Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Burgos no tiene mar, pero sí tiene playas y buenas. Y no una, sino varias. Algunas con arena fina, otras con agua turquesa y todas rodeadas de verde, frescura y tranquilidad. Sin masificaciones, sin calor asfixiante y, sobre todo, sin perder ese sabor a verano que muchos buscan lejos del bullicio costero.

En plena temporada estival, la provincia sorprende con escenarios que poco tienen que envidiar a los clásicos destinos de playa. En lugares como el Pozo Azul, el Soto de Villarcayo o la playa de Arija, la experiencia veraniega es distinta, más natural y auténtica. Aquí el termómetro no castiga, las medusas no aparecen y las sombrillas no compiten por un hueco. Lo que sí hay es espacio para descansar, agua para nadar, chiringuitos, zonas para deportes acuáticos y hasta parques hinchables flotantes.

“Quién dice que en la provincia de Burgos no hay playa es que nunca ha visto las aguas turquesas del Pozo Azul. O sentido bajo sus pies la arena fina de la playa de Arija. O hecho pádel surf y brincado en los hinchables del Soto de Villarcayo.”

Desde el norte hasta el sur del territorio, el mapa del verano burgalés se dibuja con once enclaves que ofrecen planes refrescantes al aire libre. Son oasis interiores que combinan ocio, paisaje y silencio, donde cada chapuzón es un reencuentro con la naturaleza y cada día de playa se convierte en un recuerdo único.

A continuación, dibujamos el mapa del verano perfecto en la provincia de Burgos, con once ubicaciones repartidas por todo el territorio.