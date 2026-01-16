«The Poodles es todo un honor. Fueron pioneros del nuevo hard rock escandinavo»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Quinta confirmación de la próxima edición del Zurbarán Rock Burgos. Otro concierto exclusivo en España. «Todo un honor» para la organización del festival recibir a una banda que ha decidido romper su silencio ocho años después de su disolución. No había mejor momento para The Poodles, cuyo álbum debut Metal Will Stand Tall cumple dos décadas de vida este mismo año.

«Fueron pioneros del nuevo hard rock escandinavo», destaca Laura Sagredo, portavoz de Metal Castellae, sin pasar por alto que «tuvieron muchísimo éxito a raíz de su participación en el proceso selectivo para representar a Suecia en Eurovisión». De ahí saltaron a la fama y, como quien no quiere la cosa, «estuvieron en las listas de los más escuchados en todas las radiofórmulas».

Para quien no les conozca, The Poodles es «una banda muy explosiva sobre el escenario». Además, encaja con la filosofía del Zurbarán porque sus directos son «divertidos». Y eso es precisamente lo que se busca, que «la experiencia sea amigable y conecte con las emociones de las personas, tanto de los heavies que conocen a todas las bandas como de los que se acercan por curiosidad y simpatía al festival aunque no sean seguidores habituales».

Atraer a un público cada vez más heterogéneo es motivo de «orgullo» para los promotores del Zurbarán. La clave, tal y como apunta Sagredo, siempre fue que «estén a gusto». Con el objetivo cumplido en años anteriores, Metal Castellae confía en abrir una nueva y prometedora etapa, el 10 y 11 de julio, en su nueva ubicación entre El Plantío y el Coliseum.

Quedan aún unas cuantas balas en la recámara. «Hemos roto un poco la dinámica de lanzarlo todo seguido», indica Sagredo al ser plenamente consciente de que, hoy por hoy, «hay muchísima oferta de festivales». Pese a ello, la marca Zurbarán aspira a que los asistentes «decidan venir antes de saber el cartel porque confían en nosotros». De momento, todo parece indicar que así es.

De las trece bandas pendientes de confirmar, dos saldrán del Concurso de Las Candelas que se celebrará el sábado 31 de agosto en la plaza Nueva de Gamonal. Compiten Khorea y Antecessor en la categoría de Burgos y Corvus V, Edén y Alterade en la de Castilla y León. La final se presenta reñida, desde luego.

Dentro del cartel, avanza Sagredo, habrá alrededor de una decena de bandas internacionales. A lo largo de las próximas semanas se desvelarán los nombres de varios grupos españoles y, a partir de febrero, habrá que soltar la traca final. Todo sea por seguir escribiendo esta historia tan heavy desde tierras burgalesas.