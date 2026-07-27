“No quiero que cierre”. Marimar pide relevo para garantizar el futuro de la única tienda de este pueblo de Burgos

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Son negocios que funcionan, tienen clientes y son rentables, pero sus propietarios se jubilan y buscan un relevo. Es el caso de Marimar Moral. Ella abrió hace 37 años la que, a día de hoy, es la única tienda de alimentación del pueblo ribereño de Zazuar. Según explica su hija, Sandra, tiene previsto jubilarse el próximo mes de octubre. "Ojalá encontremos a una persona que quiera seguir porque funciona fenomenal, está a pleno rendimiento", asegura.

Cuando Marimar decidió dejar Madrid, donde trabajaba en una cafetería, y abrir esta tienda en el pueblo de su infancia, en Zazuar había dos tiendas más. "Una cerró al poco tiempo por jubilación y nadie la volvió a abrir, y la otra siguió el mismo camino quince años después", señala.

Siempre ha funcionado como franquicia, primero de supermercados Spar y ahora bajo la marca Proxim. 95 metros cuadrados de autoservicio en los que los clientes encuentran casi de todo. "Tenemos carne, bebidas, lácteos, un día pescado, embutido al corte...", detalla, sin olvidar los productos más vendidos, los adobados que hace ella misma y el lechazo. "El súper funciona muy bien porque vienen tanto los vecinos de Zazuar como los de los pueblos de alrededor, que se han quedado sin tiendas", subraya.

"Aquí llamamos a cada cliente por su nombre”

En su opinión, el secreto de mantener vivo este negocio es la calidad de los productos, el servicio rápido y la amabilidad. "Aquí llamamos a cada cliente por su nombre; es un servicio personalizado y cercano", destaca sin olvidar la viabilidad económica de una tienda que ha manteniendo a dos familias porque "siempre he tenido una empleada".

Desde la pandemia solo abre por la mañana, pero los fines de semana son para ella fundamentales porque es cuando realiza más ventas, por las casas rurales y las meriendas de las cuadrillas. "Tengo esperanzas de encontrar un relevo. Yo aquí he sido feliz, estar detrás del mostrador me gusta y lo echaré de menos, pero, como dicen mis tres hijos, toca descansar y disfrutar. Como de salud estoy muy bien, es lo que pienso hacer", termina.

En Aranda de Duero, el salón de belleza Ana, uno de los espacios referentes en estética, busca también un emprendedor que garantice la permanencia. "Es un negocio que ha funcionado siempre. Tiene una clientela consolidada, pero yo estoy ya jubilado y mi mujer también quiere dar el paso a una nueva etapa", explica su marido, Jesús, con la esperanza de encontrar a una persona que asuma el traspaso. "Es una pena que un negocio que funciona fenomenal cierre por falta de emprendedores", lamenta.

Lola posa en su libreríaL.V.

“He rebajado el traspaso a la mitad”

En el barrio de Santa Catalina, Lola ha rebajado ya la cifra del traspaso de su librería-papelería. "Es la única del barrio, pero nadie llama y es una lástima. No busco dinero, de hecho, he rebajado a la mitad el traspaso, hasta 15.000 euros, porque no quiero que esta librería, que ha sido mi vida y que da un servicio muy útil a Santa Catalina, cierre", insiste mientras enseña el interior de una librería completa y con un stock amplio y variado.

Según explica, aunque estos días ha cerrado de forma excepcional por una lesión, es un negocio que "va bien" porque "tengo alrededor muchos colegios y centros formativos". "Lo dejo porque le prometí a mi marido que, cuando se jubilase, iniciaríamos una nueva etapa entre Aranda y León, donde hemos comprado una casa. Ahora toca estar con la familia y disfrutar de mis nietos, que son mi devoción", afirma.

Con más de 40 años de historia, la librería y papelería Loyna se encuentra en una de las principales avenidas comerciales de Santa Catalina, en el número 16 de la calle Pizarro. Con una superficie que ronda los 60 metros cuadrados, el espacio está dividido entre la zona de tienda y una sala que sirve de almacén y de taller de bisutería. "Tiene muchísimo potencial", anima.

El concejal y la presidenta de ATA durante la charla en ArandaL.V.

Ayudas económicas

A sabiendas de que, sobre todo en los pueblos, negocio que cierra, negocio que no abre, la Junta de Castilla y León ha activado el programa RelevaCyL, donde se plantean ayudas económicas para los emprendedores que quieran coger un traspaso, que van de los 10.000 a los 20.000 euros. Además, el servicio incluye asesoramiento y acompañamiento durante todo el proceso de transmisión, y una plataforma de contacto entre vendedor y comprador.

El problema es serio. La falta de relevo generacional compromete el futuro de muchas pequeñas y medianas empresas. En Castilla y León, cerca del 40% de los trabajadores autónomos tiene más de 55 años y, en Burgos, más de 10.400 autónomos (casi el 39% del total) se encuentran en edades próximas a la jubilación, según datos de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), que colabora de forma activa con el programa regional de ayudas.

Mari Carmen Montales y su hijaL.V.

Charla informativa

Con este objetivo, ATA ha organizado en Aranda una charla informativa. Entre los asistentes se encontraba Mari Carmen Montales, propietaria de una empresa especializada en la fabricación de envases de plástico, ubicada en la calle Picote de Aranda. En su caso, el traspaso está asegurado con su hija Pilar, de 23 años. "Estudié Administración y Finanzas y ya trabajo en la empresa familiar, pero, cuando mi madre se jubile en agosto, me haré cargo yo", explica Pilar esperanzada porque esta ayuda de la Junta de Castilla y León le abrirá las puertas a una transición más tranquila, en la que pueda llevar a cabo también cambios y actualizaciones de mejora.

Desde la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), la directora de proyectos y vicepresidenta, Elena Melgar, destaca la importancia del programa RelevaCyL. "Para nosotros es muy importante el relevo generacional, sobre todo en las zonas rurales, porque, al final, lo que cierra no abre", explica, convencida de que mantener la actividad económica es clave para fijar población y garantizar servicios en el medio rural. “Aquí los emprendedores no tienen que empezar de cero, son negocios que funcionan”, concluye.

La presidenta de ATA en Castilla y León, Leticia Mingueza, insiste, por su parte, en el papel que estos pequeños negocios juegan en la supervivencia de los pueblos. "Supermercados, panaderías, pescaderías o farmacias no solo prestan servicios esenciales, sino que también desempeñan una importante función social como puntos de encuentro y de cohesión vecinal", defiende.