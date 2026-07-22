La recuperación del edificio de Cardenal Segura comenzará antes de final de año con su vaciado interior

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El edificio de Cardenal Segura 2 y 4, vallado desde el pasado marzo junto a la Plaza Mayor por su estado de ruina, encara el inicio de su recuperación. La intención trasladada por la comunidad de propietarios al Ayuntamiento de Burgos pasa por acometer antes de final de año la demolición interior del inmueble y el apeo de sus fachadas, protegidas por el Plan General de Ordenación Urbana, para proceder posteriormente a su reconstrucción. Se trata del expediente más avanzado de los principales inmuebles degradados sobre los que trabaja actualmente el área de Licencias y que ha repasado con detalle el concejal de esta área y vicealcalde, Juan Manuel Manso.

"Hablo de intenciones, pero nos han trasladado que quieren tener el proyecto nuevo de ejecución de rehabilitación del edificio completo cuanto antes", explicó, para señalar que se ha dado permiso en estos meses para hacer catas y sondeos y se sabe que está en fase de redacción desde hace varias semanas.

Desde el área de Licencias se hizo un requerimiento a la propiedad en relación con el deber de conservación del edificio, tras proceder a su vallado y declaración de ruina que conllevó el desalojo de un negocio de hostelería ubicado en el bajo, y ha habido la contestación deseada; por tanto, no se ha continuado con el expediente sancionador.

Manso explicó que la situación del edificio de la calle Progreso, que hace esquina con la calle San Pablo, es otra bien diferente. En este caso, el requerimiento a la propiedad ha sido recurrido por los dueños del inmueble y, por tanto, se ha judicializado. Han acudido al contencioso-administrativo y han solicitado medidas cautelares para evitar que el Ayuntamiento de Burgos acometa alguna actuación subsidiaria. "No tenemos todavía la resolución del juzgado correspondiente y, por tanto, veremos si podemos continuar o cómo continuar, así que está congelado", añadió.

Calle Hospital Militar

Otra de las edificaciones deterioradas que preocupa a los viandantes es la de la calle Hospital Militar y, como indicó Manso, "la noticia en este caso es que la propiedad está dispuesta a actuar de forma casi inmediata", aunque no hay previsión de una demolición interior antes de fin de año, como es el caso de Cardenal Segura. Este edificio no tiene declaración de ruina como tal y la administración, por tanto, tiene que acabar ese proceso de ruina para que se pueda proceder a la actuación final.

Vallado de la calle Hospital Militar por el mal estado del inmueble.ECB

Por otro lado, los técnicos de Licencias también han pedido a los de Vías y Obras que se abra una puerta en el vallado que se instaló hace varios años para proceder a limpiar el interior donde se acumulan residuos para mejorar el aspecto de la calle, porque ahora no se puede acceder.

En la calle Diego Luis de San Vitores también se declaró la ruina de una vivienda unifamiliar. "No afectaba tanto a los ciudadanos, porque no afectaba a la vía pública, pero ya se ha solucionado con los correspondientes apeos y se ha construido una estructura metálica y así ha desaparecido la situación de ruina", precisó el edil popular.

Lejías el Cid

Las antiguas naves de la empresa Lejías el Cid acumulaban años de problemas por la situación de okupación ilegal. Sin embargo, ya existe un proyecto de demolición total y de la sustitución del inmueble por la construcción de viviendas. En este caso, el edil de Licencias explicó que se ha hecho una demolición parcial para evitar nuevas entradas y no se ha avanzado más porque está parado temporalmente a la espera de la concesión de licencia. "Tranquilos los vecinos, que no se ha parado la actuación posterior", dijo.

Almirante Bonifaz, 6

Otro de los inmuebles que comienza a dejar atrás años de incertidumbre es el situado en Almirante Bonifaz número 6. El edificio cuenta ya con las dos licencias municipales necesarias para acometer tanto el desmontaje de las fachadas apeadas, actuación autorizada también por la Comisión Provincial de Patrimonio, como su posterior reconstrucción integral.

Los trabajos han comenzado ya sobre el inmueble, por lo que en las próximas semanas serán visibles los movimientos de materiales y las molestias derivadas de las obras. «Es una buena noticia porque esto sigue para adelante», destacó Manso sobre un proyecto largamente esperado en pleno centro de la ciudad.