Los partidos salen a la calle en Burgos: arranca la campaña para el 15 de marzo

La campaña autonómica arrancó en Burgos con los focos puestos, desde el primer minuto, en los nombres políticos de mayor peso y, de hecho, el PSOE contó en su inicio de la carrera electoral en la ciudad con la presencia de su líder nacional, Pedro Sánchez, en un acto de respaldo a los socialistas de Castilla y León y la candidatura de Burgos.

El Partido Popular, por su parte, arrancó con una arenga a sus filas de Alfonso Fernández Mañueco, presidente del partido en la comunidad y candidato a revalidar la Presidencia de la Junta, en una primera jornada en la que Burgos también formó parte de su apretada agenda que le llevó a recorrer cuatro destinos en la Comunidad para despedir la precampaña y dar comienzo a la campaña electoral propiamente dicha.

A partir de ahí, los partidos desplegaron sus primeros mensajes a pie de calle en diferentes formatos, pero con un tono claramente territorial. Vox inició su campaña en la Plaza Vega con la tradicional pegada de carteles y un discurso centrado en el campo, la industria y las infraestructuras, con alusiones al tren directo y al control de la inmigración.

Vía Burgalesa Municipalista dio el pistoletazo de salida con un paseo de candidatos por el centro, encabezado por Álvaro Eguíluz en el entorno del paseo Sierra de Atapuerca, mientras que los candidatos de la coalición Decide Burgos – Nueve Castilla y León se citaron en la plaza mayor en una pegada simbólica de carteles para marcar el arranque oficial de la campaña.

Por su parte, Podemos decidió comenzar con una pegada de carteles en su sede de la calle San Francisco y el decidió adelantarse al tradicional arranque simbólico de la medianoche y realizó un acto en la plaza de Santo Domingo a media tarde.

La coalición Decide Burgos–Nueve Castilla y León abrió la campaña autonómica en la Plaza Mayor de Burgos con una pegada simbólica de carteles y la presencia de los integrantes de la lista. El cabeza de lista, David Ruiz, criticó el llamado “voto útil” como castigo al Gobierno central y avisó de sus efectos en la provincia. “¿De qué sirve usar tu voto como un castigo a Madrid si el castigado acabas siendo tú en tu centro de salud?”, se preguntó. La portavoz de Decide Burgos, Carolina Blasco, defendió una candidatura centrada en los intereses de Burgos, que, a su juicio, “merece una voz que no pida permiso para defender lo nuestro.”. En ese arranque, la coalición planteó además que “Burgos debería ser la sede de la Consejería de Industria e Innovación”.