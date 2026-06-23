Convocatoria exprés para salvar las barracas en las fiestas de San Pedro

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Última intentona, a la desesperada, para que haya barracas tras el tira y afloja entre el Ayuntamiento de Burgos y los feriantes. Todo parece indicar que la feria se llevará a cabo tras la publicación, este martes, de las bases que regulan la concesión de autorizaciones de ocupación de dominio público para la instalación de atracciones durante las fiestas de San Pedro 2026, mediante una convocatoria extraordinaria de la Gerencia de Cultura y Turismo.

Con las fiestas a punto de arrancar, las barracas podrán instalarse en el polígono docente del 27 de junio al 5 de junio. La principal novedad es que se suma la calle de Los Canales, ampliando así el espacio autorizado en Francisco de Vitoria y Eloy García de Quevedo. Según consta en el documento, el Ayuntamiento vallará la zona, cerrada al tráfico, y la inauguración se llevará a cabo este mismo viernes a las 19 horas.

Los adjudicatarios deberán permanecer obligatoriamente en funcionamiento hasta las 23:59 horas del 3 de julio. No obstante, podrán permanecer en el polígono docente de forma voluntaria hasta el 5 de julio. Ese día, precisamente, se celebra el Día del Niño y tendrá que aplicarse un descuento mínimo del 50 % sobre el precio habitual de los tickets.

El horario de apertura de la feria será de 17:30 horas a 2 de la madrugada en días laborables y festivos, ampliándose hasta las 02:30 horas en vísperas de festivos. El plazo para presentar solicitudes finaliza este miércoles 24 de junio. Se puede hacer de manear presencial en la Gerencia de Cultura y Turismo o por correo certificado o mensajería.

Tal y como consta en las bases, la adjudicación de los distintos lotes se realizará atendiendo a la mayor oferta económica presentada para cada uno de ellos. En caso de empate, la resolución se efectuará mediante sorteo. Según lo previsto, la apertura pública de las ofertas tendrá lugar el miércoles a las 16 horas.

Las bases establecen una amplia relación de requisitos administrativos, económicos, técnicos y de seguridad para los adjudicatarios. Entre ellos figuran la acreditación de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, la constitución de una fianza de 1.000 euros por lote, la contratación de seguros de responsabilidad civil y la presentación de certificados técnicos que acrediten el correcto funcionamiento de las atracciones.

Asimismo, se fijan obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, instalaciones eléctricas, protección contra incendios y el cumplimiento de la normativa vigente para atracciones de feria. También se exige la realización de inspecciones, comprobaciones diarias y viajes de prueba antes de la apertura al público.

En materia acústica, las bases establecen límites máximos de ruido y se prohíbe la emisión de música desde las atracciones a partir de la 1 de la madrugada. En caso de incumplimiento, el Ayuntamiento podrá clausurar durante un día aquellas instalaciones que acumulen dos avisos por superar los decibelios permitidos en una misma jornada.

A mayores, la normativa prohíbe expresamente la comercialización o rifa de animales vivos y de determinadas armas, el regalo o la venta de tabaco y de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. También se impide la cesión o subarriendo de los espacios adjudicados.

El documento contempla un régimen sancionador con multas de hasta 750 euros para infracciones leves, 1.500 para las graves y hasta 3.000 euros para las muy graves. Estas últimas podrán conllevar además la expulsión inmediata del recinto y la imposibilidad de participar en futuras ediciones de la feria durante un máximo de cuatro años.

Las bases incluyen 18 lotes destinados a atracciones infantiles y 10 para atracciones de mayores, con cánones mínimos que oscilan entre 363,84 y 2.352 euros, en función de las dimensiones y características de cada espacio.

Por su parte, el Ayuntamiento asumirá servicios como el vallado del recinto, la limpieza, la instalación de aseos, las infraestructuras de abastecimiento y desagüe de agua, así como la asistencia sanitaria y de primeros auxilios durante el desarrollo de la feria.