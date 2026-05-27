Cuenta atrás para las piscinas de verano de Aranda. Acapulco abrirá el 5 de junio y La Calabaza el 2 de julio

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Las piscinas municipales de verano preparan su apertura. La de Acapulco es la que más adelantada está. “La pasada semana pasamos la inspección técnica con el vaso vacío y solo tenemos que hacer correcciones mínimas. Ahora hemos empezado a llenar la piscina para la inspección con el vaso lleno y estará lista para la apertura programada para el 5 de junio”, afirma la concejala responsable, Belén Esteban.

La Calabaza también cumplirá plazos y abrirá sus puertas el día 2 de julio. Aunque no se ha podido acometer el necesario arreglo estructural, la empresa adjudicataria Sima ha llevado a cabo trabajos de mantenimiento, como el arreglo del problema de las tuberías en los baños y vestuarios; la sustitución de los dos filtros de la instalación, que se vieron afectados por la riada, o del cuadro eléctrico, que se llevó la crecida del agua.

En los dos espacios, explica el director técnico de Sima, Alberto Arribas Hernando, se ha hecho un esfuerzo por mejorar los jardines. “Hemos revisado todo el riego, hemos abonado, incorporado algo de siembra y realizado una poda intensiva y selectiva de las ramas que corrían riesgo de caer”, detalla.

Piscina La CalabazaL.V.

En Acapulco, además, han solventado los desperfectos de los vestuarios y de la piedra perimetral que corona la piscina olímpica, “que estaba muy desencajada”. “Esperemos que dure un par de años, por lo menos”, confía Arribas.

Limitaciones en la zona de bar

Con las piscinas encaminadas, la preocupación se centra ahora en los dos bares que las complementan. Según explica el director técnico de Sima, la empresa asumirá ambas barras. El problema está en los medios. “Nuestra idea es ofrecer comidas en los dos, pero hay que ver cómo, porque en Acapulco tenemos la limitación de la salida de humos y, además, en ambos hay que invertir; en Acapulco no hay ni plancha y en La Calabaza no sabemos si el horno funciona”, teme.

Sima, que ya llevaba la gestión de la piscina cubierta, asumió el contrato in extremis el año pasado. “Las piscinas de verano no son fáciles de gestionar porque son muy antiguas y, si las comparas con las que han hecho pueblos de alrededor, no pueden competir, pero tenemos una buena relación con el Ayuntamiento y decidimos echar una mano”, puntualiza, consciente, eso sí, de que hay familias que no se dejan llevar por las modas y son fieles a Acapulco y La Calabaza.

Desde el Ayuntamiento, la concejala destaca la importancia de un llenado que, al poder desarrollarse con tranquilidad, no comprometerá —como sí ocurrió el año pasado— el caudal de agua del barrio de La Calabaza.

“No se pueden hacer milagros”

Aunque se ha hecho un trabajo, la concejala insiste en que “no se pueden hacer milagros”. “Es una instalación vieja en la que no se ha hecho nada en 15 años”, recuerda.

Consciente de que las dos piscinas municipales necesitan una actuación profunda, el Ayuntamiento va a sacar a licitación el proyecto de Acapulco y, después, el de La Calabaza. “Las cifras van a asustar”, advierte, convencida de que para ponerlos en marcha hará falta buscar ayuda externa, sobre todo en La Calabaza, por su tamaño. “En cuanto tengamos el proyecto de Acapulco nos meteremos con el de La Calabaza, pero hay que esperar porque, a día de hoy, Contratación centra las prioridades en los proyectos que dependen de plazos europeos, porque no podemos arriesgar”, justifica, mientras despeja cualquier duda. “No hay riesgo de cerrar las piscinas. El momento delicado fue el año pasado, cuando se salvó en el último momento. Es verdad que es una piscina que da problemas porque es antigua, pero la gente puede estar tranquila. Se ha trabajado con tiempo”, termina.

Venta de abonos

La venta de abonos de temporada para las piscinas municipales de verano se gestionará este año desde las piscinas climatizadas Las Francesas. “En las piscinas de Acapulco habrá campus semanales para niños y cursos intensivos de natación”, anima el director técnico de Sima.