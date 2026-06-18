«Si no hay un equipo detrás, es imposible tirar hacia delante»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Hay «historias de éxito», como la de Calidad Pascual, que «nunca lo son por casualidad». Y que demuestran, al mismo tiempo, que «el liderazgo empresarial no consiste solo en gestionar una compañía, sino en saber inspirar, innovar y, sobre todo, anticiparse a los tiempos». Con estas palabras, la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, celebró este jueves la entrega del Premio Campeadores de EL CORREO DE BURGOS EL MUNDO a Tomás Pascual Gómez-Cuétara, cabeza visible del «esfuerzo colectivo» que mantiene en lo más alto a un «verdadero emporio» desde Aranda de Duero.

«No es sencillo recoger el testigo de alguien que abrió camino con valentía y determinación», subrayó la regidora a sabiendas de que Pascual es, desde hace décadas, una «marca importante en los hogares españoles». Pero no bastaba con recoger los frutos y saborear las mieles del éxito. La compañía, tal y como enfatizó Ayala, supo diversificar su potencial para «llegar a distintos mercados» para conquistar al «resto del mundo».

Este crecimiento, según apostilló, «nunca es empeño de una sola persona». «Si no hay un equipo detrás, es imposible tirar hacia adelante», esgrimió sin pasar por alto que Pascual Gómez-Cuétara tuvo el acierto de «adaptarse a los requerimientos de cada momento».

Aparte de agradecer que Tomás Pascual (padre) optase en su día por «quedarse e invertir» en suelo burgalés, Ayala reconoció que «los cargos públicos solo podemos rendirnos a la evidencia de los muchos empresarios que han ayudado a hacer grande nuestra tierra». Dicho esto, recordó el interés de su equipo de Gobierno en la creación del espacio Burgos Industria, cuyo principal objetivo es dar a conocer el «potencial industrial que tenemos en la ciudad y en la provincia» generando encuentros que permitan tejer nuevas alianzas estratégicas. Porque no hay mejor manera, concluyó, de expresar públicamente el «orgullo de unos emprendedores y empresarios que un día decidieron creer y apostar por esta tierra».