BurgoRock suma y sigue con una banda que hace «saltar y sudar de lo lindo»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Todavía quedan unas cuantas en la recámara, pero el festival BurgoRock ya deja entrever que se avecina una buena fiesta el sábado 5 de octubre en la sala Andén 56. El primer avance, con los arandinos Zirrosis dispuestos a dar kaña, fue la mejor carta de presentación para abrir boca. Después se confirmaría la inclusión en el cartel de los míticos Leize, historia viva del rock callejero y con capacidad de seguir llenando grandes aforos, tal y como demostraron en la plaza Nueva de Gamonal durante las fiestas de San Pedro y San Pablo 2023.

Fiel a su estilo, la promotora Steel Souls continúa anunciando los 'fichajes' del BurgoRock con cuentagotas. El tercero en discordia jugará en casa y, sin duda, moverá a un montón de gente. Se trata de Akaldo, banda liderada por el carismático Chuchi del bar La Playa. Según sus propias palabras, que cualquiera puede corroborar, ofrecen «un directo extremadamente potente y vibrante y desde el minuto cero os harán saltar y sudar de lo lindo»

En activo desde noviembre de 2022, este peculiar grupo de punk-rock abarca más de una generación. 40 años de diferencia entre el miembro más mayor y el más joven. Padre e hijo a las guitarras, músicos veteranos curtidos en mil batallas y Chuchi, gran frontman y mejor persona, arrastrando al público hacia el apocalipsis. Su objetivo, más allá de divertir y divertirse, es demostrar que «la música rock no entiende de edades».

«Te podrán gustar más o menos, pero no te podrán dejar indiferente», dicen los Akaldo, con conocimiento de causa, después de patearse toda la provincia y ganarse a la gente desde los primeros compases. Tal es la pasión que despiertan sus directos que tuvieron que marcarse una segunda fecha en La Rúa, el pasado mes de enero tras completar el aforo en tiempo récord a mediados de diciembre. Volvieron a hacer sold out. Y no se puede descartar que ocurra lo mismo este año con los conciertos programados para el 19 de mayo y el 2 de junio.

Otro festival en camino

Dicen que no hay dos sin tres y en Steel Souls se lo toman al pie de la letra. Con el Notemofest encarando su segunda edición (El Reno Renardo y El Chivi ya están en nómina) y BurgoRock pendiente de su estreno, la promotora trabaja además en un nuevo festival que tendrá lugar el 30 de noviembre en el Andén 56.

Poco se sabe de esta cita, aunque su nombre deja entrever por dónde van los tiros. Según los organizadores, Dale Gas «va desde el punk hasta el rock'n'roll más salvaje y radical». En este caso, el cartel se presentará al completo a principios de mayo. A modo de advertencia -con sorna, para el que no lo pille-, se hace saber que «no es apto para todos los públicos, pero si tenéis ganas de tralla apuntarlo en vuestras agendas».