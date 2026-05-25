30.000 euros en tiempo récord para representar a España en la First Lego League

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

La alegría desbordante dio paso al vértigo. El triunfo del equipo Robopitecus del colegio Blanca de Castilla en la final nacional de la First Lego League celebrada en Burgos el pasado 11 de abril no fue un mero reconocimiento. El hecho de alzarse con el Primer Premio a los Valores First conllevaba, nada más y nada menos, que representar a España en el Open Internacional de México. Palabras mayores. Todo un hito que, sin embargo, incluía un pequeño handicap: la necesidad de recaudar 30.000 euros en poco más de un mes para financiar el viaje.

Resoplaron los chavales y también su profesor de Tecnología, Enrique de Miguel. Lo tenían difícil, pero no imposible. El tiempo corría en su contra y se lanzaron a la búsqueda de patrocinadores para poder sufragar los gastos, que ni son pocos ni baratos. Al principio, la cosa no pintaba nada bien. «Nos costó bastante, ya que contactábamos con muchas empresas e instituciones y no recibíamos respuestas favorables», rememora el docente, plenamente convencido a pesar de todo que el proyecto saldría adelante sí o sí, costase lo que costase.

Poco a poco, las nubes se fueron despejando y empezó a salir el sol. «Granito a granito», los Robopitecus consiguieron recabar aportaciones para que «las familias no tengan que pagar casi nada». A base de tesón, sin perder la esperanza en ningún momento, De Miguel y sus pupilos han logrado -con el apoyo de sus compañeros- cubrir aproximadamente el 85% del viaje gracias a los patrocinios. Otra gesta, qué duda cabe, para un equipo que en su día fue capaz de recabar el apoyo de investigadores burgaleses de reconocido prestigio para desarrollar un innovador sistema de conservación de restos arqueológicos.

Con las maletas prácticamente hechas, diez alumnos (seis chicas y cuatro chicos) y dos profesores del Blanca de Castilla volarán este martes a Guadalajara (Jalisco). Del 27 al 30 de mayo, disfrutarán de «otra forma de competir y de trabajar junto a diferentes equipos». Un reto «muy ilusionante», tal y como apunta De Miguel, con más de un centenar de agrupaciones procedentes de una treintena de países.

La robótica, buque insignia de la First Lego League, estará muy presente durante la competición. No en vano, el «punto fuerte» de Robopitecus se ubica en su proyecto de innovación. El mismo que, como decíamos antes, deslumbró a científicos y arqueólogos de renombre como Bárbara de Aymerich, Carlos Rad, Eduardo Carmona, Pilar Fernández o Fidel Torcida. El mismo que, además, contó el respaldo de una empresa de la talla de Hispanagar.

Barrunta De Miguel que «será una experiencia muy enriquecedora y una oportunidad muy bonita para disfrutar de la robótica» pese a ser consciente de que «la logística es complicada». También que los chavales dejarán «el listón bien alto». Y que demostrarán, con creces, que «España tiene mucho potencial y alumnos muy capacitados que saben trabajar en equipo y dar todo de sí».

Pase lo que pase, gane quien gane, queda claro que los Robopitecus son vencedores natos. Dejando a un lado los reconocimientos, como el del pasado 9 de mayo en la Feria de la Ciencia y la Tecnología de Castilla y León en el apartado de Innovación, que hayan recaudado 30.000 euros recorriendo polígonos industriales en bici, de empresa en empresa, en busca de patrocinadores ya dice mucho. Aun así, «se siguen esforzando» para conquistar nuevas cimas.