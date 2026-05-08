El PP afirma que la mayoría de proyectos europeos están "en plazo" y defiende su gestión frente al PSOE

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El equipo de Gobierno del Partido Popular defiende el avance de los proyectos financiados con fondos europeos y sus concejales Ángel Manzanedo (Hacienda) y Carlos Niño (Medio Ambiente y Turismo) aseguran que la mayoría de las actuaciones se encuentran ya ejecutadas o "en plazo" de justificación para no perder las cantidades asignadas por los Next Generation.

La comisión trimestral especial que analiza estas inversiones, que se ejecutan en parte con cantidades captadas dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que puso en marcha la Unión Europea como consecuencia de la crisis económica relacionada con la pandemia, sirvió además para que el Ejecutivo local del PP reivindicara su gestión frente al anterior mandato socialista.

Manzanedo abrió la comparecencia con críticas a la forma en que, según aseguró, el anterior gobierno municipal de Daniel de la Rosa concurrió a las convocatorias europeas. Afirmó que el PSOE se presentó a numerosas líneas de ayudas "sin tener un proyecto definido" y "sin contar con las áreas correspondientes", lo que, a su juicio, obligó al actual equipo de Gobierno del PP con Cristina Ayala a acelerar expedientes para ajustarse a unos plazos "muy estrictos".

El responsable de Hacienda puso cifras a la gestión de los fondos europeos y aseguró que el actual equipo de Gobierno ha licitado proyectos por valor de 25,4 millones de euros frente a los 14,7 millones licitados por el anterior Ejecutivo socialista.

Además, indicó que el PSOE presentó solicitudes por valor de 57 millones, mientras que el PP concurrió posteriormente a convocatorias por cerca de 32 millones. Entre estas últimas destacó el proyecto 'Distrito Joven', para el Pueblo Antiguo de Gamonal, en el que se planteaba una regeneración urbana de toda esta zona con la construcción de viviendas de alquiler social para jóvenes. Una iniciativa que no consiguió el visto bueno y, por tanto, la ciudad no contará con financiación europea para su desarrollo.

Por su parte, Carlos Niño destacó el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), dotado con más de 5,1 millones de euros y que engloba actuaciones relacionadas con turismo, movilidad y medio ambiente. Según explicó, la mayor parte de las intervenciones están ya terminadas o a punto de finalizar y únicamente queda pendiente la parte digital de la señalización turística, cuyo plazo concluye el 30 de junio de 2026. También avanzó que la sala inmersiva del Castillo de Burgos, uno de los recursos que pondrán en valor la visita a la fortaleza tras las obras realizadas, continúa en ejecución "a buen ritmo".

Otro de los proyectos ya completados es la implantación de recogida separada de residuos, valorada en cerca de 393.000 euros y vinculada a la instalación de islas de contenedores por la ciudad. Aunque el expediente administrativo seguirá abierto hasta junio para completar la justificación, Niño aseguró que la actuación "lleva tiempo cerrada y finalizada".

En materia medioambiental, el edil popular informó sobre la adaptación de las instalaciones de tratamiento mecanobiológico que se están realizando en el Centro de Tratamiento de Residuos de Cortes para la gestión de la fracción orgánica. Las obras de adecuación, que se están desarrollando de la mano de Somacyl, cuentan con una subvención europea de 1,1 millones de euros. Desde la Concejalía de Medio Ambiente, se mantienen conversaciones con Somacyl, que traslada que se confía en que la intervención de esta parte de la mejora del CTR pueda concluir en el plazo previsto, el 30 de junio.