Un pueblo y un Belén Viviente. Estas son las personas que obran el milagro en Torregalindo

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Verificado por Creado: Actualizado:

Se acerca la Navidad y la Ribera está lista. Se han encendido las luces y muchas localidades están ultimando los preparativos para un sinfín de actividades. Empezamos, por méritos propios, por Torregalindo, un pequeño pueblo de Burgos que este año celebra el 40 aniversario de un Belén Viviente que, a partir de 2022, ha sido declarado Bien de Interés Turístico Regional. La visita, os aseguramos, merece la pena.

Para celebrar el aniversario, el pueblo ha redoblado esfuerzos para incorporar novedades de interés, como la renovación del palacio de Herodes, nuevos puestos de comida y "muchas sorpresas". Además, gracias al tesón de Merche, Leonor, Marifé, Guio y María Carmen, que han trabajado intensamente durante todo el año, habrá nuevos disfraces y unas lámparas "que han quedado preciosas". “Faltan dos o tres días por semana, y la verdad es que han hecho un trabajo espectacular”, agradece la secretaria de la asociación organizadora, Alicia Pérez González.

Los vecinos trabajan todo el año para el gran belén viviente de TorregalindoTorregalindo

Sin duda, esta iniciativa ha unido a los vecinos. "Ya llevamos un mes trabajando más de 150 personas, y luego, el 5 de enero, vestimos a casi 300", subraya el secretario de la asociación deportiva y cultural Conde Galindo, consciente del mérito de un pueblo que no supera los 120 vecinos "Cada vez tenemos que hacer más vestidos porque cada año aumenta el número de personas que quieren participar".

El día es intenso. El 5 de enero, este pequeño pueblo de Burgos viaja en el tiempo, rememorando el viaje que realizaron los Reyes Magos hasta encontrarse con el Niño Jesús. En la Procesión, la Virgen y San José inician su paseo por las calles pidiendo hospedaje hasta instalarse en el Portal de Belén. Los Reyes Magos, por su parte, descienden del Castillo, pasando por la Anunciación, el mercado y el castillo de Herodes, para finalizar en el Portal, donde tiene lugar la Adoración. Luego llega el momento de repartir los regalos: primero a los niños fuera del pueblo, en la Plaza Mayor, y luego, entrando en cada casa. "Es una experiencia maravillosa para niños y adultos. Animaría a todo el mundo a venir, es algo muy especial”, afirma.

El taller de Torregalindo trabaja todo el año para que nada falle el 5 de eneroTorregalindo

Ha tenido la suerte de vivirlo desde pequeña, primero siendo niña y luego participando en la cabalgata y en el Belén Viviente. “He estado en puestos, me he vestido de Virgen, de paje, he sido portadora de la antorcha, y este año seré bailarina en el oasis con danza del vientre porque llevo bailando toda mi vida".

Una historia y un nombre, Carmina Frutos

La historia de esta tradición se remonta al año 1985, gracias a la pasión y empuje de Carmina Frutos, la entonces maestra del colegio. Empezó a realizar pequeñas obras de teatro navideñas para los niños del pueblo, sin saber que estaba creando una tradición que pondría a su pueblo en el mapa. "Todos le estamos muy agradecidos", subraya, esperando contar con más ayuda de la administración. "Aunque ahora contamos con alguna ayuda, hemos llegado hasta aquí gracias al esfuerzo económico de muchos vecinos".

300 personas se visten el 5 de enero creando un ambiente maravillosoTorregalindo

Entre los retos planteados destaca la difusión de la cultura popular y tradicional, así como dinamizar la vida del municipio en fechas no estivales. Para conseguir la distinción como Fiesta de Interés Regional, la Junta de Castilla y León tuvo en cuenta los tres requisitos exigidos: que el evento tenga más de veinte años de historia; que sea original; y que exalte la tradición popular y atraiga visitantes. "Cumplimos los tres con creces", afirma entusiasmado.

Otros belenes

Si el Belén Viviente de Torregalindo es el más espectacular, no se puede pasar por alto el mérito de otros belenes de la comarca, como el del hotel Montetermoso de Aranda, con 120 figuras y efectos especiales, que se puede disfrutar durante todas las las festividades. También cabe destacar el belén de la Asociación de Vecinos del Barrio de Santa Catalina, en su sede de la calle Zazuar, número 1. Ayer, 20 de diciembre, se inauguró un belén que se podrá visitar todas las tardes, hasta el 6 de diciembre. Enero, de 18:00 a 20:00 horas. De estilo clásico, cuenta con 100 figuras y muchos detalles por descubrir. "Agradecemos a los editores de esta obra artística, el cuidado y la imaginación desperdiciados en recrear los paisajes por los que pasa la comitiva real en su camino hacia Belén. Nuestro aplauso va para Angelina Gil, Mili Marañas, Marisa Gil y también para Santiago Alonso, que hizo la cuadra de este año, y para Antonio Adeliño, electricista, carpintero y encargado de mil recados", elogios desde la asociación de vecinos.