Sonorama 2025. La Plaza del Trigo de Aranda dice 'stop' al botellón y controlará todos los accesos

La plaza del Trigo es una de las imágenes más icónicas del festival Sonorama Ribera. Conciertos en pleno centro de Aranda, que este año se abre con novedades importantes, como una seguridad privada que, por primera vez, controlará los accesos para evitar la entrada de neveras, hielos, garrafas con bebidas y latas cerradas.

Según explica el concejal de Seguridad Ciudadana, José Manuel Martín Abad, la medida busca erradicar el botellón y, sobre todo, evitar el acceso de objetos voluminosos, como neveras o sillas, como se ha llegado a ver.

Pero, ¿qué se puede meter y qué no? Las directrices están marcadas, pero será la empresa de seguridad privada encargada la que resuelva cada caso. “Lo que desde luego no podrán entrar son hielos, porque pueden ser un peligro, si se lanzan, y tampoco neveras”, insiste el edil, mientras deja claro que no se requisará nada, solo se prohibirá la entrada de la persona que quiera acceder con este tipo de objetos.

Entrados en detalle, se controlarán los tres accesos que hay a la plaza del Trigo, y la vigilancia permanecerá activa las cinco horas que duran los conciertos de los días jueves, viernes, sábado y domingo. “Sabemos la complejidad de esta medida, pero creemos que hay que dar un paso”.

La contratación supondrá un presupuesto de 15.000 euros, aproximadamente.

Más aseos públicos

Las novedades se extienden a los aseos químicos públicos que el Ayuntamiento habilita en las inmediaciones a esta plaza, y que este año pasan de 50 a 74 unidades. Junto a las ubicaciones tradicionales, se sumarán nuevos puntos como la calle Comadres, la plaza de La Ribera y la calle Barrionuevo con San Antonio.

Consciente de que, aunque el refuerzo es importante, “siempre harán falta más”, el concejal hace un llamamiento a los bares y hosteleros para que, como el año pasado, permitan el uso de los baños.

Nueva ruta de autobús

La tercera novedad afecta a los autobuses que conectan Aranda con el Picón, con una nueva ruta que pretende mejorar la conexión con los barrios. La tercera línea partirá del camping, en la puerta del Empecinado, y hará paradas en la rotonda del helicóptero, centro de Salud Sur, Jardines de Don Diego, Sol de las Moreras, Avenida de Burgos y centro de Salud Norte, para terminar en el Picón. Las otras dos rutas pasarán, como siempre, por el colegio Vera Cruz y la plaza Doctor Costales, antes de finalizar en el recinto.

El Picón, vallado

Por otro lado, ya se ha comenzado a instalar el vallado definitivo de la zona del Picón, un vallado perimetral que, cuando finalice Sonorama, quedará abierto por la zona de puertas para el disfrute de todos los arandinos. El concejal de Promoción agradece la intensa labor que el personal municipal lleva realizando todo el año para que este festival sea, de nuevo, un éxito, así como el compromiso extra que asumen, durante los días de Sonorama, Policía, Protección Civil y personal sanitario. “Son jornadas largas y muy intensas”, destaca.