TVE graba en Burgos su ruta por las mejores tapas de España

Hablar de tapas en España conduce de forma natural a Burgos, una capital que mantiene una identidad gastronómica muy reconocible gracias a platos y productos que forman parte del imaginario culinario del país y a una cultura de barra integrada en su día a día. Ese reconocimiento explica que un programa de TVE dedicado a recorrer las capitales con mayor peso culinario haya fijado en la ciudad su próxima grabación.

TVE ha elegido Burgos como una de las paradas de su recorrido por las capitales con mayor peso gastronómico del país. El programa ‘De Tapas por España’, que se emite en La 2, grabará en la ciudad los días 19, 20 y 21 de febrero de 2026 para mostrar una oferta culinaria que explica por qué Burgos es una referencia en la gastronomía de las tapas en España.

El rodaje de TVE en el centro histórico de Burgos

Durante esas jornadas, las cámaras recorrerán la Plaza Mayor y las calles del casco antiguo, donde bares y restaurantes de referencia se concentran a pocos pasos de la Catedral de Burgos, Patrimonio de la Humanidad, y los principales monumentos de la ciudad. Acompañada por la guía Ana Martín, la presentadora Adrienne Chaballe caminará por ese entorno antes de adentrarse en el templo. Allí, junto a Juan Álvarez Quevedo, antiguo presidente del Cabildo Catedralicio, asistirá al momento en que el “Papamoscas” marca las doce del mediodía.

El Papamoscas de la Catedral de Burgos.

La gastronomía burgalesa ante las cámaras de La 2

El capítulo pondrá el foco en una cocina ligada a la despensa castellana. En el conocido restaurante Los Claveles, en Ibeas de Juarros, la cocinera Raquel Martínez explicará la elaboración de la “olla podrida”, uno de los pilares del recetario provincial. La mirada a esa cocina de raíz se completa con una parada en el Museo de la Evolución Humana, donde su director científico, Juan Luis Arsuaga, sitúa los hallazgos de Atapuerca en una línea temporal que ayuda a entender cómo se ha construido a lo largo de la prehistoria la relación entre el ser humano y la alimentación. La visita permite contextualizar esa tradición culinaria dentro de un territorio que ha sido clave para comprender la evolución humana en Europa.

Los “cojonudos y cojonudas”, un pincho singular de Burgos.ECB

De regreso a la capital, Casa Pancho mostrará la popular pareja “cojonudo y cojonuda”, elaborados con chorizo y morcilla de Burgos de producción propia. Se trata de un pincho asociado de forma directa a la identidad gastronómica de la ciudad y que no se encuentra fuera de este establecimiento. Su fórmula combina pan, morcilla de Burgos o chorizo y huevo de codorniz, una preparación que triunfa entre los burgaleses y los turistas que recorren las barras.

En Puerta Real se abordará la convivencia entre recetas de siempre y planteamientos actuales. El chef Miguel Cobo, conocido por su presencia en varios programas de televisión y poseedor de una estrella Michelin, presentará en Cobo Tradición su interpretación de la cocina castellana desde una mirada contemporánea. El recorrido concluirá en Casa Ojeda, donde el lechazo asado ocupa un lugar central en la mesa burgalesa.

La grabación incluirá también una visita al Monasterio de las Huelgas, junto a María Barrigón, conservadora del conjunto perteneciente a Patrimonio Nacional.

El programa, si bien centra su atención en locales conocidos y en nombres muy habituales dentro del panorama gastronómico burgalés de obligada mención, deja fuera a otros bares y restaurantes que en los últimos años han impulsado en la ciudad una cultura de la tapa con un discurso culinario propio, fruto del trabajo directo de cocineros, asociaciones profesionales, instituciones públicas y la Federación de Hostelería, que han contribuido a situar a Burgos entre las ciudades que hoy marcan el paso en la cocina en miniatura.

Concurso de Tapas de San Lesmes 2026.SANTI OTERO

Las próximas ciudades en la ruta de ‘De Tapas por España’

Burgos forma parte de esta ruta porque su nombre aparece de forma habitual cuando se habla de tapas en España y es uno de los destinos recomendados para recorrer el país a través de su gastronomía. En ese contexto se enmarca la grabación de la tercera temporada de ‘De Tapas por España’, el espacio gastronómico y cultural que se emite en La 2 de TVE.

Tras su paso por la capital burgalesa, el programa continuará su recorrido por otras ciudades como Vitoria, Pamplona, Pontevedra, A Coruña, Lugo y León, además de Las Palmas de Gran Canaria, Toledo, Cuenca, Ávila, La Granja, Aranjuez y Madrid. La ruta se completará con paradas en Baeza, Úbeda, Almería, Tarragona, Teruel, Marbella y Melilla, dentro de un itinerario que busca retratar la diversidad gastronómica del país a través de sus barras de bar y sus cocinas.