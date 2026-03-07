De Madrid a uno de los pueblos más pequeños de Burgos. "Esto es exclusividad"

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Paloma Cantero ha vivido toda su vida en Madrid, pero al cumplir los 50 años, ha decidido poner un nuevo rumbo. Hoy es una de los 34 vecinos de Haza, uno de los pueblos más pequeños, en población, de la Ribera del Duero. “Este es el sitio donde quiero disfrutar en esta nueva fase de mi vida”, afirma agradecida a su familia. “Tengo un compañero generoso con el que reparto el cuidado de nuestros hijos, que ya son mayores, pero no se ven viviendo en un pueblo”, explica.

Haza no era su primera opción. “Mi familia paterna es de Fuentecén y ese ha sido el pueblo del que presumes cuando llegas a la ciudad, asociado a buenos y divertidísimos recuerdos”, explica con la mirada puesta en el año 2011 y la ilusión con la que heredó la casa de sus abuelos. “Ahorraba todo lo que podía y no paraba de imaginar habitándola como mi casa soñada”, recuerda.

El destino, sin embargo, le deparaba otros planes. “Como primer paso, contraté a un primo albañil para trasladar muebles viejos al punto limpio y le pedí presupuestar el coste de la obra, pero todo se precipitó cuando me envió la factura del encargo y vi que, aparte de tirar los trastos, había tirado todo el interior, incluidos los tabiques, para ir avanzando con la obra. En total,12.000 euros”, relata conmocionada, porque para ella era un plan a largo plazo. “Fue un shock porque la casa estaba bien para veranear, pero, cuando vi cómo había quedado, en vez de abatirme, aluciné con el potencial que tenía si la reformaba”, asegura.

Levantar la obra no fue fácil. “Fueron años de desvelo. En 2022, mi padre falleció e invertí su herencia en la casa. Contraté a un arquitecto, un aparejador y todo parecía ir bien, pero al incremento de precios de material se unió la falta de mano de obra en la comarca, así que eché el freno”, relata. Y entonces pasó. “Un día me dije: llevas 14 años soñando con esta casa y no puede ser tan difícil, ¿y si es que no es para ti? Ahí decidí distanciarme de ella para ampliar el foco”, añade.

A los pocos días sucedió algo determinante. “Vi en Facebook que seguía en venta la casa de Haza que tanto admiraba cuando iba a ver atardecer al mirador. Nada más leerlo lo intuí: no iba a tener casa en Fuentecén, pero sí las mejores vistas del pueblo de mis abuelos, siempre en el horizonte. La primera vez que me abrieron la puerta de la casa, un buitre alzó el vuelo a ras de una de las ventanas del salón. Me sobrecogió tanto aquella imponente visión que corrí hacia ella. Cuando contemplé el paisaje desde allí, me dije: esto sí es exclusividad”.

La casa no necesitaba reformas. De hecho, había sido decorada y cuidada con mimo. “Me la vendieron Isabel y Celestino. La hicieron con mucho cariño. Facilitaron el acuerdo y, la verdad, soy feliz”, agradece.

Desde que se mudó el pasado mes de julio, compagina su profesión entre Madrid y la Ribera del Duero, donde se va haciendo con una cartera de clientes. “Soy abogada y mediadora. Estoy especializada en derecho laboral y de familia: divorcios, herencias, poderes preventivos, gestión de proindivisos... Hay que ofrecer soluciones para evitar avisperos y que todas esas casas pertenecientes a varios herederos no acaben siendo ruinas en el centro de un pueblo”, afirma.

Paloma se ha mudado a HazaL.V.

La política corre, además, por sus venas. “He sido vocal de Más Madrid durante siete años y, aunque dimití en junio, mantengo el compromiso con mi entorno, la responsabilidad de mejorar las cosas y mucha fe en la participación ciudadana”, subraya.

El mundo rural como una oportunidad

Ella ve el mundo rural como una oportunidad. “En las grandes ciudades, las familias ya no tienen calidad de vida: se nos trata como consumidores, no como ciudadanos. Se gana más, vale, pero se gasta mucho más dinero ¡y tiempo!”, señala, convencida de que el medio rural y la llamada España vaciada tienen una oportunidad de futuro, pero hay que dotarla de medios como infraestructuras, sanidad o conectividad.

En su opinión, la reapertura del tren directo que, hasta 2011, unió Madrid con Aranda y Burgos juega un papel principal para atraer a familias de Madrid que sí están dispuestas a trasladarse a la Ribera como alternativa a la grave crisis de vivienda que afecta a la capital.

Vende su casa de Fuentecén

Decidida a echar raíces con las impresionantes vistas de Haza, Paloma ha puesto en venta la casa familiar de Fuentecén. “Es una de las casas alzadas sobre el antiguo Palacio de Balmaseda y estoy segura de que será un buen hogar para cualquier familia”, señala.

Sobre una superficie de 75 metros cuadrados, cuenta con bodega, primera y segunda planta, un desván y un pequeño corral. “La vendo por 45.000 euros”, anima.

Paloma se ha convertido, además, en la nueva voluntaria del programa turístico Te enseño mi pueblo de la asociación Adri Ribera, en Haza. “Me estoy empapando de la historia y me gustaría contribuir a trascender de lo municipal a lo comarcal, para cohesionar este territorio y recuperar el valor de la Comunidad de Villa y Tierra de Haza”, termina.