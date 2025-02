Deficiencias técnicas obligan a demoler casi de forma integral la Casa de los Maestros de Aranda

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Aunque el proyecto inicial obligaba a mantener el perímetro, la antigua Casa de los Maestros se ha tenido que derribar por completo. Según explica la concejala responsable del área, Ana María Hervás, solo se han podido conservar los cuatro pilares situados en las esquinas de este edificio, emplazado en los Jardines de Don Diego.

Hay que recordar que este emblemático inmueble, que durante años ha albergado la sede de la Policía Local y varios colectivos sociales como Protección Civil, se convertirá en el nuevo centro de recepción de visitantes. “Cuando empezaron con el derribo de la parte superior, se vio que el envolvente no iba a poder soportar toda la estructura. Es una cuestión puramente técnica”, asegura.

¿Pone en riesgo los fondos europeos?

Tras conocer el derribo casi total, el Partido Popular no esconde su preocupación ante la posibilidad de que se puedan perder los fondos europeos que esta obra tenía ya aprobados dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. “En este plan se contempla la rehabilitación de edificios existentes, no la construcción de edificios de nueva planta”, advierten desde el PP, al recordar que “esta exclusión ha provocado que muchos proyectos se hayan dejado de presentar en otros municipios”.

En su opinión, como se ha presentado un proyecto que “nada tiene que ver con lo que se está haciendo”, se corre “un grave riesgo de perder los fondos europeos cuando se pongan en marcha las medidas antifraude de la Unión Europea”. “A este problema, ya de por sí serio, se uniría que el Ayuntamiento de Aranda de Duero podría ser sancionado y no podría optar a futuras ayudas de este tipo por haber incurrido en fraude”, señalan desde el PP.

Sin embargo, la concejala de Obras, Ana María Hervás, afirma que “no habrá problema” porque se mantienen las esquinas y el volumen proyectado. Además, para garantizar que no se dé ningún reparo, la Concejalía encargará a la dirección facultativa que certifique la justificación de lo que “sigue siendo una rehabilitación”.

Infografía del futuro Centro de Recepción de VisitantesAyuntamiento de Aranda

Sobre el papel, la ejecución del nuevo centro de recepción de visitantes se desarrollará en un plazo de 14 meses. El importe de la adjudicación asciende a 3.482.711 euros, de los que Europa subvenciona 1.694.523 euros.

Según detalla el concejal de Turismo, Juan Manuel Martín Abad, cuando llegaron al gobierno tuvieron que diseñar por dentro un edificio que el Partido Popular de Raquel González “no dejó definido”. “Había una sala que no se sabía muy bien para qué iba a servir y, luego, la sala virtual era muy pequeña; apenas tenía 70 u 80 metros cuadrados”, sostiene.

A la hora de materializar esta reordenación, el concejal duplicó el espacio virtual e incluyó cambios como la unificación del área de Turismo en el nuevo edificio, de tal forma que albergará también la Oficina de Turismo, que actualmente se encuentra en la plaza Mayor, y las oficinas administrativas y la sede de la Ruta del Vino Ribera del Duero, emplazadas a día de hoy en la Casa de los Fantasmas. “Lo lógico es que todo lo relacionado con turismo esté ahí concentrado”, defiende Abad.

Obras en el edificio del Museo del Juguete Tradicional

Tras el derrumbe, el lunes, de parte del techo del Museo del Juego Tradicional, los trabajadores municipales volverán hoy a sus puestos de trabajo en las concejalías de Urbanismo, Obras y Medio Ambiente en el edificio de la plaza Mayor, número 13. También reabrirá la Oficina de Turismo y la del consumidor, Omic.

Terminada la primera inspección técnica y la retirada de la bovedilla que corría riesgo de desprendimiento, el viernes se adjudicará la empresa que se va a encargar de la rehabilitación de los techos. “No es una contratación que se haya tomado por el derrumbe, el pliego estaba previsto desde finales de enero”, subraya con la mirada puesta en diciembre cuando en uno de los despachos técnicos se desprendió una esquina pequeña del techo. “La arquitecto vio que había bovedillas en mal estado que, al parecer, proceden de una partida defectuosa de una empresa, que ha dado problemas en muchas obras, y además estaban mal instaladas, pero la sorpresa llegó cuando me dijeron que ya había habido un derrumbe hace cinco años y solo se arregló una parte. La verdad es que no se entiende cómo no se arregló en su momento”, censura.

En cuanto al Museo del Juego Tradicional reabrirá sus puertas en cuanto la empresa instale la malla de contención. En cuanto se adjudique el viernes empezará por el museo y luego continuará con el resto de la adjudicación, con un plazo de entrega de tres meses, para el total de la obra.