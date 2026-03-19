La Fiscalía eleva al juzgado la muerte de dos pacientes oncológicos en Burgos

Publicado por M. R. / L. B. Burgos Creado: Actualizado:

La investigación judicial de la muerte de dos pacientes oncológicos del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) en diciembre del año pasado da un nuevo paso después de que la Fiscalía Provincial de Burgos haya remitido al Juzgado la denuncia interpuesta por el Defensor del Paciente para que iniciara una investigación por una presunta negligencia en el tratamiento de la enfermedad después de recibir una dosis seis veces superior a la pautada.

Un tratamiento que provocó la muerte de dos enfermos oncológicos de 71 y 73 años, que también afectaba a otros tres, uno de 67 años, que fue ingresado en la UCI, otro de 74 años que estuvo ingresado en planta, y un quinto de 62 años que ya fue dado de alta. Todos ellos eran pacientes con cáncer de próstata metastático en la última línea de tratamiento.

Así se lo comunicaba la Fiscalía Provincial de Burgos a la asociación del Defensor del Paciente en un escrito fechado el pasado 11 de marzo. Una comunicación en la que informaba a la asociación que una vez que el caso ya se había judicializado con la correspondiente denuncia ante los juzgados, el paso que daba el Ministerio Público era archicar las diligencias de investigación preprocesal abiertas a raíz de la denuncia del del Defensor del Paciente y otras dos posteriores para trasladar el expediente al servicio de registro y reparto de Burgos para su asignación al juzgado de Instrucción que corresponda por turno.

Este paso supone que la investigación queda en manos del juzgado de Instrucción correspondiente, que será el que determinará si hay o no indicios de delito en la muerte de los dos pacientes oncológicos.

Un movimiento que se valoraba muy positivamente desde la asociación del Defensor del Paciente. La presidenta, Carmen Flores, aseguraba que se mostraban «muy agradecidos por la decisión tomada» por la Fiscalía. La presidenta de la asociación señaló que se trata «de fallecidos por algo que es un error no explicable», por lo que confía en que la investigación judicial puede determinar «quién cometió el error», si «el que hizo el preparado o el que se equivocó en el contenido que había que administrar». En este sentido, Flores remarca que «de cualquier modo los errores que cuestan vidas exigen responsabilidad».

Así se lo comunicaba la Fiscalía Provincial de Burgos a la asociación del Defensor del Paciente en un escrito fechado el pasado 11 de marzo. Una comunicación en la que informaba a la asociación que tras presentar esta denuncia, a la que se sumaban otras dos, el paso que daba el Ministerio Público era archivar las diligencias de investigación preprocesal abiertas para trasladar el expediente al servicio de registro y reparto de Burgos para su asignación al juzgado de Instrucción que corresponda por turno.

Ahora será el juzgado de Instrucción el que desarrolle la investigación de un caso que, como recordaba el abogado de Defensor del Paciente, se trató de ocultar desde el HUBU. El gerente del centro, Carlos Cartón, ya conocía estas muertes el día que tomaba posesión, el 19 de diciembre, y se le obligaba a abrir una investigación interna por el fallecimiento de los dos enfermos oncológicos. Y no fue hasta que el caso salió en los medios de comunicación a mediados de enero cuando, obligado por la presión mediática, Cartón salió a dar explicaciones para indicar que fue «error humano» al preparar la quimioterapia.