Las reclamaciones al Ayuntamiento de Burgos por caídas en aceras aumentan más de un 20% en dos años

En la calle Calzadas, a la altura del número 37, se produjo una caída que fue reclamada al Ayuntamiento de Burgos.SANTI OTERO

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Una baldosa suelta, una acera desnivelada, un socavón en la calzada o una rama que cae sobre un vehículo pueden acabar convirtiéndose en una reclamación contra el Ayuntamiento de Burgos.

Los informes municipales de responsabilidad patrimonial correspondientes a 2024 y 2025 reflejan que los problemas relacionados con el estado de la vía pública siguen siendo el principal motivo de conflicto entre los ciudadanos y la Administración local, en un contexto en el que el número de expedientes abiertos no ha dejado de crecer y ya supera en más de un 20% los registrados hace apenas dos años.

En concreto, la evolución de los expedientes muestra una tendencia al alza. Si en 2023 la Sección de Patrimonio tramitó 131 reclamaciones, la cifra ascendió a 146 en 2024 y alcanzó las 158 en 2025, lo que supone un incremento acumulado del 20,6% en apenas dos años.

Detrás de buena parte de estas reclamaciones aparece un mismo denominador común: el estado de la vía pública. Los expedientes recogen numerosas caídas por baldosas levantadas, pavimentos deteriorados, arquetas defectuosas, además de daños ocasionados por ramas caídas y otros elementos urbanos, como un golpe en un vehículo causado por no echar el freno en un contenedor de basura.

En la mitad de los expedientes que entraron en el último ejercicio completo, el de 2025, se indica que el motivo principal fue una caída o tropezón en una acera en la que un ciudadano sufrió algún tipo de daño que justificó con un parte de lesiones. A la vez que son las más numerosas, coincide también con que son más las estimadas que las desestimadas, bien en vía administrativa o judicial y, por tanto, la persona reclamante accedió a una compensación por los daños causados.

Del informe del 2025, se desprende también que se resolvieron muy pocos procedimientos en vía administrativa. De los 158 abiertos a lo largo de los 12 meses, apenas aparecen siete como completados, de los cuales 4 fueron desestimatorios y otros 3 estimatorios. Contrasta este dato con la labor realizada por la Concejalía de Patrimonio en 2024, cuando en vía administrativa se resolvieron hasta 54, casi ocho veces más que en el último ejercicio.

Mientras, otros 33 procedimientos que fueron a la vía judicial durante 2025, de los cuales la mayoría (19) fueron estimados, frente a 13 que tuvieron un fallo judicial desestimatorio. Comparando las últimas anualidades, en 2024 fueron 39 las reclamaciones que pasaron a la instancia judicial, y solo dos fueron desestimatorias.

Algunos ejemplos

Las incidencias se repiten en distintos puntos de la ciudad. En los informes aparecen reclamaciones por caídas o accidentes en calles como Vitoria, San Pedro de Cardeña, Calzadas, Fuenteovejuna, Reyes Católicos, Juan de Padilla, Villalón o Rosa de Lima, entre otras.

Coinciden dos percances a la altura de la avenida Reyes Católicos 1, por sendas caídas en la acera, cuya sentencia estimatoria se ha ejecutado en 2025. Una reclamación viene de septiembre de 2022 y la otra del mes de diciembre de ese mismo año, un detalle que indica la cantidad de tiempo que puede pasar desde que se presenta la reclamación en vía administrativa hasta que finalmente resuelven los tribunales de justicia.

En la calle Calzadas 37, un fallo judicial estimó los daños causados a una persona que tropezó con un trozo de mástil que no se había retirado y también fue estimatoria otra sentencia por una caída en la calle Fuenteovejuna a la altura de los números impares, sucedida en octubre de 2021. Unos padres que reclamaron los daños sufridos por su hijo cuando jugaba con un patín en la plaza de La Yecla, en marzo de 2023, también han visto recientemente que se ejecutaba su sentencia favorable.

Entre las estimadas en vía administrativa se encuentra una que hace referencia a los daños sufridos tras caer por una baldosa levantada cuando un vecino de la ciudad se dirigía al centro de salud de Las Torres y otra caída en la avenida Islas Canarias. Durante este ejercicio, también resultó estimada una reclamación por los daños como consecuencia de la explosión del chupinazo de las fiestas de San Pedro de 2023. Al parecer, siguen coleando estos expedientes, si bien en 2024 también se estimó alguno por este mismo incidente.

En los casos de daños sufridos en vehículos como consecuencia de un accidente o del mal estado del mobiliario urbano, son más frecuentes las resoluciones desestimatorias. Por ejemplo, cuando un ciudadano reclamó por caerse con la motocicleta al llegar a un cruce entre las calles López Bravo y Condado de Treviño, que fue desestimado, al menos administrativamente. Igual suerte corrió el vecino de Burgos que exigió compensación por los daños causados en su vehículo tras colisionarle un contenedor que no estaba anclado o frenado correctamente en la calle La Ventosa.

Caída de ramas

Durante el pasado 2025, figuran en el informe municipal cinco expedientes por caídas de ramas sobre vehículos con diversos daños a coches estacionados en esas vías. Todas ellas acabaron en la vía judicial con distinta suerte. Entre las estimadas están la ocurrida en enero de 2023 en el paseo de la Sierra de Atapuerca, en el paraje Buena Vista, el 31 de agosto de 2024; en la plaza Marie Curie, el 13 de marzo de 2023; y a la altura del número 19 de Reyes Católicos, el 9 de octubre de 2024.