Graduados Sociales pide «sacar de la trinchera del fraude» el absentismo

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El incremento de las bajas laborales, los permisos y las ausencias del trabajo se han disparado en los últimos años. El denominado absentismo laboral es un problema técnico en el que los Graduados Sociales piden mesura y diálogo cuando ha entrado de lleno en la contienda política. Los expertos en el ámbito desde el punto de vista técnico piden empezar a plantear el problema desde todas sus dimensiones.

«Hay que sacar el absentismo de la trinchera del fraude pensando que se está defraudando al sistema o es un recorte de derechos, es un problema estructural, multifactorial que no se puede cargar sobre una de las partes. Es un problema estructural», explicó el presidente del Colegio de Graduados Sociales de Burgos, Benito Sáiz. El estudio ‘Absentismo en España: un desequilibrio entre derechos laborales y productividad’ propone un camino a seguir sin perder de vista que «detrás de una enfermedad hay una persona, una familia», señaló.

El objetivo es reducir el impacto de la tasa de absentismo que está en e 5,521% en el país mirando a otros estados europeos. En Alemania o Países Bajos esa tasa está entre el 2,5% y el 3%. Entre las propuestas que lanzan los graduados sociales, que ya han funcionado en estos países, está la definición de modelos de reincorporación progresiva. Prevención y adaptación de puestos al envejecimiento de sus plantillas, una coordinación entre los diferentes organismos implicados (Instituto Nacional de la Seguridad Social, servicios públicos de salud, mutuas colaboradoras, servicios de prevención de las empresas, empresarios y trabajadores). «La coordinación entre los diferentes organismos permitirá abordar el tema del absentismo de manera diferenciada con información compartida para reducir tiempos de tramitación, evitar cronificaciones innecesarias y mejorar la eficiencia», destacó el vicepresidente del colegio de graduados sociales de Burgos, Francisco J. López Díez.

La situación en Burgos es compleja. La provincia con mayor peso industrial cuenta con la media más alta de duración de una baja. Roza los 44 días. A mes de junio Burgos cuenta con 9.257 bajas activas y una media anual de 35,7 nuevos casos al mes por cada mil trabajadores. A nivel nacional el año pasado se registraron 1,24 millones de procesos activos de baja laboral con una duración media de 39,29 días y 40.89 procesos cada mil trabajadores. «El absentismo es un fenómeno complejo que necesita respuestas complejas y coordinadas», remarcó Sáiz.

Radiografía del absentismo

El estudio del Consejo Nacional de graduados Sociales realiza una radiografía general del fenómeno que no ha parado de crecer en los últimos cinco años. Y proponen una serie de posiciones a cada uno de los factores detectados.

El más llamativo es el repunte de los trabajadores mayores. El envejecimiento de la población trabajadora es evidente cuando se duplican los trabajadores con más de 64 años y los que están entre 50 y 64 años son ya más de un millón y medio en todo el país. «La empresa debe tener una visión estratégica de la edad y apostar por una adaptación progresiva de los puestos de trabajo, promover el envejecimiento activo o iniciar programas de relevo generación a prestando atención a la ergonomía, el rediseño de tareas, la reducción de sobresfuerzos o la automatización de procesos», remarcaron los graduados sociales de Burgos.

Otro factor que no está vinculado al centro de trabajo pero que le afecta directamente son las esperas de atención sanitaria. Los Graduados Sociales constatan que la cita en Atención Primaria alcanza los 17 días y medio a nivel nacional. El tiempo entre la cita de Atención Primaria y las pruebas hospitalarias también infieren en el periodo de baja. Los graduados sociales instan a «implicar a las mutuas que tienen servicios médicos y sanitarios que podrían acortar los procesos médicos del sistema público de salud, que se aproveche esa infraestructura más allá del accidente laboral e ir a las contingencias comunes», resumió Benito Sáiz.

¿Qué enfermedades generan más bajas laborales?

El informe del Consejo General de Graduados Sociales de España determina las principales causas de baja que se aglutinan en tres patologías concretas. El 46% de las faltas al trabajo por enfermedad tienen que ver con patologías osteomusculares que protagonizan los trabajadores más mayores por un desgaste físico y una trayectoria de acumulación vital. Adaptación de los puestos y prevención son las salidas para reducir este impacto.

El 20% de las bajas están generadas por un trastorno mental: estrés, síndrome burnout, hiperconectividad constante... «Una situación que se da especialmente en empleos de contacto directo con otras personas, en el sector servicios, sanidad y educación y aquí hay que cuidar el clima laboral como prevención», destacan. Proponen implementar evaluaciones periódicas de riesgos psicosociales, mejorar el clima laboral, formar a directivos en gestión del estrés y la carga mental, entre otras medidas.

El 27% de las bajas se generan por múltiples patologías y el 7% tienen que ver a patologías neoplásicas, es decir, el cáncer si son masas celulares malignas. Esto implica trayectorias clínicas complejas y bajas más largas.

Dada esta radiografía de la situación y propuestas lanzadas, el Consejo General de Graduados Sociales propone abordar el tema del absentismo como «un reto técnico, integral y preventivo alejado de la confrontación entre la idea del que es un fraude o un recorte de derechos», remarcaron los Graduados Sociales de Burgos.