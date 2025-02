Los Petersellers: «No estamos mal siendo unos desvergonzados tiquismiquis»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Viven orgullosos de las rentas porque ellos lo valen. El último álbum de estudio de Los Petersellers data de 1999 y el título, Más cara que espalda, era una premonición. Un año después lanzarían un recopilatorio con sus Bestsellers y hasta luego.

¿Hasta luego? En absoluto. No se han bajado del escenario y se agradece. Porque otra cosa no, pero salero tienen para dar y tomar. O poca vergüenza, qué mas dará. El caso es que la banda madrileña se deja caer por Burgos este sábado, en el Andén 56, para compartir risas y jolgorio en el segundo acto del Notemofest junto a El Reno Renardo, Mamá Ladilla, Gigatrón en formato Bochornorama y El Chivi. Su show, por cierto, no es aconsejable para «ofendiditos, ofendiditas y ofendidites».

Pregunta. Un grupo de la talla de Los Petersellers estará en su salsa en un festival como el Notemofest. ¿Habrá guateque especial para la ocasión?

Respuesta. Intentaremos que todo el mundo lo pase chachipiruli. Como si estuviera en su casita viendo un documental de ñus y cocodrilos en La 2.

P. ¿Preparados para el frío de Burgos y el calor de sus gentes?

R. Vamos a venir abriaguados (sic) y con guantes polares con arroz.

P. 25 años y pico sin sacar álbum de estudio. ¿No es tener más cara que espalda?

R. La verdad es que somos muy vagos. No nos ha dado tiempo para grabar las múltiples nuevas tonadillas.

P. Aparte de tocar, ¿a qué os habéis dedicado en todo este tiempo?

R. Trabajar un poco, tener algunos hijos e hijas, ver pasar los trenes y las nubes, perder el tiempo, ir a buscarlo, encontrarlo y regañarle por el susto que nos ha dado, etcétera.

P. ¿Hay disco a la vista o el plan es seguir como hasta ahora?

R. Disco a la vista... Haberlo haylo, pero no estamos mal siendo unos desvergonzados tiquismiquis.

P. ¿Qué tienen los directos de Los Petersellers que no tenga nadie más?

R. Es una ocasión única para recuperar la juventud y enumerar las veces que nos equivocamos y/o desafinamos.

P. Si os diese por versionar los 'hits' de los últimos veranos, ¿a quién dedicaríais Quédate de Quevedo y Potra Salvaje de Isabel Aaiún?

R. A todos los ofendiditos, ofendiditas y ofendidites.

P. Os toca representar a España en Eurovisión. ¿Qué tema elegiríais, cómo sería vuestro show y en qué puesto quedaríais?

Manolo SGAE o Borderline. Saldríamos duchados, con ropa limpia y vintage y quedaríamos en el puesto 17.

P. Un deseo en lo musical y otro en lo personal.

R. Larga vida al rock gamberro y que lo veamos todos. ¡Salud guitarrera!