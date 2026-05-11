La carrera por liderar el PSOE en la ciudad de Burgos arrancará en verano

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La carrera para las próximas elecciones municipales de mayo de 2027 ya ha empezado en el PSOE de Castilla y León. Y lo hace con la incógnita sobre quién será el cabeza de lista a quien se encomiende recuperar la alcaldía de Burgos. Con Daniel de la Rosa en Valladolid, y cedidos los trastos a Josué Temiño, como portavoz y cabeza visible de los socialistas en el número 1 de la Plaza Mayor, toca que la militancia decida para la próxima legislatura.

Y lo harán pronto. «El Partido Socialista cuenta con mecanismos internos de primarias para los municipios que cuentan con más de 10.000 habitantes y dentro de poco se dará a conocer un calendario aproximado», señaló antes de su encuentro con el PSOE de la provincia de Burgos el secretario de Política Municipal del PSOE de Castilla y León, Fran Díaz.

La secretaria provincial de los socialistas en Burgos, Esther Peña, afinaba un poco más los tiempos. «Nuestro partido no da lugar a sorpresas y, seguramente, en el próximo comité federal que se celebrará en el partido en el mes de junio se aprobará el reglamento para esas primarias», puntualizó. Sobre la con tinuidad de Temiño al frente de la agrupación local de Burgos capital no concretó preferencia alguna. «Cuando llegue el proceso de primarias, se hará, no es una cuestión de preferencias es una cuestión de presentar el mejor proyecto y en eso estamos desde hoy con esta reunión de carácter municipal», expresó.

El reto en la capital será recuperar la alcaldía porque las elecciones se han ganado en las últimas convocatorias electorales y en al última no se alcanzó el bastón de mando. También tratan de apuntalar un poco más su posición en Miranda de Ebro y recuperar terreno en Aranda. Aunque el objetivo está en cada ayuntamiento de ahí que se empiece a trabajar en conformar «unas listas de calidad humana, queremos transformar instituciones provinciales como la Diputación, atrayendo a los referentes sociales que existen en cada municipio de esta provincia y consiguir cambiar Burgos y, cuando toque, el proyecto de Carlos Martínez consiga gobernar la Junta de Castilla y León», remarcó Díaz.

Los «diez meses de vacaciones de Mañueco» y los planes de empleo

Durante la intervención, el PSOE de Castilla y León el efecto que ya tiene en los ayuntamientos de la comunidad «los diez meses que lleva de vacaciones el señor Mañueco que sigue en funciones mientras la región está totalmente paralizaza», criticó Díaz. Apuntó el efecto que esta situación tiene en los planes de empleo que cubre puestos temporales en todos los municipios de la región a realizar por personas en situación de desempleo.

Denuncian los socialistas que los ayuntamientos desconocen cuando se van a publicar las convocatorias, cuanto tiempo van a disponer para ejecutarlas. Una paralización que, aseguran, «pagan los ayuntamientos y quienes se van a beneficiar de estos planes de empleo que fundamentalmente están financiados por el Gobierno de España y generan oportunidades en el mundo rural», señaló Fran Díaz. Aseguran que esta paralización es una cuestión que obedece a intereses más allá de Castilla y León. «El Partido Popular, una vez más, ha primado los intereses de su partido. Para no perjudicar a Moreno Bonilla en las elecciones que van a tener esta semana se han paralizado unas negociaciones qu etodos sabemos que están hechas».

En esta línea Peña recordó que «Mañueco ha decidido que de enero a septiembre puede permitirse irse, cuando tenemos que preparar la campaña antiincendios, cuando hay un incendio sanitario como en Miranda donde uno de cada cuatro vecino salen a la calle cada semana para denunciar su sproblemas sanitarios y el señor Mañueco y el señor Suárez a tapar sus vergüenzas». Del presidente de la Diputación apuntaron que es «el presidente de la indignidad que va paseando por Castilla y León con un caso de corrupción abierto al no daber separar, algo que ocurre con mucha frecuencia en el Partido Popular, las cuestione mercantiles y personales de las cuestiones políticas e institucionales», puntualizó el secretario de Política Municipal del PSOE Castilla y León.

Carreteras y ferrocarriles: «no hay ningún debe en el cajón»

Tras la manifestación ayer por el Tren Directo la secretaria provincial del PSOE, Esther Peña, recordó que el estudio del tren directo Madrid-Aranda-Burgos «es perceptivo y obligatorio y por fin un gobierno ha presupuestado, realizado y se está ejecutando este estudio». Apuntó que en las próximas fechas se podrán conocer sus conclusiones mientras sacó pecho de la inversión en transportes en la provincia de Burgos. «Este gobierno no tiene ningún debe en el cajón, está todo encima de la mesa, presupuestado y lanzado y nosotros seguiremos exigiendo que Burgos tenga las demandas que necesita».

Recordó la diputada por Burgos las inversiones en ejecución como la A-11. La autovía del Duero cuenta con designación de 300 millones de euros «es el tramo de carreteras de mayor cuantía que se está ejecutando en este momento en nuestro país». Añade, también, la licitación de siete de los cuatro tramos del AVE al País Vasco y la inversión en la red ferroviaria convencional de 18 millones de euros.