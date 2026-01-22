Dos de cada diez terrazas de hostelería de Burgos están pendientes de obtener autorización

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

156 hosteleros están pendientes de conocer si el Ayuntamiento de Burgos les autoriza la colocación de su terraza, después de cursar el correspondiente permiso. Nada que ver con los 400 que esperaban hace casi un año, en febrero de 2025. Sin embargo, ya se habla de buscar un refuerzo técnico en el área de Licencias para dar salida a estas peticiones, ya que en las últimas semanas han llegado 95 nuevas, si bien algunas de ellas pueden deberse a negocios que quieren pasar de terraza estacional de mayo a septiembre a todo el año.

La hostelería burgalesa ha tramitado en el Ayuntamiento de Burgos 723 autorizaciones para la instalación de terrazas en la vía pública, después de la última gran regularización con motivo de la última ordenanza, según los datos facilitados por Dolores Ovejero, del grupo municipal del PSOE tras la última comisión de Licencias, celebrada este miércoles, 21 de enero. Por tanto, el 21% de las autorizaciones está todavía en proceso de resolverse.

Hasta la fecha están autorizadas 422 y a las que están pendientes porque acaban de llegar se suman otras 60, ubicadas en zonas singulares donde todavía no se ha terminado con la instalación del pavimento podotáctil.

El pasado octubre se iniciaba la señalización de los itinerarios peatonales accesibles (IPA) en varias calles que cuentan con la singularidad de que se permiten veladores adosados a la fachada. Sin embargo, con el contrato se ha llegado a cubrir tanto la zona de Gamonal, en las Bernardillas, como la calle San Lorenzo y la zona de Sombrerería. No se prevé que puedan continuar este encargo hasta el próximo mes de mayo, por lo que faltaría esa señalización para terminar el papeleo de autorización de las 60 terrazas mencionadas.

La instalación del pavimento podotáctil es una obligación que recoge la ordenanza de terrazas, aprobada el pasado mandato, pero modificada en el actual, para los casos específicos en los que la terraza se instala adosada a fachada.

El contrato de obras, que se gestionó desde el área de Movilidad del Ayuntamiento de Burgos, se adjudicó en mayo a la empresa Enza SYS por 94.797 euros con el IVA incluido. El contrato firmado en mayo con Enza no incluía las nuevas zonas singulares que pidieron los hosteleros con terrazas adosadas a fachada en el entorno de San Gil y de Fernán González. Sin estas de las baldosas resaltadas, especialmente pensadas para las personas con problemas de visión, las terrazas de las calles Sombrerería, San Lorenzo y plaza Roma, se encontraban en situación irregular, ya que estaban incumpliendo la normativa municipal. Algo que se solucionó, en estas tres zonas, a partir de octubre.

Por otro lado, a través de los datos facilitados se sabe que en los últimos meses se han retirado y se han dado de baja hasta 85 terrazas que carecían de permiso o bien les fue denegado con las nuevas prescripciones aprobadas en la ordenanza local.

De las 723 solicitadas están autorizadas 422 y si se suma a esta última cifra las 85 retiradas y las 60 que están pendientes de pavimento se obtiene el número de las 567 que el área de Licencias da ahora mismo por resueltas, un 78%. De esta manera, quedan las 156 mencionadas que están en proceso de autorización.

Cabe recordar que este pasado noviembre culminaba el proceso de aprobación de la modificación de la ordenanza de terrazas con la aprobación en el Pleno municipal dos años después de que se diera el visto bueno a su primera versión, con todos los problemas que ocasionó con la necesidad de tramitar desde cero las autorizaciones por parte del sector de la hostelería.

Está pendiente de iniciarse la modificación de la ordenanza fiscal que regula el pago de la tasa por ubicación de terrazas, ya que se sigue cobrando con base en la anterior que establecía el cálculo en relación con el número de veladores, conjunto de mesa más sillas, mientas que ahora deberá establecerse por metros cuadrados de ocupación de vía pública.