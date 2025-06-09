Ni Cabalgata ni Pregón: así será el cambio más visible de las fiestas de San Pedro 2025

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Es cuestión de probar. Si sale bien y la iniciativa gusta, adelante. Si no, pues como siempre se ha hecho. Bajo esa premisa se mueve el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos a la hora de organizar las fiestas de San Pedro. De cara a este año, la principal novedad es el cambio de formato de la tradicional Ofrenda Floral a Santa María la Mayor, el 29 de junio, a los pies de la Catedral. Como ya adelantó este periódico, la talla se situará en medio de la plaza del Rey San Fernando para resultar mucho más visible.

Ilusionada ante esta «novedosa» iniciativa, la alcaldesa, Cristina Ayala, avanza que ya está todo listo para la ocasión. Empezando por la estructura, que contará con un gran manto construido por operarios municipales. De hecho, la propia Ayala tuvo la oportunidad de observar la semana pasada el resultado final y se muestra convencida de que llamará la atención a los cientos de burgaleses que asistirán a la cita el día de San Pedro.

También está «todo previsto» en lo que al desarrollo del propio acto se refiere. La idea, aparte del nuevo emplazamiento de Santa María la Mayor, es aligerar el recorrido de las peñas y casas regionales que habitualmente participan en la Ofrenda. En este sentido, Ayala reconoce que «es complicado cambiar la dinámica», pero confía en que la propuesta convenza porque permitirá observar la talla desde cualquier parte de la plaza.

El único handicap será la limitación a la hora de ofrecer flores a la Virgen. Apenas se notará, según la regidora. Además, insiste en la necesidad de organizar el evento de la manera más adecuada posible para que las peñas «vayan pasando con cierta fluidez y no se alargue excesivamente».

Vista trasera, lateral y frontal del manto que se colocará a Santa María este año para la Ofrenda Floral.© ECB

«Vamos a ver cómo sale. Al final, se trata de ir mejorando y tener nuevas iniciativas cada año», remarca Ayala con el objetivo de convertir las fiestas de San Pedro en «algo muy top». Mientras tanto, las peñas y la Asociación de Floristas y Jardineros de Burgos (Flojabur) han dado su visto bueno al proyecto. Sin lanzar las campanas al vuelo, pero sí mostrándose partidarios de introducir cambios que, quizá, sean a mejor.

A expensas de comprobar si la nueva Ofrenda Floral convence, la alcaldesa no tendría ningún inconveniente en volver al formato habitual si existe un clamor mayoritario. Ocurrió con la Cabalgata, que generó un aluvión de críticas al hacerse de noche. Por otro lado, destaca la ampliación de la oferta gastronómica y su mantenimiento hasta que finalice la Dance World Cup. Se espera, por lo tanto, una masiva afluencia de personas más allá de las fiestas en el paseo Sierra de Atapuerca, los Cuatro Reyes, el paseo de la Isla y el entorno de la sala Andén 56.

«Esto consiste en probar cosas nuevas», recalca Ayala pese a ser consciente de que, a estas alturas, «está todo inventado». Aun así, reafirma su intención de innovar, en la medida de lo posible, y mantener aquellas iniciativas que sean un «éxito».