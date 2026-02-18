El PSOE pedirá al equipo de Gobierno impulsar y reforzar las políticas de igualdad y contra la violencia machista

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«Reafirmar el compromiso institucional del Ayuntamiento de Burgos con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, así como la defensa de los derechos de las mujeres y la erradicación de todas las formas de violencia machista, impulsando un refuerzo de las políticas municipales de sensibilización en igualdad, prevención de violencia de género y apoyo a la conciliación y corresponsabilidad de la mano de entidades y asociaciones».

Ese es el objetivo de la propuesta que el grupo municipal socialista llevará al Pleno municipal del Ayuntamiento de Burgos con motivo de la celebración del Día de la Mujer el próximo 8 de marzo. Así lo detalló la concejal Estrella Paredes, quien instó al Ayuntamiento de Burgos a «reformar y reforzar su compromiso institucional con la igualdad real entre hombres y mujeres» porque «a pesar de los avances legislativos impulsados por los gobiernos socialistas, las desigualdades persisten en la ciudad» y requieren de «propuestas, presupuestos y voluntad política por parte de la Administración local».

Y es que la concejal del PSOE afeó la «escasa actividad» del actual equipo de gobierno y criticó que «la única participación relevante del Ayuntamiento este año 2025 ha sido la asistencia a una mesa de debate organizada por la Universidad de Burgos».

«El Ayuntamiento no está haciendo una programación propia, se limita a nutrirse de otras entidades o adherirse a actividades ajenas», lamentó Paredes, exigiendo «recuperar la memoria y el empoderamiento de las mujeres, así como no dejar de señalar la violencia machista como el resultado extremo de estas desigualdades». Paredes recordó que «en lo que va de año, seis mujeres han sido asesinadas en España, doce en Burgos desde 2003».

En el marco del próximo 8 de marzo, Paredes recordó que esta jornada «no es solo de celebración, sino de reivindicación de derechos». La edil puso el foco en diversos ámbitos y uno de ellos es la situación laboral de la provincia. «Burgos presenta una de las mayores brechas de género, con las mujeres percibiendo entre un 25% y un 28% menos que los hombres por el mismo trabajo», recordó.

«Hablamos de que las mujeres burgalesas ganan entre 6.000 y 7.000 euros menos al año», denunció, al tiempo que alertó sobre «la precariedad laboral, la brecha en las pensiones, las dificultades de conciliación y la baja representación femenina en sectores STEM y puestos de responsabilidad».

Asimismo, recordó que la independencia económica es clave para salir de situaciones de vulnerabilidad. «Un total de 574.000 mujeres viven en riesgo de pobreza en Castilla y León. Sin capacidad económica, no hay libertad», afirmó.

La propuesta pide, además, reactivar la comisión de trabajo de Salud de las Mujeres dependiente del Consejo de Igualdad entre mujeres y hombres, para coordinar acciones municipales y garantizar la perspectiva de género en las cuestiones sanitarias, con especial atención al 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, organizando campañas y actividades de sensibilización.

Sin acuerdo

Paredes lamentó que, al intentar consensuar esta propuesta, tanto PP como Vox han mostrado «nulo interés». «Hay una deuda histórica con las mujeres. Reclamamos que se restablezcan los programas de visibilización ante la amenaza de partidos que solo buscan invisibilizarnos», concluyó la concejala.