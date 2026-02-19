Las obras del CTR de Cortes avanzan tras adjudicarse el proyecto principal de 12,8 millones

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Las obras para renovar el Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de Cortes avanzan, tras varias adjudicaciones de contratos, el último y más importante por la cuantía implicada (12,8 millones de euros) es el del servicio de redacción del proyecto de ejecución y las obras de recepción, clasificación y pretratamiento de los residuos urbanos.

El concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño, ha informado en una comisión monográfica dedicada a este importante proyecto, por el grave deterioro que acumulaba la planta, que, a finales de enero, la Sociedad Pública de Infraestructuras resolvió la adjudicación en favor de la Unión Temporal de Empresas formada por Gestión y Ejecución de Obra Civil (Gyocivil) y ParqueNorte Infraestructuras. La UTE tiene un plazo de 4 meses para presentar el diseño de la planta y 12 más (18 sumando todo) para la ejecución de las obras.

El importe de adjudicación, con impuestos incluidos, fue de 12.795.457,56 euros. «El CTR está en marcha y se ha conseguido desbloquear de una vez», aseguró el edil.

Uno de los contratos más urgentes, que se firmó el pasado octubre, es el relativo al tratamiento de la fracción orgánica separada (FORS), procedente del contenedor marrón. Las obras ya están iniciadas y deben estar finalizadas en mayo de 2026 para cumplir los plazos vinculados a subvenciones europeas. Niño subrayó que este contrato era prioritario por calendario y financiación y, según explicó, las obras avanzan de acuerdo a las previsiones.

Paralelamente, se han licitado contratos específicos para el suministro de maquinaria móvil (pala cargadora, excavadora y otros equipos) y para el arreglo de soleras.

Está en vías de licitación un quinto contrato vinculado con la construcción de una nueva planta de lixiviados (depuradora), un sistema de desodorización y la ampliación de la zona de maduración.

La inversión en la depuradora se incrementa notablemente, pasando de una previsión inicial de 365.000 euros a más de un millón de euros, debido a la necesidad de modernizar y ampliar la instalación ya existente.

El concejal explicó que la inversión global del CTR se reduce de unos 25 millones previstos inicialmente a alrededor de 20 millones, al eliminarse el proyecto de incineradora, que suponía unos 9 millones. Sin embargo, en otras cuestiones como en la depuradora ha crecido el presupuesto.

El ahorro en obra se trasladará después a mayores costes de vertedero, ya que la normativa europea obliga a reducir progresivamente el porcentaje de residuos que se depositan en vertedero hasta un máximo del 10% en 2035. Burgos está muy lejos de esa cifra; actualmente, acaba en vertedero un porcentaje cercano al 70% de lo que se recoge en contenedores. Y al renunciar a la incineradora de residuos, se tendrá que depositar mayor cantidad de basura en el vertedero.

La financiación se articula a través de la sociedad pública Somacyl. Al reducirse la inversión total, también disminuirá la cuantía anual que el Ayuntamiento abona en concepto de encomienda de gestión, que pasaría de unos 3,7 millones anuales estimados inicialmente a una cifra inferior —en torno a 3,1 millones, según cálculos provisionales—.

Planta de reciclaje de escombros

Por otro lado, en la Junta de Gobierno que se celebró este jueves se aprobó el pliego de condiciones para adjudicar la concesión administrativa de la planta de reciclaje de restos de demolición y de construcción del Ecoparque de Cortes. Según la información trasladada por la portavoz municipal, Andrea Ballesteros, el canon mensual mínimo será de 3.000 euros con impuestos incluidos. En la actualidad, esta planta estaba en desuso. La duración del nuevo contrato se fija en un máximo de 10 años, con 8 más dos de prórroga.