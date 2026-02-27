Elecciones 15-M
Los partidos salen a la calle en Burgos: arranca la campaña para el 15 de marzo
Burgos estrena la campaña de las autonómicas de Castilla y León con los primeros actos en la vía pública y las consignas ya en primer plano. Pegadas de carteles, paseos y declaraciones marcan el inicio de quince días de mensajes sobre provincia, infraestructuras y servicios, con la mirada puesta en las urnas del 15 de marzo.
La campaña autonómica arrancó en Burgos con los focos puestos, desde el primer minuto, en los nombres políticos de mayor peso y, de hecho, el PSOE contó en su inicio de la carrera electoral en la ciudad con la presencia de su líder nacional, Pedro Sánchez, en un acto de respaldo a los socialistas de Castilla y León y la candidatura de Burgos.
El Partido Popular, por su parte, arrancó con una arenga a sus filas de Alfonso Fernández Mañueco, presidente del partido en la comunidad y candidato a revalidar la Presidencia de la Junta, en una primera jornada en la que Burgos también formó parte de su apretada agenda que le llevó a recorrer cuatro destinos en la Comunidad para despedir la precampaña y dar comienzo a la campaña electoral propiamente dicha.
A partir de ahí, los partidos desplegaron sus primeros mensajes a pie de calle en diferentes formatos, pero con un tono claramente territorial. Vox inició su campaña en la Plaza Vega con la tradicional pegada de carteles y un discurso centrado en el campo, la industria y las infraestructuras, con alusiones al tren directo y al control de la inmigración.
Vía Burgalesa Municipalista dio el pistoletazo de salida con un paseo de candidatos por el centro, encabezado por Álvaro Eguíluz en el entorno del paseo Sierra de Atapuerca, mientras que los candidatos de la coalición Decide Burgos – Nueve Castilla y León se citaron en la plaza mayor en una pegada simbólica de carteles para marcar el arranque oficial de la campaña.
Por su parte, Podemos decidió comenzar con una pegada de carteles en su sede de la calle San Francisco y el decidió adelantarse al tradicional arranque simbólico de la medianoche y realizó un acto en la plaza de Santo Domingo a media tarde.
La coalición Decide Burgos–Nueve Castilla y León abrió la campaña autonómica en la Plaza Mayor de Burgos con una pegada simbólica de carteles y la presencia de los integrantes de la lista. El cabeza de lista, David Ruiz, criticó el llamado “voto útil” como castigo al Gobierno central y avisó de sus efectos en la provincia. “¿De qué sirve usar tu voto como un castigo a Madrid si el castigado acabas siendo tú en tu centro de salud?”, se preguntó. La portavoz de Decide Burgos, Carolina Blasco, defendió una candidatura centrada en los intereses de Burgos, que, a su juicio, “merece una voz que no pida permiso para defender lo nuestro.”. En ese arranque, la coalición planteó además que “Burgos debería ser la sede de la Consejería de Industria e Innovación”.
Vox arranca la campaña en la Plaza Vega
También reclamó “control” ante una “inmigración masiva y descontrolada” que, a su juicio, “está saturando nuestros servicios públicos y lastrando el servicio que los españoles están recibiendo” y, en ese sentido, aseguró que Vox llega “a traer a Castilla y León futuro, esperanza y sentido común”. Sobre las encuestas, afirmó que se queda con “la que se ve en la calle”, la que se ve “cuando Santiago [Abascal] aparece por los pueblos”.
Vía Burgalesa y Vamos Palencia reclaman autovía en la CL-619
Vía Burgalesa Municipalista inició su carrera hacia el 15-M en Burgos con un paseo de candidatos por la ciudad, liderado por el cabeza de lista, Álvaro Eguíluz, en el paseo Sierra de Atapuerca. La formación burgalesa enmarcó este arranque en el municipalismo y en la reivindicación de una voz propia para la provincia en las Cortes.
En su primer mensaje con la campaña electoral ya en marcha, Vía Burgalesa y ¡Vamos Palencia!, integradas en Unión Municipalista, reclaman una actuación integral en la CL-619 para convertir el eje Palencia–Aranda de Duero en una infraestructura de alta capacidad, “como por ejemplo una autovía”, “que garantice seguridad, competitividad y cohesión territorial”.
Las dos candidaturas sostienen que la CL-619 es un corredor “estratégico que conecta Aranda y Palencia”, vertebra comarcas como el Cerrato y La Ribera y canaliza tráfico de mercancías entre Madrid y el norte sin peajes, además de soportar una elevada movilidad laboral diaria entre ambas ciudades y los municipios intermedios. Pese a esa función, señalan que sigue siendo una carretera convencional en gran parte de su trazado, con tráfico pesado atravesando núcleos urbanos y con impacto en la seguridad vial y la calidad de vida.
Por eso consideran insuficientes las mejoras parciales y piden una solución global para separar tráficos, reducir la siniestralidad, evitar el paso de camiones por el interior de los pueblos y reforzar la competitividad logística y la cohesión territorial.
PCAS-TC se reivindica como la única opción “exclusivamente regionalista”
El PCAS-TC defendió una visión conjunta de las nueve provincias y situó como eje la necesidad de una financiación “justa” que garantice servicios públicos de calidad con independencia del lugar de residencia y que corrija, a su juicio, discriminaciones territoriales. El partido dio prioridad al medio rural, con propuestas contra la despoblación, el envejecimiento y el éxodo juvenil, y reclamó que los beneficios de los recursos del territorio reviertan en sus habitantes.
En ese marco, rechazó las macroplantas de biomasa y el “expolio” de la riqueza rural, y apostó por un modelo sostenible que genere empleo local. También planteó impulsar una economía “verde y social”, con apoyo a autónomos y pymes, innovación y medidas para favorecer el arraigo juvenil, y cerró su arranque con una defensa de la alianza entre las nueve provincias para ganar peso político.