La decisión es firme. La natación escolar se reduce a 3 meses en Aranda y Burgos

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Educación obligará a los colegios arandinos, y también a los burgaleses, a limitar a tres meses las clases de natación que se desarrollan dentro del horario escolar. Según explican desde Inspección, es “una decisión firme” que se aplicará de forma obligada en el curso 2026-2027.

En Aranda, hay que recordar que, aunque Educación depende de la Junta de Castilla y León, es un servicio que oferta y costea el Ayuntamiento de Aranda al 100%. Se realiza durante ocho meses y beneficia a los alumnos de 3º de Primaria de todos los centros escolares.

Dos alternativas

La decisión, argumentan en Inspección, viene motivada por el cumplimiento de la propia ley. Según el artículo 88 de la LOMLOE, las actividades complementarias que tengan carácter estable no podrán formar parte del horario escolar del centro. Con esta premisa, Inspección da dos alternativas a los colegios arandinos. La primera es acortar la programación de natación escolar de los ocho meses actuales a tres. Aunque entienden que con un trimestre es suficiente para aprender a nadar, se abre la posibilidad de retomar el servicio en años posteriores, siempre que se respete la periodicidad.

La segunda alternativa es sacar este programa del horario lectivo y desarrollarlo durante los ocho meses como actividad extraescolar gratuita, si el Ayuntamiento sigue afrontando el coste.

Desde Educación insisten en que la medida no busca, en ningún caso, perjudicar a los alumnos ni a las familias y, aunque comprenden que la natación es muy importante, defienden la necesidad de no dejar de lado el deporte y otras disciplinas en una edad, entre los 8 y los 9 años, en la que muchos niños descubren sus aficiones en el fútbol, baloncesto o cualquier otra alternativa deportiva.

Se refiere al deporte porque los centros escolares imparten este programa utilizando parte de las dos horas semanales asignadas a esta materia. Según los técnicos de Inspección, unas clases como las de natación, que no están incluidas en el programa lectivo, no pueden limitar durante más de tres meses ni el deporte ni ninguna otra asignatura. “Todo es importante”, afirman.

“No hay agravio comparativo”

La alerta saltó la semana pasada. La portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Aranda, Belén Esteban, advirtió de la situación y denunció lo que considera un “agravio comparativo” ya que, según afirmó, mientras exigen a Aranda limitar el programa a tres meses, las escuelas de Burgos y Miranda “tienen este programa activo de octubre a mayo y de octubre a Semana Santa”, respectivamente. “No entendemos esta diferencia de trato”, rechazaba la edil de Sentir Aranda.

Desde Inspección aclaran que “no hay agravio comparativo”. Del mismo modo que se obliga a Aranda, se actuará con los escasos centros concertados de Burgos que, a día de hoy, mantienen el servicio.

Miranda

En cuanto a Miranda, puntualizan, este año no ha habido programa de natación y la orden se aplicará en cuanto se retome el siguiente curso lectivo. La decisión, concluyen desde Educación, no pretende “fastidiar a nadie”; solo busca respetar la normativa vigente en una medida que consideran “coherente” con la defensa de los intereses de los menores.

La resolución no afectará a los centros escolares de Burgos que ya ofertan esta alternativa como actividad extraescolar fuera del horario lectivo.

Aunque esta advertencia es definitiva, no es la primera vez que Educación avisa a Aranda de Duero. Ya el año pasado se intentó limitar, pero la unión de las asociaciones de padres y madres paralizó la decisión o, al menos, la retrasó.

Las Ampas acudieron a la plataforma Change.org y recopilaron 2.934 firmas de apoyo. En la argumentación, los padres lamentaban una decisión que la Dirección Provincial de Educación tomaba sin consultar a las familias y “sin previo aviso”. “La natación escolar no es un lujo, sino una herramienta fundamental para la seguridad y la prevención de ahogamientos, además de un recurso que garantiza la igualdad de oportunidades para las familias que no pueden asumir actividades extraescolares o tienen dificultades de acceso a piscinas”, defendían en la plataforma.

La petición reclamaba la paralización inmediata de la supresión de la natación escolar, la apertura de un diálogo con familias y Ampas, el apoyo a los centros educativos y un compromiso de la Junta de Castilla y León para garantizar este derecho en toda la comunidad.

Inversiones

Al margen de la polémica, la Consejería de Educación repartirá este verano 2 millones de euros en inversiones de mejora en centros escolares de Primaria y Secundaria de Burgos. En Aranda, la obra más importante es la licitación, que se ha sacado por segunda vez, para instalar un ascensor en el colegio Fernán González.