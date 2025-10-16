El Canto de la Sibila de Burgos vuelve a sonar en Tordómar

El intérprete de las anotaciones del Canto de la Sibila más antiguo, José Hernández Pastor, explica los pormenores de su trabajo a los responsables de la Diputación y del ciclo Soledad Sonora.

La Diputación Provincial de Burgos refuerza el posicionamiento de la provincia como cuna del castellano, en el marco de una estrategia institucional que busca revalorizar el patrimonio inmaterial asociado al origen y evolución de una lengua hablada hoy por casi 600 millones de personas en el mundo. Esta iniciativa se integra en un ambicioso plan de desarrollo cuyo objetivo es consolidar y promover la imagen de Burgos como epicentro del nacimiento y consolidación del idioma castellano, poniendo especial énfasis en las múltiples aportaciones históricas y culturales que se gestaron en este territorio a lo largo de los siglos.

Entre los ejes prioritarios de este proyecto destaca el reconocimiento del 'Castellano en tránsito', una expresiva denominación que sintetiza el proceso evolutivo y la riqueza de influencias que, durante generaciones, permitieron la formación de la lengua romance. A diferencia de lo que sostienen algunos planteamientos simplistas, el castellano no surgió de forma abrupta o espontánea, sino que es el resultado de un complejo y prolongado proceso de transformación y mezcla, cuyos vestigios materiales se encuentran especialmente presentes en la provincia de Burgos. La culminación de esta evolución se documenta, entre otros hitos, en la aparición de algunas de las primeras palabras en castellano localizadas en los cartularios de Valpuesta.

Bajo este marco de investigación y divulgación, se pone el foco en la intensa labor manuscrita y oral desarrollada en los scriptorium monásticos, auténticos centros de conocimiento y transmisión cultural durante la Edad Media. Es en estos espacios donde se gestaron y difundieron los textos que, posteriormente, se convertirían en los pilares de la cultura escrita del castellano. Estos monasterios no solo conservaron y multiplicaron obras de liturgia y erudición, sino que también sirvieron de canales por los que se fue modelando, poco a poco, la estructura de la lengua y su proyección a la comunidad.

Estracto de Canto de la Sibila de Florencio de Valeránica, escriba del Monasterio de Tordómar.

Una de las figuras más relevantes de esta etapa es Florencio de Valeránica, a menudo conocido como "El Príncipe de los Calígrafos Medievales". Su contribución al legado cultural hispano va mucho más allá del reconocimiento académico, y es precisamente una de las tareas actuales de la Diputación hacer extensiva su obra al gran público. Florencio fue responsable de algunas de las copias y creaciones caligráficas más emblemáticas de su tiempo, destacando en su producción las Biblias de San Isidoro de León, fragmentos conservados de la Biblia de Oña, y homiliarios de indudable valor como el "Moralia In Job" y el "Smaragdo de Córdoba".

Resulta particularmente relevante la intervención de Florencio en el Homiliario Smaragdo, donde copió el enigmático Canto de la Sibila de Eritrea. Esta práctica se hallaba bastante extendida en los códices medievales, aunque en el caso específico del Smaragdo conservado en Córdoba concurre un elemento excepcional: la aparición de misteriosas anotaciones musicales en el sistema in campo aperto. Estas notas, escritas en forma de neumas, introducen un reto musicológico de primer orden, pues fueron añadidas aproximadamente un siglo después de la confección del manuscrito, situando a los investigadores en el siglo XI y ante lo que se considera como la más antigua versión musicalizada del Canto de la Sibila identificada hasta ahora en el ámbito hispano.

La notación encontrada carece del apoyo de líneas o pentagrama, lo que impide una interpretación directa de la altura de los sonidos y de las duraciones. Así, resulta indispensable el conocimiento profundo de los modos musicales del siglo XI para reconstruir o proponer versiones plausibles de la partitura que sirvan de referencia a intérpretes y expertos en repertorio antiguo. Esta circunstancia ha sido valorada por la Diputación, que ha impulsado una iniciativa específica para abordar el desafío interpretativo que presenta esta notación singular dentro del ámbito de los estudios medievales.

El encargo de la Diputación recayó sobre José Hernández Pastor, reputado musicólogo y experto en música medieval, a quien se confió la tarea de analizar, descifrar e interpretar la secuencia de neumas anotada en el Smaragdo. El resultado de su investigación ha dado lugar a una propuesta interpretativa rigurosa, que permite acercar el sentido original de la obra a nuevos públicos, conjugando el rigor filológico, histórico y musical. El trabajo realizado por Hernández Pastor se convierte así en una herramienta clave para consulta y difusión, permitiendo revitalizar un canto que, con variantes locales, continúa formando parte del patrimonio musical y religioso español, y que en el caso de Mallorca ha recibido el reconocimiento global al ser inscrito como Patrimonio Mundial por la UNESCO.

En el contexto del programa de dinamización cultural de la provincia promovido por la Diputación de Burgos, la Asociación para el Desarrollo del Arlanza ADECOAR recibe un nuevo impulso con la inclusión de la obra en el ciclo Soledad Sonora, iniciativa que ha ido consolidándose mediante la programación de conciertos desde septiembre hasta octubre de 2024. Tras el éxito alcanzado en las seis primeras actuaciones, el ciclo alcanzará su momento culminante en Tordómar, donde el propio Hernández Pastor presentará el estreno moderno del Canto de la Sibila del Smaragdo de Florencio de Valeránica el sábado 18 de octubre de 2025, a las 19:30 horas. La expectación por el estreno radica tanto en la singularidad del material interpretado como en la puesta en valor de un patrimonio intangible largamente oculto por el paso de los siglos.

Paralelamente a la vertiente artística del proyecto, la iniciativa se inscribe en una línea estratégica de recuperación, estudio y divulgación del patrimonio cultural ligado al nacimiento y desarrollo del castellano en la provincia de Burgos. Mediante la colaboración entre expertos en musicología, filología e instituciones de la zona, se pretende garantizar no solo la conservación de los materiales originales, sino también su transmisión a nuevas generaciones y la facilitación de acceso a investigadores internacionales.

El proyecto subraya el firme compromiso institucional con la investigación, ya que propone modelos de colaboración que integran recursos públicos y privados en beneficio del conocimiento, la identidad regional y la proyección internacional de la provincia. Asimismo, la traducción y musicalización del Canto de la Sibila abre la puerta a futuras investigaciones, recreaciones e integraciones en el repertorio de música histórica, contribuyendo al movimiento creciente que reivindica el valor singular de los monumentos escritos y musicales de la Edad Media española.

El ciclo Soledad Sonora y el estreno modernizado del Canto de la Sibila refuerzan la visibilidad de Tordómar y de toda la comarca del Arlanza como enclaves imprescindibles para la comprensión de los orígenes del castellano y la riqueza de su patrimonio cultural. Con cada nueva actuación, se amplía el horizonte de aquellos que desean conocer la historia profunda de la lengua y la música de España, situando a Burgos en la centralidad del mapa cultural e histórico europeo.