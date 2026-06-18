Tomás Pascual: «El verdadero reto es honrar nuestro legado y crecer sin perder lo esencial»

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Un «hombre leal», un «guerrero», un «luchador que destacaba sobre todo en el campo de batalla», sobre el terreno, «cuerpo a cuerpo», al que le gustaba «guerrear» y nunca se escondía «para dirigir o afrontar los retos» que le tocaban. Un hombre que «partió de su tierra para conquistar y crear nuevos reinos y embarcarse en aventuras, pero siempre con una visión y con principios, con valor y honradez». Alguien a quien nadie le regaló su grandeza, «porque se la ganó paso a paso, pulso a pulso».

Con estas palabras ensalzó Tomás Pascual Gómez-Cuétara a las dos figuras que, en esencia, presidían la entrega del Premio Campeadores. De un plumazo y con emoción retrató al Cid, héroe de leyenda inspirador del galardón, y a su padre, Tomás Pascual, fundador de la compañía alimentaria y referente vital y empresarial sobre el que pivotó buena parte de una intervención marcada por la gratitud, el amor a la tierra y la reivindicación de unos valores que, aseguró, guían aún el rumbo de la multinacional ribereña.

Y es que, según confesó el galardonado, hablar de Rodrigo Díaz de Vivar le remitía de inmediato a su progenitor. No en vano, destacó de ambos la capacidad de levantar proyectos duraderos cimentados en la lealtad y el esfuerzo, pilares que consideró la gran herencia recibida, esa que han de mimar quienes, como él, tomaron el relevo.

«El verdadero reto es honrar nuestro legado y crecer sin perder lo esencial», consideró en referencia a la responsabilidad de las nuevas generaciones de mantener «la historia de esfuerzo, la forma de hacer las cosas bien, la honestidad con nuestra cadena de valor y con la sociedad», casi una proeza en un mundo que «cambia muy deprisa». «Tenemos que cambiar con él, mirar más lejos, ser ambiciosos, pero no perder de vista lo cercano», aseveró.

Se remontó el presidente de Calidad Pascual a los orígenes para reivindicar con orgullo la forma en que sus padres prepararon a la familia y a la empresa para afrontar un futuro que ya es hoy. Lejos de presentar el testigo como una carga, lo describió como el resultado de un trabajo de «anticipación y responsabilidad» que permitió garantizar la continuidad del proyecto. «Recogerlo de una persona como fue mi padre era difícil, pero ha sido fácil», aseguró, convencido de que el verdadero éxito de un empresario reside también en dejar preparado el camino para quienes vienen detrás. Así lo hicieron Tomás Pascual y Pilar Gómez-Cuétara, su mujer, siempre a su lado, que no detrás, «la que le animaba cuando se venía abajo y le frenaba cuando se venía arriba». A ambos, «ejemplos de coraje que supieron transformar la adversidad en victoria», emprendedores de su época como el Cid de la suya, dedicó Pascual Gómez-Cuétara el reconocimiento concedido por EL CORREO DE BURGOS EL MUNDO.

La idea del relevo sirvió, de hecho, de hilo conductor para un discurso profundamente personal, incluso «sentimental», según advirtió, en el que el empresario reivindicó además la figura del «castellano viejo» en su sentido más noble, nada que ver con el perfil tosco y simple que esbozó Larra. Lo definió como «una persona sobria, honrada, directa, coherente y cabal, de las que piensan lo que dicen, dicen lo que piensan y hacen lo que prometen». Hombres y mujeres, prosiguió, leales, sin soberbia y «de palabra» para quienes «el compromiso verbal tiene la misma fuerza que un contrato». Con tales pinceladas, Pascual dibujó un retrato lleno de matices de ese carácter «resiliente y templado», forjado en una tierra exigente, «meseta dura de inviernos largos y veranos secos», en la que se aprende que «la vida no regala nada y que el esfuerzo es el único lenguaje que no miente», subrayó en una reflexión que le sirvió para evocar una de las máximas de su padre: «Invertir lo que haga falta; malgastar, ni una peseta», filosofía compartida por todos los que han levantado proyectos empresariales en esta tierra con determinación y trabajo constante, «capaces de construir de la nada con la única herramienta que es su carácter».

Pascual reivindicó además sus raíces y el vínculo inseparable que mantiene con Aranda de Duero, con Burgos y con Castilla y León, sentimiento que quiso poner en valor al presentarlo como una fortaleza para afrontar el futuro. Recordó al respecto que durante décadas la compañía ha llevado el nombre de su tierra por todo el mundo a través de millones de envases y productos, «saliendo de Burgos -como el Cid- no para olvidarlo, sino para proyectarlo», convirtiéndose en una suerte de embajadora silenciosa: «Somos hijos de Aranda, pero Aranda también es un poco hija nuestra. Esta relación no solo es sentimental, también es económica, es social y es humana». Hoy, recordó, Calidad Pascual supera los 2.000 trabajadores, suma más de 5.000 colaboradores y cuenta con cinco centros de producción y más de 700 referencias.

El presidente del grupo alimentario aprovechó además la tribuna que le brindaba el Premio Campeadores para reivindicar el peso económico e industrial de la provincia. Así, frente a quienes reducen Burgos a su patrimonio monumental o natural, que no es poco, defendió una imagen asociada al trabajo y al progreso. «Burgos no es solo historia y paisaje, es músculo productivo e innovación aplicada al trabajo diario», afirmó, para recordar el papel que desempeñan grandes firmas asentadas en el territorio y la relevancia industrial de una provincia que, según destacó, ocupa el tercer puesto nacional en aportación económica de la industria al valor añadido bruto y figura entre las primeras de España en empleo en el mencionado sector en términos relativos.

Esa reivindicación se extendió también a Aranda de Duero y a la Ribera («nuestra cuna», presumió), una comarca que Tomás Pascual Gómez-Cuétara definió como «dinámica» y capaz de generar riqueza mucho más allá de la pujanza de su sector vitivinícola. En ese ecosistema situó también a su grupo, «parte relevante» de un tejido empresarial que ha contribuido decisivamente al desarrollo económico de la zona.

El empresario se dirigía a los asistentes tras recibir de parte del consejero de Sanidad, el también burgalés Alejandro Vázquez, una reproducción de la Tizona del Cid, emblema del Premio Campeadores. Impresionado tras sostenerla, ante la atenta mirada de Adriana Ulibarri, editora de EL CORREO DE BURGOS EL MUNDO, la señaló como resumen tangible de su mensaje: «La Tizona ha ido pasando de mano en mano a lo largo del tiempo. Pero sus valores no han cambiado. Y eso es lo importante. Que las manos puedan cambiar, que las empresas evolucionen, pero que lo que representan permanezca».