Tres de cada diez empresas de Burgos están en el medio rural

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Tres de cada diez empresas activas en Burgos están en el medio rural. Son negocios dedicados a la industria, la construcción, los servicios, el comercio, la hostelería o el transporte. Hay vida más allá del sector agrícola, aunque la fórmula para retener negocios y fomentar el emprendimiento ha cambiado, si bien presenta mayor estabilidad que en el ámbito urbano.

Según el Directorio de Empresas (DIRCE) del INE, en la provincia de Burgos había abiertos 23.976 negocios. La cifra es un 7,2% inferior a la de 2019, cuando había 25.859 empresas. En el medio rural se distribuyen 8.170 negocios en 2025. Si tenemos en cuenta Aranda de Duero (2.161) y Miranda de Ebro (1.830), son 12.161 negocios más allá de la capital de la provincia. Esta cifra se ha reducido en 716 empresas respecto a 2019, cuando había 12.877 negocios abiertos.

El ritmo de destrucción de negocios es inferior al de la capital. En la ciudad de Burgos, en 2025, estaban abiertas 11.815 empresas, un 8,9% menos que en 2019: 1.167 negocios cerraron en este periodo. El mundo rural genera estabilidad, pero crear nuevas fórmulas de negocio más allá del ámbito agrícola (según el último censo agrario de 2020, sobrevivían 11.670 explotaciones agrícolas y ganaderas en las ocho zonas en la que se divide) es un reto ligado al gran problema de la despoblación.

«Tratamos de generar diferentes líneas de ayuda en las seis comarcas en las que se divide una provincia muy extensa. Apostamos por el emprendimiento en colaboración con la Junta de Castilla y León, ayudas estatales y europeas, Cámaras de Comercio, FAE o AJE, aunque quienes de verdad conocen el territorio son los Grupos de Acción Local y los Agentes de Impulso Rural», señala el presidente de la Sociedad de Desarrollo Rural de Burgos (Sodebur), Carlos Gallo.

Un maremágnum de proyectos y subvenciones que no terminan de llegar a quien busca emprender en el mundo rural. «Las subvenciones para el emprendimiento rural no terminan de ser realistas. Generan un trabajo que exige a alguien que lo gestione y plantean requisitos difíciles de cumplir», explica Esther García, que en verano de 2024 puso en marcha el espacio de coworking Concordovita, en Salas de los Infantes.

No es una queja aislada. De ahí que en Sodebur hayan ampliado la figura del Agente de Impulso Rural. «Es una figura que busca facilitar el acceso a ayudas, por ejemplo, para el relevo de negocios en marcha y evitar que cierren, pero también apoyar a los emprendedores del medio rural con los trámites y divulgar las ayudas disponibles», remarca Gallo. Una figura que «conoce el territorio, al igual que los Grupos de Acción Local, fundamentales para encontrar líneas de trabajo alternativas».

Esta línea de trabajo «lleva años: empezamos con una subvención de la Junta, que este año no se convocó, pero hemos podido mantener el servicio gracias a un programa del Ministerio de Economía en la línea de innovación en el mundo rural», añade el presidente de Sodebur. Desarrollan una labor «directa en el territorio» y son los encargados de realizar un estudio sobre los negocios amenazados por cierre por jubilación para facilitar su traspaso. Son cuatro agentes y un coordinador, que se reparten las comarcas, lo que «nos permite conocer las dinámicas de cada territorio, identificar fortalezas y detectar oportunidades», señala.

La estrategia pasa, en un primer momento, por mantener lo que ya está operativo: tanto las empresas en funcionamiento cuyos responsables están cerca de la jubilación y buscan relevo como la población joven. «Hemos visto en talleres con la Universidad de Burgos cómo los jóvenes buscan calidad de vida. Han conocido proyectos de economía circular e iniciativas interesantes que pueden hacer atractivo el medio rural. Para los que ya están, necesitamos saber qué necesitan para no irse de su pueblo», explica Gallo. Así, se incorporará a estudiantes y jóvenes a las jornadas de la red de Centros de Innovación Territorial (CIT).

De esta manera, se busca desarrollar vías de emprendimiento ligadas al territorio como, por ejemplo, todo lo vinculado a la industria de la madera en la Sierra de la Demanda. «Tenemos que aprender a identificar las oportunidades que se generan en cada territorio, pero Burgos es una provincia muy dispersa: tenemos 39 polígonos que desarrollar y 428 núcleos de población. Tener en cuenta solo el número de habitantes para la obtención de fondos es insuficiente. Es más complicado desplegar ayudas en la comarca de Las Merindades que en Vizcaya, con 70 poblaciones en toda la provincia», reclama.

Por sectores, el turismo es clave. «Es un trabajo directo que ofrece resultados muy rápidos». Como ejemplo, el atractivo del barco navegable por el parque natural de Montes Obarenes y San Zadornil o el impulso de las vías ferratas, que ya han salvado un bar del pueblo. «Son acciones que rompen la tendencia: un bar que no solo no cierra, sino que alquila material para hacer la ruta».

Los problemas

A las dudas sobre el reducido público objetivo de los pueblos, que se tratan de resolver con iniciativas como el Burgos Rural Market en el comercio, se suman otros problemas generalizados, como la falta de vivienda, que lastra el asentamiento de nuevos vecinos y dificulta que una inversión empresarial genere empleo. El nuevo espacio turístico de Peñaranda, que busca 70 trabajadores, ha proyectado viviendas para ellos porque la localidad no dispone de suficientes. En otros lugares, como la industria de la madera de la Sierra de la Demanda, no encuentran personal y, si lo traen de fuera, falta vivienda.

«Es el problema número uno: no es que la gente no quiera vivir en el pueblo, es que no tiene dónde. Es algo en lo que estamos trabajando, porque ya empieza a ser interesante para quienes trabajan en la ciudad», explica Gallo. La conexión a internet es clave para el teletrabajo, con «localidades donde hay más altas de red que empadronados, porque son vecinos de Madrid u otras capitales que pasan largas temporadas en el pueblo gracias al teletrabajo, pero no se pueden empadronar», añade.

Otro hándicap es la movilidad. El estado de las carreteras en una provincia tan extensa como Burgos es un problema difícil de resolver. Bien lo sabe Alberto Martínez, de la firma de diseño para caballero Antonaga: «Las conexiones no son las que desearíamos; hay que desplazar a trabajadores, comerciales y proveedores, y es complicado». Desde la administración reconocen que «es uno de los grandes hándicaps en una provincia tan extensa: son miles de kilómetros y en las zonas más alejadas hay más dificultades para empresas, emprendedores y vecinos, que tratamos de solventar», señala Gallo. Destaca, por ejemplo, las ayudas impulsadas desde Sodebur para farmacias, comercios o bares, a las que se sumarán próximamente ayudas al combustible para negocios de transporte que prestan servicio en los pueblos.

Más allá del campo

Las explotaciones agrícolas y ganaderas han estado tradicionalmente asociadas al medio rural, pero el desarrollo también llega a los pueblos con el incremento de nuevas líneas de negocio, que también crecen en la capital. Aun así, el mayor número de empresas está vinculado al comercio, el transporte y la hostelería. En la provincia operan 4.473 negocios en este ámbito, el que más ha perdido desde 2019, con 575 empresas menos.

El sector servicios, como en la ciudad, es el más numeroso, con 4.983 negocios. Entre ellos destacan nuevos perfiles en crecimiento: aumentan las empresas dedicadas a información y comunicación (73, diez más en seis años); las actividades inmobiliarias (de 534 en 2019 a 640 en 2025); y las financieras y de seguros (de 179 a 203). También crecen los negocios dedicados a educación, sanidad y servicios sociales, especialmente enfocados en la atención a la población mayor: hay 657, 53 más que hace seis años.

Le sigue el sector de la construcción, con 1.720 negocios en 2025 (196 menos que en 2019). También cae la industria, que pasa de 1.113 negocios fuera de la capital a 985. La transformación de la sociedad también llega al ámbito rural, y las nuevas fórmulas de negocio 0 la reinvención de las existentes, se consolidan como un pilar estratégico para frenar la despoblación: generar oportunidades de desarrollo profesional, laboral y empresarial. «Tenemos que ir rastreando cómo adaptarnos a cada comarca, definir los puntos fuertes de cada una pero también probar si lo que en una funciona en otra se puede aplicar», destaca Carlos Gallo.