Alfonso Fernández Mañueco lamenta el desprestigio social de la política

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

“Algo va mal cuando muchos españoles ven en los políticos no una solución a sus problemas, sino un problema”. Con esta frase, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido hoy en Aranda la importancia de recuperar el sentido de una política que ha de estar al servicio de la ciudadanía; una gobernanza basada en valores firmes, pero también en la moderación, la experiencia y la eficacia.

Durante la conferencia ‘Experiencia y praxis de Gobierno’, con la que clausuró esta mañana la XIV edición del ‘Curso Prensa y Poder’ de La Aguilera, el presidente regional apuntó como motivos de este desprestigio actitudes como “utilizar el poder en beneficio propio”, en una clara alusión al Gobierno de Pedro Sánchez. “El nepotismo fomenta la corrupción”, subrayó.

Frente a ello, Mañueco reivindica la labor de los miles de alcaldes, concejales y responsables públicos que trabajan cada día al servicio de los ciudadanos, con una política alejada del enfrentamiento, la improvisación y el interés particular.

En su opinión, una buena acción de gobierno debe sustentarse sobre cuatro grandes pilares: “unos valores firmes, la moderación, la experiencia y la eficacia”. Asimismo, defiende una política que respete las leyes y la Constitución, que sea capaz de dialogar y alcanzar acuerdos, que cuente con unos medios de comunicación libres y que sitúe el interés general por encima de cualquier otro objetivo.

En Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco destaca el peso del mundo rural y reitera su compromiso para fortalecer su actividad económica con suelo industrial de calidad y a precio asequible en todas las provincias. Este anuncio se une al que hizo ya en campaña electoral, en Aranda de Duero, para ampliar el polígono Prado Marina, a día de hoy sin parcelas grandes disponibles.

El líder del Ejecutivo extiende su interés a las energías limpias; el impulso de la conectividad y el transporte, con medidas como la tarjeta Buscyl; las iniciativas dirigidas a los trabajadores autónomos; una política de vivienda seria y eficaz; y la reivindicación de infraestructuras estratégicas para la Comunidad.

Aranda

En el caso de la provincia de Burgos, Mañueco destaca el avance de las obras de las cerca de 40 viviendas para alquiler joven que la Junta está construyendo en Aranda de Duero. Sin dejar Aranda, Mañueco prioriza el futuro hospital, “que avanza a buen ritmo” y urge a finalizar la Autovía del Duero y a recuperar el tren Directo Madrid-Aranda-Burgos.

Mañueco a su llegada al curso Prensa y PoderL.V.

Fernández Mañueco entregó, además, los Premios de Honor Prensa y Poder 2026, que en esta ocasión distinguen la trayectoria del director de La Razón, Francisco Marhuenda, y de la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, “dos ejemplos de servicio público y de contribución al análisis y al fortalecimiento de la democracia”. Asimismo, agradeció a la organización, liderada por el periodista Graciano Palomo, la celebración de una nueva edición de este curso, consolidado como un referente del debate político en España.

Por una urgencia familiar, Soraya Sáez de Santamaría no pudo asistir. El premio se le entregará el próximo 17 de octubre.