Tu próxima nómina podría bajar hasta 50 euros. Los graduados sociales de Burgos te explican por qué

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La próxima nómina del 5% de los trabajadores burgaleses tendrá un ligero ajuste el próximo mes. Se podría cobrar entre 15 y 50 euros menos. La publicación del cambio de cotizaciones a la Seguridad Social publicado el pasado 31 de marzo obliga a reajustar los salarios que perciben los españoles a partir del próximo mes, pero también a reajustar las nóminas del mes de marzo y actualizar los pagos al estado de enero y febrero por parte de las empresas.

Un cambio de la normativa que llega tarde y sin avisar a los colectivos implicados. «Cambian las reglas de juego de un día para otro a empresas, trabajadores y quienes perciben prestaciones y a los profesionales nos obligan a volver a hacer el trabajo generando un atasco en los despachos», denuncia el presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Burgos, Benito Sáiz.

¿A qué trabajadores afecta?

A efectos prácticos es muy probable que «la mayor parte de las empresas se hagan cargo de las cuotas de enero y febrero cuando tenga que presentarse en octubre», explican. Esta medida está ligada al Salario Mínimo Interprofesional y afecta más a las rentas más bajas y empleos parciales. «Estos cambios afectan más a empleos a tiempo parcial, bases mínimas y máximas de cotización, trabajadores agrarios y empleados del hogar», resumió. Si en este primer trimestre han percibido prestaciones de paternidad, maternidad o incapacidad temporal también cambia la cuantía. «Habrán percibido prestaciones inferiores a las que realmente le hubieran correspondido con las nuevas bases de cotización», remarcan desde la entidad colegial.

Durante el primer trimestre del año se han aplicado las retenciones a la seguridad social de 2025 en nóminas, prestaciones, cuotas de aautónomos y cuotas que abona por el trabajador la propia empresa. El cambio de normativa, con efecto retroactivo, es decir que se debe ajustar la diferencia sobre los salarios cobrados desde enero, llega de un día para otro. «Al haber entrado en vigor el 1 de abril, dado que las cotizaciones de marzo entran en la Tesorería en el mes de abril, ya debe ir acorde con las nuevas bases y eso provoca una acumulación de tareas al obligar a rehacer las liquidaciones salariales de dicho mes algo que recae directamente en los despachos profesionales», reflexionaba Sáiz en rueda de prensa junto a sus compañeros Rodrigo Antolín y Sara Agüera.

De esta manera, los graduados sociales doblan su carga de trabajo en un momento de presentación de obligaciones trimestrales, lo que incrementa la posibilidad de errores y sobrecostes administrativos. «Los graduados sociales somos especialistas en relaciones laborales y con esta situación nos vemos obligados a soportar una carga de trabajo insostenible para garantizar la profesionalidad y fidelidad a sus clientes ante los constantes vaivenes normativos», remarcó.

Añaden otro problema. La falta de confianza. «Estamos proyectando una imagen de improvisación que no beneficia a nadie y, mucho menos, a la propia Seguridad Social cuyo prestigio se basa en la estabilidad, la previsibilidad y la seguridad jurídica». No es la primera vez que se da la publicación tardía de estos porcentajes. Se viene produciendo desde 2022. «Desde la división de los ministeriors de Trabajo por un lado, que negocia el Salario Mínimo Interprofesional, y la Seguridad Social por otro que promulga estas cotizaciones vincualdas al SMI se está dando esta situación».

Remarcan desde la entidad que estas reglas de juego deben entrar en vigor con el año en curso. En enero. Y en caso de retrasos fomentar el diálogo con los profesionales como sí sucede en otros países europeos.