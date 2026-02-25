Preocupación entre los padres por la caldera compartida entre el colegio de Peñaranda y el nuevo hotel Castilla Termal

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

La instalación de la caldera que compartirá el colegio de Peñaranda con el nuevo hotel de cinco estrellas Castilla Termal ha despertado la preocupación entre algunos padres. Y es que, aunque la cadena hotelera se compromete a pagar el coste anual de la factura de calefacción del centro escolar, la ubicación de la maquinaria, que ocupará parte del patio infantil, ha despertado el recelo de algunas familias.

Según explican estos padres, con la instalación de la nueva caldera, el patio perderá un tercio de su superficie. Preocupa, además, la seguridad. “Dicen que es segura, que no tiene emisiones; ya se verá, porque está a menos de 10 metros de los niños”, cuestionan.

Aunque estas familias son conscientes de las ventajas que la apertura de este nuevo hotel supondrá para el municipio, insisten en la importancia de priorizar los intereses de los niños. “El Ayuntamiento de Peñaranda parece que solo piensa en ahorrarse la calefacción”, lamentan indignados también con la Dirección Provincial de Burgos, que “no contesta a los mensajes”. “Un inspector, vía telefónica, nos llegó a decir que las madres no tenemos que saber todo; y nos colgó el teléfono”, rechazan.

Las obras ya han comenzado. “Si de verdad el hotel quiere colaborar con la comunidad, podría construir su caldera en su recinto y pasar los tubos al colegio, en lugar de al revés, que es lo que está haciendo”, concluyen.

Pros y contras

La dirección del centro lanza un mensaje de tranquilidad y asegura que la puesta en marcha de esta nueva caldera “tiene pros y contras”. El principal beneficio, según el director, Ángel Abad Helguera, llega con el pago anual de la factura: 9.000 euros que costeará el hotel, más el mantenimiento. “Ese dinero que ahorra el Ayuntamiento se podrá utilizar para mejorar otras cosas que hacen falta”, señala.

Además, subraya que, según les ha garantizado el hotel, va a ser una caldera mucho más ecológica que la que tienen ahora de diésel. “Sabemos que lo que más preocupa es el humo que pueda echar, pero nos han dicho en el hotel que es vapor de agua y que van a poner filtros para evitar cualquier molestia. Además, será mucho menos ruidosa que la que tenemos en la actualidad”, afirma el director.

Lo que parece innegable es el impacto visual que tendrá esta nueva sala de máquinas. “Así como la reducción del patio no es tanto problema, porque hay muchos metros e Infantil tiene además el patio interior, el impacto visual de la maquinaria es un tema que nos preocupa a todos”, admite el director. Por el momento, y para dar paso a la obra, el colegio ha trasladado de zona el huerto escolar.

El colegio de Peñaranda pertenece al Centro Rural Agrupado CRA Diego Marín, junto a las escuelas de Baños de Valdearados y Caleruega. En número de alumnos, Peñaranda concentra la mayoría, con 60 niños, mientras que Baños y Caleruega suman un total de veinte escolares. “Las cifras fluctúan mucho porque hay familias inmigrantes que se van, otras vienen...”, puntualiza el director con la esperanza de que el nuevo hotel atraiga a nuevas familias. “El problema principal es la falta de viviendas”, asegura.

Cien años de historia

El colegio de Peñaranda acaba de cumplir cien años. Su historia comenzó a escribirse en 1910, cuando el inspector de zona del Ministerio de Instrucción Pública ordenó cerrar la escuela de niñas por el mal estado de un edificio que amenazaba derrumbe. Según explica el profesor jubilado, Vicente Arranz, más de 90 alumnas de entre seis y doce años compartían un sola aula con una única maestra, por lo que los resultados educativos eran mínimos. La escuela de niños, aunque en mejor estado, también era precaria y contaba con un solo maestro.

Ante esta situación, la junta de vecinos impulsó la construcción de nuevas escuelas con el apoyo de las autoridades locales. El proyecto fue encargado al arquitecto burgalés José Calleja, quien diseñó un edificio amplio y luminoso.

A la hora de conseguir el dinero necesario, relata en su estudio Vicente Arranz, la delegación peñarandina viajó a Madrid y, gracias al arandino Diego Arias de Miranda, entonces ministro de Marina, y a la amistad del boticario Justino Ximeno Vela, se facilitó la concesión de una ayuda estatal que cubría el 75% de las 107.370 pesetas del presupuesto, una cifra muy elevada para los sueldos medios de la época, que rondaban las 1.500 pesetas.

Las obras se complicaron por el contexto posterior a la Primera Guerra Mundial, con epidemias, subidas de precios, huelgas y problemas de pago al contratista. El edificio se terminó en 1922, aunque no abrió hasta 1925 por falta de material. Nació como ‘Centro Escolar Diego Arias de Miranda’, con pabellones separados para niños y niñas y, con el tiempo, adoptó la denominación actual de CRA Diego Marín.

Hace diez años, en 2016, el centro fue sometido a una rehabilitación exhaustiva. “Solo quedó pendiente la sustitución de ventanas, pero el resto está muy bien”, analiza el director actual, Ángel Abad Helguera.

Su colegio es uno de los pocos que puede presumir de tener cocinera propia. “Es una maravilla. Pilar lleva casi 40 años haciendo cada día cocina casera. Antes se encargaba de todo, pero ahora llega mucha cocina precocinada, sobre todo para los segundos platos, y la verdad, es que era mejor antes”, señala.

Empleo

Respecto al nuevo hotel, Castilla Termal confía en abrir a mediados de este mismo año. Ya ha comenzado la selección de los 80 profesionales que trabajarán en este palacio rehabilitado como hotel de cinco estrellas con Spa. Conocido también como Palacio de los Condes de Miranda, el hotel contará con 80 habitaciones, de las cuales 12 serán suites. La arquitectura original se ha respetado en cada detalle.

El salón de desayunos se ubicará en la antigua capilla del palacio, mientras que el área principal de restauración estará en el antiguo claustro, que se ha cerrado, como Castilla Termal hizo en Burgo de Osma. La oferta gastronómica de Castilla Termal se centrará en productos de cercanía, maridados con los vinos de la DO Ribera del Duero. Además, como ya ha hecho en otros hoteles de la compañía, elaborarán vino propio con un pequeño viñedo que han adquirido en los alrededores de Peñaranda.