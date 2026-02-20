Skimales: «Tenemos ganas de que haya un presidente a la altura humorística de M. Rajoy»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Hijos bastardos de Ramones y Ska-P. De Bilbao, porque sí, pero universales. Tomarse la vida a broma puede ser una cuestión de supervivencia. Y Skimales, desde la mismísima Antártida, hacen de la carcajada un arte. Lo sabe Ibón, el guitarrista, y podría corroborarlo el resto de la cuadrilla. De hecho, revalidarán su teoría este sábado, muy bien acompañados de Mamá Ladilla, Gigatrón y El Chivi, por obra y gracia del Notemofest. La cosa promete, sin duda, al tratarse de su primera incursión musical en Burgos.

Pregunta. Los únicos novatos en el Notemofest. ¿Saben los Skimales dónde se están metiendo?

Respuesta. Todos somos gente muy inconsciente. Si pensásemos las consecuencias lógicas de cada uno de nuestros actos, no moveríamos ficha. Y basándonos en la aleatoriedad de lo que ha caracterizado al grupo, pues adelante.

P. ¿Ni siquiera habéis sopesado los pros y los contras?

R. Por supuesto que no.

P. ¿Primera vez en Burgos?

R. Tocamos una vez en Arija, que queda algo cerca. Es la primera vez que tocamos en Burgos capital y vamos con muchas ganas de comprobar cómo de fríos o de calientes nos reciben.

P. Digo yo que habréis venido aunque sea de turismo. O con la típica excursión del cole, cuando eres niño, para ver la Catedral.

R. Hemos estado todos de forma individual. Pero como grupo, y mira que hemos hecho muchas cosas, nunca.

P. A ver qué se cuece (y quién se cuece), ¿no?

R. Ante todo, somos gente organizada.

P. ¿Algo especial para la ocasión?

R. Hemos hecho un vídeo especialmente elaborado para la ocasión. Metiendo muchas horas para explicar al ChatGPT lo que creemos que es Burgos en febrero. Eso, con una serie de truquitos que ya manejamos del ordenador, ha dado como resultado un imaginario polar en plan desesperado. Un poco como nos lo imaginamos, aunque creo que no tengo ropa para Burgos en estas fechas. ¡Solo espero que el Andén 56 tenga calefacción!

P. «Tu grupo de mierda favorito». Un pelín presuntuosa la presentación.

R. Es cierto. Podemos llegar a no ser el favorito (risas), pero fue nuestro punto de partida. Cuando arrancamos, la verdad es no éramos muy duchos. Pero a base del cariño que le tenemos a esto, y de lo pesados que podemos llegar a ser, hemos conseguido unas muy altas cotas de dignidad. Además, fuimos siempre de cara. Y esa postura humilde creo que nos ha acercado a mucha gente. Por eso creo que vamos a conquistar Burgos.

P. ¿En qué polo se ubican los Skimales?

R. Somos del Polo, la Antártida. No sé si me he explicado (risas). El Polo es el nombre del pueblo o de la ciudad en la que habitan los esquimales. Y El Polo está en la Antártida. ¿Dónde está entonces? Pues no sabemos. El Polo, realmente, no está muy bien ubicado.

P. ¿A cuántos colectivos habéis ofendido en todos estos años?

R. Hemos sido igualitarios en ese sentido. No hemos discriminado a un colectivo u otro, hemos hecho un poco el chiste. Sí es cierto que últimamente estamos más fantasiosos. Las canciones giran en torno a... Yo qué sé, una autoescuela en el espacio o una organización terrorista de abuelos que quieren un parque de atracciones solo para ellos. Giramos un poco en torno a historias de ficción y tratamos de divertirnos contando lo que nos ocurre en ese momento.

P. El Reno Renardo, Kutxi Romero o Iker Piedrafita se han rendido a vuestros encantos.

R. Nos damos con un canto en los dientes. No esperábamos que ninguno de ellos se fuera a meter en un tema con nosotros. Sin embargo, hemos vivido momentos surrealistas. Como el día que vino Kutxi a grabar la canción y dijo: «¿Esto qué es?». Pues un tema de 10 minutazos, con diálogos, no sé qué y no sé cuál... Pensamos que le habíamos perdido, pero ahí se metió el tío.

Con el Reno, un poco lo mismo. Hemos crecido ensayando en los locales donde estaba El Reno. Antes incluso de que supiéramos que era vecino nuestro porque al principio era un proyecto anónimo. Para nosotros, es un honor tener a estos bichos en canciones con nosotros. Como lo es tocar en un festival con gente con la que nos hemos crecido. Escuchándoles y riéndonos con ellos, una maravilla.

P. ¿Qué hay de Feijóo? ¿Sabéis algo?

R. Sabemos lo que le parece la canción de Feijóo a mucha gente. Muchos están encantados y otros creen que hay personas que merecen más canciones. Lo que no entienden es desde dónde lo abordamos nosotros. Nos parecía una idea con la que todos podíamos empatizar. Esa fase de tu vida en el que piensas «es mi momento» y realmente no es tu momento. Hay muchísimas historias en este país donde podemos vernos reflejados y creo que la de Feijóo es una de ellas.

P. Tremenda acogida, por cierto, la del reel en Instagram promocionando el Notemofest con esta peculiar versión de Ramones.

R. Encima ya es la segunda vez. Cuando hicimos la gira de Volver, en 2023, vimos que había que sacar este tema porque nadie se reiría en dos años. Y no ha muerto. De hecho, lo subieron en 2026 y se sigue petándolo.

Ahora parece que todos tenemos muchas ganas de recordar. Una cosa que nos ha dado el tener un Gobierno -entre comillas- de izquierdas es que con Rajoy lo pasamos muy bien. El listón estaba muy alto y todos tenemos ganas de que haya un presidente a la altura humorística de M. Rajoy.

P. De poder elegir, ¿a qué famoso invitaríais a colaborar en un tema?

R. Somos súper fans de Ska-P. En el primer disco jugamos en una canción a ser Ska-P y ahora volveremos a hacerlo con otra, que vamos a sacar después del festi, que se llama Pizza Cabronara.

Para este tema hemos contado con Gari, que toca el trombón con ellos. Pero vamos, una colaboración vocal con Pulpul sería la leche. Y con actores de doblaje, que nos gustan mucho, para que metan voces de narraciones.

P. Ojalá sirva esta entrevista para lograrlo.

R. ¡Pulpul, anímate (guiño, guiño)!

P. ¿Planes de futuro?

R. Llevaremos unos flyers especiales para la ocasión, para que la gente pueda degustar el nuevo single Pizza Cabronara. No estará como tal en el setlist porque implica trompetas y otro tipo de recursos, pero tiene un QR que todavía está oculto. Habrá, además, una serie de sorpresillas…