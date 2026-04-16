¿Hacia dónde va Europa? Profesores de la Universidad Isabel I lo analizan

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La Universidad Isabel I ha reunido a un equipo multidisciplinar en el I Foro DiáLogos: Europa ante un mundo en conflicto, un espacio de análisis académico en el que los docentes han debatido sobre los principales problemas geopolíticos actuales y el papel de Europa en un escenario internacional marcado por la incertidumbre, la fragmentación del orden global y el aumento de las tensiones entre potencias.

Los expertos han destacado que el sistema internacional atraviesa una transformación estructural que está dando paso a un escenario multipolar, que tras mantener el equilibrio surgido tras la Guerra Fría, han entrado en declive. En este contexto, Europa se enfrenta al problema de redefinir su papel en un mundo cada vez más competitivo y fragmentado.

Un orden internacional en transformación

Durante el foro, los ponentes han señalado que el liderazgo global de Estados Unidos se encuentra en una fase de reajuste, mientras que China y otros actores emergentes aumentan su influencia en el tablero internacional.

El desplazamiento del poder global implica, según los expertos un cambio profundo en las relaciones internacionales donde ya no existe un poder hegemónico y Europa podría traducirse en una pérdida de relevancia estratégica. Los docentes advierten que la Unión Europea y sus Estados miembros, incluida España, deben adaptarse al nuevo posicionamiento geopolítico para evitar quedar relegados en la nueva configuración global.

Estados Unidos, Trump y la reconfiguración del liderazgo global

La figura de Donald Trump ha sido interpretada como un síntoma de transformación profunda en la política estadounidense y en su relación con el orden internacional. Los ponentes han interpretado su estilo de liderazgo como un factor de inestabilidad en las relaciones internacionales, al introducir dinámicas basadas en la presión política y económica, alejadas de los marcos tradicionales de la negociación diplomática.

Desde una perspectiva estructural, se ha apuntado que fenómenos como el trumpismo responden a cambios de la sociedad estadounidense, marcados por la polarización política, la demanda de liderazgos fuertes y la percepción de declive económico relativo.

Seguridad europea y necesidad de autonomía estratégica

Los expertos han subrayado que Europa ha dependido históricamente de actores externos para garantizar su defensa, lo que supone un problema en el contexto actual. Los profesores han defendido la necesidad de avanzar hacia una mayor autonomía estratégica europea, especialmente ante el desplazamiento del foco geopolítico estadounidense hacia la región del Pacífico. Asimismo, han planteado la importancia del papel del eje franco-alemán como elemento clave en la arquitectura de seguridad europea, aunque condicionado por las tensiones internas entre ambos países y los recientes cambios en la política de defensa alemana.

En una situación de crisis y cuestionamiento del sistema de gobernanza global surgido tras la II Guerra Mundial, el foro han defendido la vigencia de instituciones como la ONU, un espacio necesario para el mantenimiento del equilibrio global, a pesar de la dificultad para introducir reformas estructurales. Igualmente han destacado el creciente papel del denominado “sur global”, que reclama mayor representación y cuestiona el predominio histórico de las potencias occidentales en la gobernanza internacional.

Las presiones externas en Europa, los cambios en el equilibrio de poder global y las tensiones internas obligan al continente a replantear su estrategia geopolítica, su modelo de seguridad y su papel en las instituciones internacionales.

El foro ha reunido a Reinaldo Batista Cordova, decano de la Facultad de Ciencias de la Seguridad y Criminología; Ricardo Gómez Laorga, coordinador del Grado en Ciencias de la Seguridad; Ronan Ciréfice, director del Máster en Asesoría Jurídica de Empresas; y Javier Buenadicha Gómez, docente de Historia Política Contemporánea del Grado en Filosofía, Política y Economía. La sesión ha sido moderada por el profesor Adolfo López Novas, coordinador del mismo grado.