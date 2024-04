La segunda vida de ‘El maestro que prometió el mar’

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Parece que queda lejos el estreno de ‘El maestro que prometió el mar’ en la Semana Internacional de Cine de Valladolid - Seminci el pasado 27 de octubre en el Teatro Calderón de la capital pucelana. Pero sólo han pasado cinco meses de aquella larguísima ovación final que se ha repetido en este tiempo como un eco en cada proyección que se ha realizado del filme en las salas comerciales o en proyecciones especiales para colegios, institutos o asociaciones de diversa índole.

«Sólo podemos estar felices con el resultado de ‘El maestro que prometió el mar’. Ha sido un largo viaje que comenzamos hace muchos años y ha merecido la pena de verdad», indica Carlos Fernández, máximo responsable de la productora y distribuidora Filmax, mientras recuerda con emoción el preestreno en la Casa de Cultura de Briviesca el 9 de noviembre pasado, un día antes de la llegada de la película a los cines. Era de justicia poética que la primera proyección, más allá de los festivales, se hiciera en la ciudad donde fue detenido, para ser posteriormente asesinado, el protagonista de esta historia.

«Hemos sobrepasado los 290.000 espectadores en salas, que es una maravilla, y más de 1,7 millones de euros de recaudación, un dato magnífico», apunta el CEO de Filmax. Con esta película ha ocurrido algo inusitado: el aumento de la taquilla semana a semana, cuando lo habitual es que la mayor parte de los ingresos económicos sucedan en la semana del estreno para ir poco a poco bajando. «El primer fin de semana, con 83 copias en exhibición, no llegamos a los 120.000 euros, así que la recaudación final ha multiplicado casi por quince lo de esos primeros días, algo casi insólito en la carrera comercial de una película», explica y señala que, posiblemente, «sea el largometraje que más ha recaudado tras la pandemia con ese número de copias de salida».

Un dato local: ‘El maestro que prometió el mar’ fue la película más vista en los cines Van Golem de Burgos en 2023, sumando más de 10.500 espectadores, y superando a ‘blockbusters’ como ‘Barbie’ o ‘Campeonex’.

«Filmax presenta...»

¿Qué espectador español no tiene grabadas estas dos palabras, declamadas por el recordado Constantino Romero, en el hipocampo de su cerebro? Eran la carta de presentación de esta productora, exhibidora y distribuidora nacida en los años 50 del pasado siglo en cada proyección. Filmax fue adquirida por la familia Fernández en los años 80 y Carlos cogió el testigo de su hermano Julio como cabeza visible en 2010.

El año pasado festejó su 70º cumpleaños y ‘El maestro que prometió el mar’ fue una de las velas de esa tarta de celebración que más satisfacciones les ha dado. «Para Filmax ha sido importante estar en este proyecto, con amigos como los productores de Lastor Media y Minoría Absoluta y además gestionando un éxito, que no siempre pasa», ríe. «Con la película, además de a los maestros de antes, también quisimos hacer un tributo a los de ahora y creo que hemos conectado bien con el colectivo de la enseñanza», apunta Fernández. En muchos lugares de España se han realizado pases especiales para colegios, institutos y diversos colectivos relacionados con la pedagogía y la memoria histórica para, a través del ejemplo de Antoni Benaiges, reivindicar y recuperar la historia de unos maestros que lo dieron todo, incluso la vida, por dar la mejor educación a su alumnado.

Aplausos y premios

La película protagonizada por Enric y Laia Costa ha sido el último y gran empujón al trabajo de recuperación de la memoria de Antoni Benaiges y la difusión de su obra. Desde hace varios años, libros, estudios, conferencias, documentales, canciones, obras de teatro y hasta un cómic han difundido la historia del maestro de Bañuelos de Bureba más allá de las fronteras de las provincias de Tarragona y Burgos, lugares donde nació y fue asesinado el docente catalán, respectivamente.

La repercusión del filme, más allá de los casi 300.000 espectadores que la vieron en salas, ha sido reconocida en diversos certámenes cinematográficos. Y los que quedan. Carlos Fernández destaca que «la temporada de premios ha sido muy exitosa» para ‘El maestro que prometió el mar’, consiguiendo estar en la final en las más importantes citas -cinco nominaciones en los Goya, dos en los Feroz que otorga la crítica cinematográfica y seis en los Premios Gaudí de la Acadèmia del Cinema Català- y llevándose premios como el de mejor película en el Festival Cine por Mujeres de Madrid y el premio del público en el Festival CiBRA de Toledo y en los Gaudí. El último laurel, otro premio del público en la 27ª edición del Sonoma International Film Festival que se celebra en California (EE.UU.).

Una película para tener y conservar en la videoteca

Aunque las cifras de ventas de películas y series en ‘formato físico’ no son las de hace unos cuantos años, todavía hay muchas personas que quieren seguir engordando su videoteca privada con sus títulos preferidos. Especialmente, por su disponibilidad inmediata en una estantería de su salón -en los catálogos de las plataformas hay películas que entran y salen sin previo aviso, por no hablar de las que no están en ninguna- y por los contenidos extras que habitualmente completan las ediciones y que no están disponibles en otro lugar para su visionado.

‘El maestro que prometió el mar’ seguro que va a ser una de esas películas que mucha gente querrá poseer -en DVD o Blu-ray- para disfrutarla cuantas veces le apetezca, descubrir en cada visionado nuevos detalles o invitar a alguien a su sofá para verla y comentarla posteriormente con una merienda o cena por medio. Porque esta película merece ese interesantísimo coloquio posterior.

Imagen de la recreación de la foto de Benaiges y sus alumnos en la puerta de la Escuela en la película.FILMAX

La edición en ‘formato físico’ del largometraje, realizada por Divisa Films y que se puso a la venta el pasado 25 de marzo, cuenta con sonido en V.O. stereo y 5.1, subtítulos en catalán, inglés y castellano para personas con discapacidad auditiva, además de audiodescripción para personas con discapacidad visual. Como extras, el disco de la película contiene el trailer y un ‘making of’ de la película.

DVD y Blu-ray de la película sobre una imagen de Laia Costa, que interpreta a Ariadna en el filme.FILMAX

Además, el filme dirigido por Patricia Font está disponible en varias plataformas de vídeo bajo demanda desde el 7 de marzo: Movistar Plus+, Filmin, Rakuten TV, Prime Video, Apple TV y Orange TV.

Qué narra la película y quién la hizo posible

'El maestro que prometió el mar' nos sumerge en la historia de Antoni Benaiges (interpretado por Enric Auquer), un maestro de Mont-Roig del Camp (Tarragona), que antes de la Guerra Civil fue destinado a la escuela de Bañuelos de Bureba, un pequeño pueblo de Burgos. También es la historia de Ariadna (Laia Costa), una mujer que busca los restos de su bisabuelo desaparecido en la guerra. La película entrelaza pasado y presente a través de dos tramas que construyen un relato sobre la memoria y la importancia de no dejar caer en el olvido nuestra historia reciente.

El filme, dirigido por Patricia Font y escrito por Albert Val, está protagonizado por Enric Auquer (que encarna a Antoni Benaiges) y Laia Costa (Ariadna). El reparto lo completan, entre otros, Ramón Agirre, Luis Gavasa, Milo Taboada, Antonio Mora, Jorge da Rocha y los pequeños debutantes Gael Aparicio, Alba Hermoso y Nicolás Calvo.

'El maestro que prometió el mar' es una producción de Minoria Absoluta, Lastor Media, Filmax y Mestres Films AIE. Cuenta con la participación de RTVE, Movistar y TV3. Con el apoyo de ICAA e ICEC. Con la participación de CreA SGR. Con la financiación de ICO y Ayuntamiento de Briviesca. De las ventas internacionales y de la distribución nacional en cines se encarga Filmax.