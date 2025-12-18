“El premio a nuestra Biblioteca Verde es un premio a todos los vecinos”

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Guzmán vuelve a estar de enhorabuena. Tras recibir el premio a la divulgación científica de la Universidad de Alcalá por su iniciativa 'Guzmán conCiencia', acaba de obtener el premio Fuentes Claras 2025 por el proyecto 'Rehabilitación de la Fuente de San Quinces y Biblioteca Verde'. Se trata de un reconocimiento, valorado en 6.000 euros, que otorga la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León. “Es un premio a todos los vecinos”, agradece el alcalde Luis Miguel Rodríguez García.

Y no puede ser más cierto. La rehabilitación de ambos espacios, que estaban en un estado ruinoso, se ha solventado gracias a la implicación de los vecinos, personas voluntarias que han trabajado por un bien común.

Biblioteca verde de GuzmánGuzmán

También se han implicado los niños y eso se nota en el cuidado. “Desde que la inauguramos en agosto no ha habido ni un solo acto vandálico. Es algo que hicimos todos y que cuidamos todos”, destacan desde la Asociación Amigos de Guzmán.

A la hora de entregar el premio, el jurado ha valorado especialmente el carácter sostenible, innovador y participativo de la iniciativa, que combina la recuperación de un enclave patrimonial ligado al agua con la creación de un espacio cultural abierto, accesible y autogestionado.

En detalle, la actuación ha permitido rehabilitar la histórica Fuente de San Quinces y transformar la caseta anexa en una Biblioteca Verde, pionera en Castilla y León, que integra intercambio de libros, banco de semillas autóctonas y actividades culturales en un entorno natural. “Los niños este verano lo han disfrutado muchísimo”, celebra el alcalde, con la mirada puesta ya en el siguiente proyecto del Ayuntamiento: adquirir un antiguo lagar hundido para rehabilitarlo, “que es particular porque tiene piedra de sillería”, y crear una ruta turística que se completará con la compra y restauración de una bodega subterránea, “que cruza todas las bodegas”, y la visita a los restos arqueológicos del castillo. “Nuestro objetivo es convertir el lagar en un centro de interpretación con lo que va saliendo de las excavaciones del castillo”.

Alcalde de Guzman

En su mesa de alcalde se guardan otros proyectos, que confía en poner en marcha a medio-largo plazo, como la rehabilitación de la parte trasera del palacio de Guzmán, para lo que el pueblo necesita el apoyo de la Junta de Castilla y León.

Un servicio médico estable

A nivel servicios, el alcalde insiste en la importancia de tener un servicio médico estable. “Es fundamental”, apremia, consciente de que, aunque el servicio debería darse dos días por semana, muchas veces hay que desplazarse porque no hay médico. “Ahora, por ejemplo, que el médico ha cogido el mes de vacaciones, nos tenemos que trasladar allí donde haya otro médico: Anguix, Quintana...”, lamenta.

Comunidad energética

Mejores noticias llegan a la comunidad energética rural 'Guzmán Renovable', que cuenta los días para activar la segunda fase de un proyecto de autoconsumo que comenzó suministrando energía limpia a 13 hogares y negocios y en breve se completará con otros 11.

El proceso no ha sido fácil. En la primera fase, los vecinos tuvieron que esperar tres años y seis meses. “Encontramos muchísimas trabas por parte de la distribuidora I-DE Iberdrola”, recuerda la vicepresidenta de Guzmán Renovable, Beatriz García.

Afortunadamente, la segunda fase ha sido más rápida. “Como es más pequeña, los trámites han sido menos farragosos”.

En total, la potencia instalada en el primer caso es de 30,3 kWp, con una producción anual estimada de 42.128 kWh, lo que representa el 98% del consumo anual de la comunidad. “Estamos a la espera de cerrar el año porque, mientras en verano va muy bien, en invierno, en los días de niebla, apenas produce, pero calculamos un 30% aproximadamente de ahorro”.

Respecto a la segunda instalación, la potencia instalada alcanzará los 14,1 kWp, con una producción anual estimada de 23.305 kWh, lo que representa el 93% del consumo anual de la comunidad.

Al conocer las buenas expectativas, muchos pueblos de alrededor les han pedido información y ayuda para replicar la iniciativa en sus municipios. “Hemos dado charlas en Piñel de Abajo, en Quintanilla de Arriba. Es una buena alternativa”, subraya.