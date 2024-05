Reincidentes, el «capricho» que no podía faltar en el BurgoRock

Publicado por Diego Santamaría Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Sin vicio no puedo estar. ¡Vicio, vicio! Sin vicio no quiero na. ¡En tu casa! Hay canciones que nunca se olvidan, que forman parte del imaginario colectivo de varias generaciones, que trascienden modas y gustos musicales. Dentro del rock estatal, Reincidentes se encuentra en ese selecto grupo. Con Vicio, por supuesto, pero también con otros clásicos como ¡Ay, Dolores! Cada vez más cerca de cumplir 40 años en activo, la banda sevillana sigue a pico y pala, carretera y manta, de aquí para allá. Sin embargo, hace ya mucho tiempo que no recalan en Burgos. Por eso, entre otras cosas, encabezan la primera edición del festival BurgoRock, el sábado 5 de octubre en la sala Andén 56, junto a Leize, Zirrosis y Akaldo.

Traer a Reincidentes ha sido, básicamente, un «capricho» de Gonzalo Navazo y Rosa Contreras. A través de su productora Steel Souls, los también artífices del Notemofest y Dale Gas -también de estreno el sábado 30 de noviembre con Evaristo Páramos y su Tropa do Carallo como cabezas de cartel- tuvieron claro desde el primer momento que Fernando Madina y compañía «encajaban muy bien» en su propuesta.

Cartel de la primera edición del festival BurgoRock.

Hace ya unos cuantos años que soñaban con organizar un concierto de Reincidentes en Burgos. Tanto le gustan a Gonzalo que, según confiesa, «de pequeño en el instituto mucha gente me llamaba Reinci». No era de extrañar porque «de toda la vida» ha comprado «discos de ellos a rabiar». Y tanto sonaban en su casa que hasta su padre «les ha cogido también muchísima afición».

«Es un buen momento para traerles», cree Gonzalo convencido de que su presencia en el primer BurgoRock «funcionará bastante bien». Se nota que «últimamente están bastante activos» y lo demuestra su último trabajo, Los hijos de la calle, que recoge todos los singles editados por la banda entre 2020 y 2024. De un primer experimento con su amigo Albertucho allá por la pandemia, los Reinci se lanzaron a la piscina de las colaboraciones buscando sorprender a propios y extraños. Dicho y hecho, la lista de invitados incluye a Rozalén, SFDK, Kaotiko, Kutxi Romero, El Canijo de Jerez y Mariano Martínez, líder del mítico grupo argentino Attaque 77.

La suerte está echada. Los promotores del BurgoRock han escogido un plantel acorde a lo que quieren ofrecer y esperan que el público responda. La representación local corre a cargo de Akaldo, con el incombustible Chuchi del bar La Playa como frontman, y de los arandinos Zirrosis, siempre dispuestos a dar Kaña. Luego están los Leize, con 40 primaveras a sus espaldas y el buen sabor de boca que dejaron el año pasado durante las fiestas de San Pedro, en la plaza Nueva de Gamonal, junto a Eslabon y Asako.

«Si el proyecto funciona, ya tenemos ideas para una segunda edición», asegura Gonzalo. El tiempo lo dirá, aunque si la venta de entradas va como debiera es posible que la maquinaria empiece a ponerse en marcha a partir de «agosto o septiembre».