provincia donde la oferta a menudo no sigue la velocidad de la demanda demográfica.

Por otro lado, la composición de estas migraciones exteriores apunta a una revitalización de la pirámide de edad en sectores específicos de la economía local. El perfil predominante de las nacionalidades mencionadas suele corresponder a personas en edad laboral plena, lo que permite que el tejido productivo encuentre mano de obra para mantener su actividad a pesar del progresivo retiro de las cohortes de población local más longevas.

Emigración femenina

La capital burgalesa ha logrado revertir su erosión demográfica entre 2023 y 2025 gracias a la incorporación de 3.182 mujeres extranjeras al padrón municipal. Este flujo migratorio destaca por una marcada homogeneidad cultural, ya que la mayoría de estas nuevas residentes proceden de países hispanoamericanos, lo que facilita su integración a través del idioma y de las redes de apoyo ya establecidas en la ciudad.

La llegada de mujeres de origen colombiano y venezolano encabeza esta transformación, sumando entre ambas nacionalidades 748 nuevas inscritas, una cifra que representa casi la cuarta parte del total femenino extranjero. Este eje migratorio se ensancha con la aportación de Perú, Cuba y República Dominicana, países que elevan hasta el 40,6% el peso de las residentes procedentes del ámbito iberoamericano. En este escenario, Marruecos se sitúa como el principal emisor fuera del continente americano con 169 nuevas altas, consolidando una tendencia donde el crecimiento poblacional de Burgos descansa hoy sobre el impulso femenino y el asentamiento de colectivos con una trayectoria de arraigo ya consolidada en el entorno urbano.

La Comunidad gana vecinos

La dinámica demográfica de la provincia de Burgos no es un fenómeno aislado, sino que se inserta en una tendencia regional que ha permitido a Castilla y León revertir, al menos en las estadísticas oficiales, su histórico declive poblacional. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, la Comunidad ha logrado ganar 42.842 habitantes en los últimos cuatro años, una cifra que eleva el censo total hasta los 2.418.425 residentes a 1 de enero de 2026. Este crecimiento, que representa un incremento del 1,8% desde 2022, se apoya exclusivamente en el empuje de la población extranjera, que ha compensado con creces la pérdida sostenida de ciudadanos de nacionalidad española.

El análisis detallado del periodo comprendido entre 2022 y 2026 revela que este repunte no se distribuye de forma uniforme, siendo Segovia la provincia que más se aproxima a la media nacional con un crecimiento del 4,26%, seguida de cerca por Burgos, que anota un sólido 3,3% de incremento. En el último trimestre de 2025, la región experimentó un repunte del 0,14%, sumando 4.445 nuevos residentes en apenas tres meses, un periodo en el que la población española volvió a descender tanto en hombres como en mujeres. Este contraste subraya que el saldo vegetativo negativo sigue siendo la norma entre la población autóctona, cuya pirámide de edad continúa estrechándose en la base.

La relevancia de la población foránea ha alcanzado tal magnitud que el colectivo extranjero ya representa aproximadamente el 9,3% del total de habitantes de Castilla y León, con 224.246 personas censadas. Por volumen de residentes de otros países, Burgos se sitúa a la cabeza de este proceso de transformación junto a Valladolid y Salamanca y registra en el último trimestre el mayor aumento absoluto de población extranjera con 793 nuevas incorporaciones. Esta llegada masiva de nuevos pobladores ha permitido que, con la única excepción de Zamora, todas las provincias de la Comunidad lograran cerrar el último ejercicio con un balance demográfico positivo.