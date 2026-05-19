Un 60% más de visitantes y solo un bar. El pequeño pueblo de Moradillo pide refuerzos

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Con un crecimiento de enoturistas del 60% en los últimos cinco meses, Moradillo de Roa se sitúa como uno de los pueblos más visitados de la Ribera del Duero. Su alcalde, Javier Arroyo, hace un llamamiento para reforzar su oferta hostelera. “Ahora lo que nos falta es que alguien se anime a reabrir el segundo bar, que cerró hace dos años, porque aunque tenemos el de Enma, que da un servicio buenísimo, hace falta uno más”, afirma.

El bar que cerró funcionaba también como restaurante y hostal. “Es rentable porque aquí no paramos de organizar eventos”, señala, sin olvidar su ubicación en la carretera 603, de Aranda a Segovia. “Es una carretera con mucho tránsito. Ojalá alguien se anime”, confía.

Moradillo es un ejemplo de unión vecinal. Gracias a la implicación de todos los vecinos, ha logrado en apenas diez años convertir el viejo entramado de bodegas subterráneas en un recurso turístico de primer orden. Conocido como El Cotarro, cuenta con 157 bodegas excavadas bajo tierra y siete lagares-cueva tallados en piedra, un patrimonio vitivinícola que ha sido reconocido por su recuperación y conservación con distinciones como el Premio Europeo de Patrimonio Europa Nostra en 2020.

Un buen punto de partida para iniciar una nueva vida

Con 180 habitantes, el alcalde tiene claro que el objetivo no es llegar a los 500. “Con 250 habitantes viviríamos muy bien, pero también es verdad que cada vez llegan más jóvenes y más familias con niños, y eso es vida”, subraya, lanzando una invitación a quienes busquen una alternativa de vida. “Yo invitaría, por ejemplo, a los inmigrantes y les diría que se planteen venir a vivir aquí, porque mientras haya viñedos hará falta mano de obra. Moradillo puede ser un buen punto de partida para iniciar una nueva vida”, destaca.

Con este objetivo, el regidor cuenta los días para que comiencen las obras de reforma de la Casa del Médico, una construcción de propiedad municipal que pretende habilitar como vivienda de alquiler social. La iniciativa, valorada en 100.000 euros, cuenta con una subvención del Plan Rehabitare concedida hace dos años. “Es una casa grande, con una construcción bonita. Tiene tres habitaciones, salón, cocina, baño y terraza. Además, vamos a instalar una caldera de pellet para que a la familia le resulte más económico y también porque es más respetuosa con el medio ambiente”, detalla, con la esperanza de que las obras puedan comenzar cuanto antes.

La vivienda comparte espacio en la planta baja del edificio con la farmacia, “un servicio vital” que arrenda Cristina. “Tener una farmacia es muy importante tanto para los vecinos de Moradillo como para los pueblos de alrededor”, asegura el regidor.

Más proyectos. Tras obtener el voto favorable del Pleno, el Ayuntamiento va a sacar a licitación un aparcamiento de autocaravanas con capacidad para 15 plazas. “Es una demanda que nos trasladan mucho los enoturistas”, explica mientras muestra la futura ubicación, junto al centro cívico.

Según detalla, tiene un presupuesto de 120.000 euros, que sufragará la Diputación de Burgos con el apoyo de Sodebur y ADRI Ribera. “Espero tenerlo operativo a principios de 2027”, señala.

Agua

Las buenas noticias se extienden al abastecimiento de agua, cuyo consumo tuvo que restringirse por la aparición de nitritos. “Vamos a aprovechar la obra de la desnitrificadora para instalar además un descalificador, porque el agua suele tener muchísima cal. Calculo que estará todo listo en julio”, afirma, agradecido en este caso a la Diputación de Burgos, que financia el 80% de la inversión.

En su opinión, el éxito del enoturismo radica en la diferenciación. “No es la típica visita a una bodega comercial. Aquí contamos cómo empezó la viticultura, cómo se forjaron las primeras bodegas subterráneas, los lagares y cómo se han ido manteniendo con mucho esfuerzo”, relata, ilusionado porque “mayo tiene buena pinta”.

No es casualidad. Moradillo tiene un calendario de eventos que se mantiene activo durante todo el año. Entre las actividades fijas destacan el Porrón de Citas, el 14 de febrero; los talleres de baile del ‘Churro Swing’, en marzo; San Isidro, el 15 de mayo; y, a partir de ahora, los preparativos para el Cotarro Swing Festival, que tendrá lugar entre los días 28 y 30 de agosto. “En breve abriremos el plazo de inscripción, pero son plazas limitadas, 300, porque no queremos que se masifique y pierda ese ambiente familiar que tanto gusta”, afirma.

Mocedades

Como anticipo, el 4 de julio celebrarán el ‘Festival de los 70’ con unos invitados de excepción. “Este año actuará Mocedades, a las 23.30 horas”, adelanta, decidido a “seguir llenando la plaza con los vecinos de Moradillo, de los pueblos de la zona y de todo el que se quiera unir”.

De mitad de julio a mitad de agosto, el pueblo se llena además de niños gracias a las colonias infantiles, una iniciativa sufragada al 50% entre el Ayuntamiento y los padres inscritos. “Este año tenemos 90 plazas y para apuntarse no hace falta estar empadronado”, puntualiza.

El año se completa con las fiestas patronales de septiembre, el campeonato de golf urbano con música swing de octubre, que por primera vez el Ayuntamiento de Moradillo celebrará en todos los campos de la provincia, y la noche de Halloween (31 de octubre). “Yo aconsejo que nos sigan porque organizamos actividades continuas: obras de teatro, conciertos… No paramos”, concluye.