«La biblioteca pública es el servicio cultural con mayor extensión en el país»

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

En octubre de 2024, un grupo de bibliotecarios de Castilla y León se reunieron en Valladolid para celebrar un primer encuentro donde hablar de su realidad, sus problemas y sus aspiraciones de mejora en el ámbito laboral. «Fue un éxito en participación y en contenido. Hubo 120 inscritos, algunos de fuera de la comunidad», recuerda Fernando Izquierdo, presidente de la Asociación de Profesionales de Bibliotecas de Burgos (APBB). «Ahí se habló de biblioteca pública, de cómo ser imprescindible en el tejido vecinal y mantener su atractivo, de bibliotecas universitarias y de asociacionismo, principalmente».

El II Encuentro Encuentro de Profesionales de Bibliotecas de Castilla y León, que se celebrará este sábado en el Museo de la Evolución Humana de Burgos, pretende «dar voz a algunas de las bibliotecas de nuestra comunidad que no se vieron reflejadas en el anterior, como las bibliotecas rurales y las especializadas, siempre con la idea de que estas jornadas sean un espacio de encuentro de bibliotecas o servicios bibliotecarios de distintos niveles y entidades con el fin de conocer otras realidades. Nos gustaría fomentar la cooperación, la cohesión y promover el intercambio de experiencias profesionales, que siempre resultan enriquecedoras», señalan desde la organización.

El programa reúne tres mesas de diálogo. En la primera, Fernando Juárez Urquijo (Biblioteca Municipal de Muskiz, Vizcaya), Óscar Arroyo Ortega (director de la Biblioteca Nacional de España) y Luisa Santamaría Ramírez (Biblioteca Pública de Segovia) charlarán sobre ‘Bibliotecas públicas y derechos culturales’. «Contar con Óscar Arroyo es un lujo. Es una persona cercana, comprometida y que quiere colaborar y aportar su experiencia con la asociación», indica Izquierdo, que moderará este debate donde también se analizará el estado de las bibliotecas escolares «donde no se apuesta por ella, a pesar de que hay una ley que la recoge».

La segunda mesa, bajo el título ‘Pautas para bibliotecas rurales de pequeño tamaño’, estará compuesta por Cristina Jerez Prado (Biblioteca Municipal de Pravia, Asturias), Iñaki Suso Espadas (Bibliobús de Tierra Estella, Navarra) y Juan Ayres Janeiro (miembro de la FEMP y del GT para el Plan de Especial Atención al Mundo Rural, del CCB). Moderará Roberto Soto Arranz, coordinador del GT para el Plan de Especial de Atención al Mundo Rural, del CCB.

Para acabar, en la sesión de tarde se realizará la tercera y última mesa que tratarán las 'Bibliotecas especializadas'. En ella estarán Ana Madrid Villalón (Biblioteca del MUSAC, León), Emilio Ruiz Trueba (Biblioteca Museo Etnográfico CyL, Zamora) y Rosario Toril Moreno (Centro de Documentación CENEAM de Valsaín, Segovia). Moderará Berta Cuadrado Mayoral, responsable de la Biblioteca de la E.S. de Arte Dramático de Castilla y León (Valladolid).

El encuentro, que contará con la presencia de la viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, será retransmitido por el canal de Youtube del MEH.

Las ‘biblios’, en Burgos

Sobre la ‘realidad bibliotecaria’ de Burgos, Izquierdo comenta que «en la ciudad hay muchas y buenas bibliotecas. Pero hay cosas que mejorar, y en ello está la asociación», indica. «Tenemos la Biblioteca Pública de Burgos de la plaza de San Juan, administrada por la Junta, y la red de bibliotecas municipales. Están las que dependen del área de Cultura, que son Gonzalo de Berceo, María Teresa León, Teatro Principal y Miguel de Cervantes, donde yo trabajo. Luego están las de los centros cívicos, que dependen del área de Servicios Sociales, que son Río Vena, San Agustín, Capiscol, Vista Alegre, Gamonal Norte y las Huelgas. Estas últimas están gestionadas por una empresa. Los bibliotecarios son empleados y no están en las mejores condiciones, a pesar del gran trabajo que hacen. Los que trabajamos en las bibliotecas municipales somos funcionarios», explica el presidente de la asociación burgalesa.

Por otras partes, son veinte bibliotecas públicas en la provincia las que prestan sus servicios a la población que no reside en la capital. «Tenemos dos grandes bibliotecas. La de Aranda de Duero, bien atendida y profesional, con 8 personas. Y la de Miranda de Ebro, desatendida y triste, con una persona. También funcionan muy bien otras más pequeñas, como la de Briviesca o la de Belorado», señala Fernando Izquierdo. «Y luego está el bibliobús, con cuatro vehículos, un activo muy importante que coordina la Diputación», subraya.

Sobre la actitud de los jóvenes con las ‘biblios’, Fernando Izquierdo relata que «desde que alguien aprende a leer hasta los 14 años, la gente tiene un acercamiento a la biblioteca pública bastante bueno. A partir de la adolescencia, hay otros intereses y más desde la llegada de internet y el mundo digital. Los jóvenes principalmente se acercan a la biblioteca para estudiar en las salas de lectura. Porque son de lectura, no de estudio», asevera.

En el encuentro de este sábado, además de los temas particulares de cada mesa, los profesionales que allí se reúnan reivindicarán el sentido, el valor y la razón de ser de las dotaciones donde trabajan. «La biblioteca pública es el servicio cultural con mayor extensión en el país. El que mayor número de edificios tiene, unas 5.000. Y, al final, es la institución más cercana al ciudadano, la que más llega. Pero queremos que haya un mayor apoyo y compromiso de las instituciones, tanto de ayuntamientos, gobiernos autonómicos como del Estado. Que las bibliotecas públicas y los bibliobuses sean de verdad un punto de acceso a los derechos culturales de la población. Y en eso estamos», concluye Fernando Izquierdo.