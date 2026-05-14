Folios mecanografiados, dibujos a mano de Santiago Ontañón... Así se hizo 'Luna', la primera revista del exilio

Grupo de escritores, ilustradores exiliados en la Embajada de Chile en Madrid, que publicaron la revista Luna durante su encierro dibujados por Santiago Ontañón.

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Derrotados pero no vencidos. Ocho escritores, poetas e ilustradores del bando republicano pasaron las horas muertas de encierro en la Embajada de Chile, donde se convirtieron en refugiados del bando republicano tras el final de la Guerra Civil, creando y reivindicándose. Enclaustrados físicamente para salvar su vida, mientras encontraban una vía de exilio a otros países, su creatividad no dejó de bullir.

Antonio Aparicio, Edmundo Barbero, José Campos, Pablo de la Fuente, Antonio de Lezama, Aurelio y Julio Romeo del Valle y Santiago Ontañón, «pasan un año encerrados en la embajada y durante ese tiempo editan un periódico ‘El Cometa’ que destruyen por miedo a represalias, pero, también, crean la primera revista del exilio español elaborada en España», relata la historiadora burgalesa, Esther López Sobrado.

Los pormenores de esta singular publicación, elaborada en las noches para evitar ojos inquisitoriales,, con textos mecanografiados e ilustraciones a mano en papel barba del escenógrafo cántabro (no confundir con otro olvidado tras el conflicto el periodista burgalés Eduardo Ontañón) forman parte de su nueva publicación ‘Noctambulandia. Compás de espera en 30 lunas’ donde López Sobrado rescata las ‘Memorias (in)surgentes de Santiago Ontañón'. «Es el gran escenógrafo de la Generación del 27, íntimo amigo de Federico García Lorca, de Alberti también, aunque más de María Teresa León con quien, mano a mano, participó en el Teatro de Urgencia de Las Guerrillas del Teatro durante la Guerra Civil, recupera para el teatro a Margarita Xirgu, amigo también de Maruja Mallo, eterno actor secundario... Es de justicia que se dé a conocer», reivindica la historiadora burgalesa.

Con esta intención nació ‘Noctambulandia’, la publicación donde revela la vida de este escenógrafo, actor, ilustrador e intelectual y narra, a través de la revista que se conserva en la Biblioteca Central de la Universidad de Chile, una vida apasionante, pero silenciada. En la presentación se abordará la figura de Ontañón que es el eterno secundario: como actor en las películas que participó (encarnó el escritor Corcuera en 'El Verdugo' de Luis García Berlanga) o en el atrezo del escenario. «No hay nada más efímero en las artes que el teatro y dentro de él, la escenografía que se pierde cuando se deja de representar una obra».

También fue escritor, algunos de sus textos forman parte de los 30 números artesanales de ‘Luna’, e ilustrador. Sus dibujos de un equipo de redacción que se reivindica en sus creencias una vez derrotados con el ingenio y la palabra como armas, forman parte de la singular representación que se espera este viernes a partir de las 20 horas en el Salón Rojo del Teatro Principal.

El grupo de Teatro Carro de Thespis realizará una lectura dramatizada de uno de los textos de Ontañón. La intervención estará acompañada por la animación de Laura Ibáñez López. «Es una presentación muy especial, porque es de justicia dar a conocer una figura tan importante y tan olvidada como Santiago Ontañón que pudo ser amigo al mismo tiempo de Pablo Neruda y Vicente Huidobro, que entre ellos no se hablaban, tiene una gran dimensión que se pierde en la niebla del olvido como tantos en esta época», reivindica López Sobrado.

‘Luna’ se publica en las noches del 26 de noviembre de 1939 al 17 de junio de 1940. Ontañón realizó algunos artículos. La historiadora burgalesa destaca un diálogo de dos madres una del bando golpista y otra del republicano. Han pasado 87 años pero «podría ser un diálogo entre dos madres de cualquier guerra de hoy en día, es un texto tremendo», señala. Firma también las portadas y otros 150 dibujos del interior.

La circulación de la revista es interna. No sale de la Embajada de Chile. Poco a poco los intelectuales que la elaboraban se fueron marchando. Santiago Ontañón pasó por Portugal, Río de Janeiro hasta llegar a Chile. Allí, gracias a su amigo Vicente Huidobro, se instaló y participó en réplica de la actividad cultural del Madrid republicano en Santiago de Chile. Allí se depositan los 30 ejemplares de la primera revista del exilio español. Allí el polifacético artista cántabro encuentra el amor y se casa con Eleonor Bell. «El divorcio precipita su vuelta a España en los 50. Cuando ella se queda viuda de su segundo marido mantienen una relación epistolar apasionante pero nunca se volvieron a encontrar en persona», explica Sobrado quien accedió a las cartas de ella gracias al contacto con sus familiares.

La historiadora burgalesa conoció a muchos que compartieron ese exilio. Fue recuperando la vida de Ontañón poco a poco. Recoge esas historias en la biografía ‘Las pasiones de Santiago Ontañón’. Ahora reivindica su creatividad a través del legado del escenógrafo de La Barraca que ha quedado negro sobre blanco. No fue testigo de la historia, fue partícipe. El papel protagonista del actor secundario que tratan de extraer de la niebla del olvido.