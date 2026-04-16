«Queremos que la gente sepa realmente lo que es Popper Ladies»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Aquel concierto de despedida, en enero de 2025, no fue tal. A Sako se retiró de los escenarios dando paso a Popper Ladies. Mismos músicos, diferente concepto. Nadie, salvo su círculo más íntimo, esperaba ese giro de 180 grados. Del punk-rock al pop chicloso con tintes metaleros. Una estética mucho más colorida, rabiosamente alegre, que dejó al público boquiabierto.

Año y pico después, la banda burgalesa juega de nuevo en casa. Tras su paso por varios pueblos de la provincia y el In Festival en la capital, ya iba siendo hora de presentar 'Su pu*a movida’ en condiciones. De «manera oficial», en un evento «exclusivamente» suyo, para que «la gente sepa realmente qué es Popper Ladies». Y con doblete, este fin de semana partir de las 21 horas, en la sala Riviera junto a Ishmel (viernes) y Denaial (sábado).

«Ha sido un año bastante intenso y un poco loco», reconoce Iván (guitarra) tras dar cuenta de los hitos alcanzados en tan poco tiempo. El salto a la carretera con un EP bajo el brazo les llevó hasta Valladolid, León, Salamanca, Madrid o Granada. La repercusión, «infinitamente» mejor de la que esperaban, era palpable en redes sociales. Las cifras revelan que «hemos llegado a mucha más gente», aunque prefiere «no comparar porque cada grupo tiene su valor, independientemente de los oyentes».

Iván deja claro en todo momento que el cambio de rumbo no fue fruto de una estrategia comercial ni mucho menos. «Nos dimos cuenta de que no estábamos haciendo lo que nos salía de dentro. Hacíamos las cosas por comodidad y por sostener lo que habíamos hecho durante los últimos diez años». La entrada de Charles al bajo, también integrante de Blaze The Trail, marcó un punto de inflexión. De repente, la influencia de bandas como Bring Me the Horizon o Architects empezó a calar hondo.

«Hemos logrado deshacernos de muchos prejuicios y condicionantes que ha habido siempre en el rock en general» Iván, guitarrista de Popper Ladies

Pasaron los meses y llegó un momento en el que «ya no tenía sentido llamarnos A Sako». Lo que Christian (voz), Pablo (batería), Charles e Iván se traían entre manos era «una cosa completamente diferente» que les aportaba «otro tipo de sensaciones». El ‘funeral’ de A Sako, eso sí, se ofició con «dolor» y «muchas dudas». Pero no había vuelta de hoja. Lo nuevo, lo que estaba por venir, les «salía del corazón».

Cambiar de forma tan drástica en la música conlleva sus riesgos. No en vano, Iván asegura que «la reacción de la gente ha sido muy buena». La propuesta, dentro de su entorno, «gusta más y nos dicen que les parece mucho más divertido». Y aunque puede que hayan llegado a sentirse relativamente incomprendidos por cierto sector más underground, celebra que «el 99% de la gente ha estado de nuestro lado y nos ha apoyado».

Lo mejor, una vez superado el vértigo inicial, es que «hemos logrado deshacernos de muchos prejuicios y condicionantes que ha habido siempre en el rock en general». Para conseguirlo, fue necesario afrontar un «proceso muy largo de depuración» que les ha hecho «mucho más felices» y les ha permitido «crecer como artistas y como personas».

Con «nuevos retos» por delante después de un año en el que sobrevinieron unos cuantos «cambios de planes», Popper Ladies se tomará un breve descanso después de los conciertos de este fin de semana. Dos meses a lo sumo para «recargar energías» y seguir trabajando en su próximo álbum. «Somos gente inquieta y necesitamos hacer cosas todo el rato», afirma Iván mientras da unas pequeñas pinceladas de lo que se avecina. De entrada, una «estética un poco diferente» en consonancia con las nuevas sonoridades que llevan un tiempo pergeñando. Sin prisa pero sin pausa, desde su propio estudio para crear de manera «cien por cien autosuficiente», la idea es presentar el disco «a finales de 2026 o principios del 27».

A «cortísimo plazo», lo primordial es «disfrutar muchísimo de este finde con nuestra gente». Con el público, Ishmel y Denaial, «amigos de mucha confianza» con los que han compartido vivencias, canciones y los quebraderos de cabeza propios de este mundillo en el que tanto cuesta ganarse el pan. Sobre todo cuando «hay bastante presión para las bandas porque tienes que ser todo el rato perfecto». Lamentablemente, da la sensación de que «no hacer un sold out hoy en día es como un fracaso».

De aquí en adelante, como hasta ahora, pico y pala sin dejar de soñar. La etapa de A Sako se da por finiquitada, aunque «nunca sabes lo que va a pasar el día de mañana». No obstante, el logotipo de ambas bandas luce en los carteles del concierto de Eslabon con motivo de su 20 aniversario, el viernes 1 de mayo, en el Andén 56. Allí se plantarán, con la actitud de siempre, para rockear de lo lindo en buena compañía. Igual que este fin de semana, en La Riviera, con hambre de escenario y sed de nuevas conquistas.