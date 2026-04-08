Burgos consolida su tirón turístico en Semana Santa con un 25% más de visitantes en la Oficina de Turismo

Imagen del Desenclavo de la Cruz, con la plaza de Santa María llena de espectadores.SANTI OTERO

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

"Muy positivo". Así define la alcaldesa, Cristina Ayala, el balance de la Semana Santa en materia de turismo, con un incremento de las visitas al Centro de Recepción e Información Turística (Citur) de un 25% con respecto al ejercicio anterior. Un éxito que atribuye a las políticas de promoción que desarrolla el Ayuntamiento de Burgos, así como al trabajo de la Junta de Semana Santa y de todas las cofradías que procesionan.

"Los datos confirman que Burgos está viviendo un buen momento turístico en eventos concretos como puede ser la Semana Santa", añadió en una rueda de prensa en la que estuvo acompañada por el concejal de Turismo, Carlos Niño, y el de Festejos, César Barriada, como responsable de Semana Santa.

Ayala ha comentado la información sobre el número de visitantes recogidos por la Oficina de Turismo, indicando que son objetivos, si bien no son completos porque no todos los visitantes pasan por este centro, de momento, ubicado en la calle Nuño Rasura, a la espera de trasladarse a los bajos del Teatro Principal.

Los trabajadores de este servicio atendieron entre el 30 de marzo y el 5 de abril a 4.257 visitantes, casi un 25% más que en el año anterior. La gran mayoría son turistas nacionales, 3.694, frente a 563 extranjeros. Por comparar, durante la Semana Santa de 2024, de acuerdo a los datos facilitados, fueron 2.715 los visitantes nacionales. "Es importante ese dato del crecimiento del turismo nacional, que es el que aporta mayor estabilidad a nuestra Semana Santa", indicó Ayala.

Uno de los datos más destacados es el fuerte crecimiento del turismo nacional, especialmente desde Madrid (810 visitantes) y el País Vasco (657), que juntos representan cerca del 40% del total. El equipo de Gobierno del Partido Popular vincula estos resultados a las campañas de promoción realizadas en los metros de Madrid y Bilbao.

En cuanto al turismo internacional, aunque ha descendido respecto a 2024, se mantiene por encima de años anteriores, con visitantes principalmente de Francia, Países Bajos y Alemania.

El perfil del visitante en estas fechas es sobre todo nacional y familiar y, en este sentido, se vincula a la obtención del sello de turismo familiar, que concedió la Federación Nacional de Familias Numerosas.

Ayala se ha fijado en que el buen comportamiento turístico también se ha reflejado en el sector hotelero. Y según trasladó, de acuerdo a datos de la Federación de Hostelería, los días centrales de la Semana Santa registraron ocupaciones superiores al 90% en Jueves Santo, llegando a rozar el 100% entre el Viernes Santo y el domingo.

Las reservas de última hora, favorecidas por el buen tiempo, han sido clave para alcanzar estas cifras, que mejoran los registros de años anteriores marcados por una climatología más adversa.

Desde el área de Festejos, César Barriada ha destacado el impulso digital de esta edición, con novedades como un videopodcast, retransmisiones en streaming y contenidos accesibles con lengua de signos.

El impacto en redes sociales ha sido notable, superando los 900.000 impactos totales, con especial relevancia de Instagram (más de 540.000) y TikTok (más de 160.000).

Estas acciones han permitido ampliar la proyección de la Semana Santa más allá del ámbito local, reforzando la «marca Burgos» y su atractivo turístico.

Los representantes del equipo de Gobierno resaltaron el trabajo que se está impulsando desde el Ayuntamiento para lograr la declaración de la Semana Santa como Fiesta de Interés Turístico Internacional, un reconocimiento que consideran clave para aumentar la visibilidad exterior. «Esperamos conseguir la declaración en breve», aseguró Cristina Ayala.

Traslado de la Oficina de Turismo

En paralelo, se avanza en mejoras estructurales como el traslado de la Oficina de Turismo al Teatro Principal, una actuación que busca mejorar la atención al visitante y aumentar su accesibilidad.

Sobre esta cuestión, el concejal Carlos Niño indicó que las obras para acondicionar el nuevo espacio están adjudicadas a la empresa Valuarte Conservación de Patrimonio por algo más de 165.000 euros, y están en la fase de acabar de presentar toda la documentación para iniciar los trabajos. El plazo de ejecución es de 5 meses, por lo que ya será de cara al último cuatrimestre del año 2026 cuando se pueda producir el traslado y la apertura.