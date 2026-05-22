Five Bioenergy demanda al Ayuntamiento de Milagros por la demora de la licencia de obras

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

El conflicto entre el Ayuntamiento de Milagros y la empresa Five Bioenergy llega a los tribunales. Hartos de las reticencias del Ayuntamiento, la compañía ha decidido presentar una demanda, que presentará hoy viernes. “Ante la negativa inexplicable de la licencia de obras, pediremos daños y perjuicios por el retraso y, si finalmente no se lleva a cabo el proyecto, solicitaremos el lucro cesante”, afirma el CEO, Iñigo Asensio.

Según explica, en el primer caso el Ayuntamiento se expone a una multa que ya asciende a 3 millones de euros, a los que se añaden 350.000 euros por cada mes adicional de retraso. Por otro lado, si prospera el lucro cesante, la indemnización se puede disparar hasta los 40 millones de euros. “El Ayuntamiento se enfrenta a una demanda millonaria”, advierte.

En datos, apunta, la obra que el Consistorio “está paralizando” tiene aprobado un presupuesto de 30 millones de euros, a lo que hay que sumar los contratos que ya tienen firmados de producción de biogás por valor de más de 100 millones. “Lo que queremos es que nos den la licencia de obras, un derecho que nos han negado, y ni siquiera sabemos por qué”, denuncia.

Según explica, aunque el Ayuntamiento les vendió los terrenos y emitió un informe de compatibilidad urbanística favorable en el procedimiento de autorización ambiental, y el alcalde defendió el proyecto inicialmente , “los hechos dicen lo contrario”. “La Junta de Castilla y León nos concedió la licencia ambiental, pero el último trámite, que es la licencia de obras, sigue en manos del Ayuntamiento y solo pone excusas que nos están costando mucho dinero”, rechaza.

El primer trámite judicial se puso en marcha hace dos meses. Según detalla Iñigo Asensio, el juez solicitó al Ayuntamiento de Milagros el expediente, pero “se entregó incompleto”. El CEO de Five Bioenergy tampoco entiende el hecho de que el Ayuntamiento haya pedido que la asociación Ecologistas en Acción Burgos se pueda presentar en el proceso.

Five Bioenergy denunció ante el Comisionado de Transparencia de Castilla y León los retrasos injustificados y la falta de respuesta del Ayuntamiento de Milagros a varias solicitudes de información sobre la licencia de obras.

La reclamación, registrada en marzo de 2026, también cuestiona la legalidad de las obras de saneamiento del polígono Alto de Milagros y la exigencia municipal de ceder parte de la parcela para conceder la licencia, sin que, hasta la fecha, el órgano autonómico haya recibido tampoco contestación alguna del Ayuntamiento de Milagros.

“No hay reglas, se las inventan por el camino”

La empresa da este paso convencida de que no ha quedado otro remedio. “Hemos intentado no llegar a este punto, pero nos han mentido tantas veces”, lamenta.

Asensio defiende un proyecto de biometano “que está pensado para y por el mundo rural”. “Vamos a seguir hasta el final por nuestros ganaderos y granjeros”, señala, convencido de que esta inseguridad jurídica no solo pone en riesgo su planta, sino que también puede perjudicar cualquier inversión privada, “porque no hay reglas, se las inventan por el camino”.

Su preocupación se extiende a la gestión de residuos de un pueblo que “no tiene ninguna depuradora ni estación EDAR”. “Nosotros precisamente proponíamos una solución para valorizar esos residuos, generar energía renovable, agua osmotizada y fertilizantes”, insiste, mientras deja claro que buscar otra localización no es una opción. “Es muy difícil encontrar un sitio idóneo porque hay muchísimas restricciones. Nosotros hemos venido para quedarnos con un proyecto que incluso ha sido premiado y que va a favorecer a Milagros y al mundo rural”, zanja.

Su puesta en marcha creará, como mínimo, 10 puestos de trabajo directos. “Estas plantas son muy rentables”, subraya, con la mirada puesta en los impuestos que tendrán que abonar. “Hay oposición porque hay desconocimiento”, lamenta.

Five Bioenergy

En la actualidad, Five Bioenergy es el mayor player de proyectos de biometano del sur de Europa. Su planta principal se encuentra en Murcia, donde gestiona dos millones de toneladas de residuos. “Estamos construyendo otras dos y seguiremos este año abriendo plantas en Portugal, Castilla-La Mancha y Segovia. El retraso de Milagros está suponiendo un verdadero quebranto. Cumplimos con todos los requisitos legales, solo pedimos lo que es nuestro derecho”, termina.