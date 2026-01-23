“La apuesta por la calidad nos está ayudando a capear la crisis. La Ribera sigue creciendo con las categorías de mayor valor”

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Pese al contexto complejo, la apuesta por la calidad está ayudando a la Ribera del Duero, con unas ventas que siguen creciendo en las categorías de mayor valor. “No es un momento fácil. Junto a la desaceleración del consumo de vino, las tensiones geopolíticas, el incremento de costes, la burocracia y las iniciativas europeas proteccionistas, los datos de Ribera del Duero demuestran que las bodegas y viticultores estamos haciendo bien las cosas y que, juntos, somos fuertes”, asegura el presidente de la Asociación de Bodegas Asebor, Iker Ugarte.

En datos, la Denominación de Origen cerró el año 2025 con un total de 92,4 millones de botellas, lo que supone un incremento del 1,6 % con respecto al ejercicio anterior. Por categorías, los crianzas, reservas y grandes reservas están sirviendo de escudo protector, con crecimientos del 6,5 % y del 17,6 % en el caso de los reservas y grandes reservas. “La clave está en la diferenciación. Ribera del Duero ha conseguido posicionarse en el mercado premium y sus vinos son reconocidos dentro y fuera de nuestras fronteras. Somos un proyecto sólido y estamos en el buen camino”.

Desde su fundación en 2001, la Asociación Asebor defiende los intereses de las bodegas, abriendo también nuevos mercados. “Desde ASEBOR trabajamos con una convicción muy clara: cuando una bodega sale sola al exterior, compite; cuando sale acompañada, construye mercado. Y ahí está el corazón de nuestra labor: invertir, año tras año, para abrir puertas donde a muchas bodegas les resulta difícil llegar de manera individual, ya sea por costes, por falta de red comercial o por barreras de entrada (distribución, prescripción, regulación, etc.). No hablamos de acciones puntuales, sino de una estrategia sostenida para crear contactos cualificados, facilitar catas y visitas, activar encuentros comerciales reales y convertir el interés en relaciones estables”, afirma.

Dos nuevas Misiones Inversas para abrir camino (y hacerlo bien)

Fiel a esta filosofía, Asebor organizará en 2026 dos nuevas misiones inversas. La primera tendrá lugar en mayo, con India y Sudeste Asiático. “Son dos mercados con alto potencial de crecimiento para el vino español y la calidad de Ribera encaja muy bien”, anima el presidente, al recordar que las plazas son limitadas.

Durante la visita, importadores y distribuidores de ambos mercados emergentes viajarán a la Ribera del Duero, donde las bodegas de Asebor que se sumen a la iniciativa tendrán una oportunidad de dar a conocer, de primera mano, su proyecto vinícola, a través de visitas, catas y encuentros gastronómicos. Además, los importadores descubrirán con ellos la Denominación de Origen, con sus singularidades y todo su potencial.

La segunda misión inversa se desarrollará en el mes de junio, con importadores de México y Costa Rica, dos mercados en constante desarrollo, donde el vino de Ribera del Duero goza de gran reconocimiento. “Este tipo de acción promocional ofrece a las bodegas participantes la oportunidad de mostrar de forma directa la calidad y singularidad de sus vinos ante un público profesional altamente cualificado”.

En esta última campaña, la visita contará con una masterclass para transmitir las particularidades de la que es una de las mejores zonas vitivinícolas del mundo, posicionando el vino desde un enfoque educativo y prescriptor. Además, se organizará un showroom donde las bodegas presentarán sus vinos a importadores, distribuidores, prensa y prescriptores, en un formato abierto y dinámico, facilitando la cata directa y el contacto comercial.

Y dos acciones directas

Además, la asociación de bodegas organizará dos misiones directas para que las bodegas conozcan, de primera mano, dos mercados con potencial y recorrido para los vinos de Ribera del Duero: Brasil y California. Tendrán lugar en septiembre y octubre, respectivamente.

La asociación Asebor continúa así apostando por un modelo de promoción que puso en marcha en el año 2011. En cifras, en estos catorce años, las bodegas y Asebor han invertido en abrir nuevos mercados internacionales 1.651.899 euros. “Hemos abierto puertas a mercados como Suiza, Noruega, Reino Unido, Brasil, Canadá, Colombia, Panamá, México, Perú, China, Taiwán, Singapur, Japón y Dubái y, por supuesto, Estados Unidos”, detalla.

El formato funciona. “Permite a importadores y distribuidores conocer la zona, catar con contexto y entender el proyecto de cada bodega, lo que acelera la confianza y mejora la probabilidad de acuerdos a medio plazo”, concluye.

La Asociación Empresarial de Bodegas acogidas a la Denominación de Origen Ribera del Duero (Asebor) trabaja desde hace más de 20 años para defender los intereses de las bodegas. Hoy es una entidad con peso específico, con mayoría en el Pleno del Consejo Regulador Ribera del Duero, con cinco vocales del sector elaborador y uno del productor. Además, forma parte, con dos vocales, de la Asociación para el Desarrollo Rural Integral (ADRI) para la Ribera del Duero Burgalesa, así como de la junta directiva del Consorcio Ruta del Vino y de la Cámara de Comercio de Burgos, donde trabajan dos representantes de la asociación.

Como Consejo Regulador, forma parte, además, de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) y de la Wine Origin Alliance, una coalición global de organizaciones vitivinícolas que trabaja para eliminar barreras comerciales en la industria del vino y proteger los nombres de las regiones productoras. "Asebor suma: organiza, coordina, acompaña y reduce barreras para que más bodegas puedan estar donde deben estar, en los mercados que construyen futuro", anima a las bodegas.