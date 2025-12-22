Siempre habrá libros bajo el árbol navideño

Papá Noel y los Reyes Magos siempre están atentos a las novedades que ofrecen los escaparates de las librerías a lo largo del año. Tienen que ir recopilando los títulos que niños y mayores les pedirán en sus respectivas cartas de deseos en el mes de diciembre. Nunca faltan libros en las peticiones, es un regalo que siempre es bien recibido. Gracias a su paciente trabajo logístico y a la gran colaboración de los libreros de cada ciudad, siempre hay libros bajo el árbol de Navidad en cada casa. Y siempre los habrá.

María Estébanez.ÓSCAR CORCUERA 'La noche de las flores' de María Estébanez Espinosa (Atticus) Leer entrevista aquí. Cuando los periodistas de investigación Julia Galván y Jaime Bonet salen de la redacción para trabajar en su primer caso juntos, descubren que nada es lo que parece. El asesinato de Juan Benavides en un pequeño valle de Cantabria y la desaparición de la joven Carla Blanch en Bilbao traen de cabeza a los dos reporteros, que, tras meses de pesquisas, entrevistas y muchas indagaciones, conseguirán relacionar ambos casos, descubrir la identidad del asesino y desvelar la verdad. Primera novela de la autora burgalesa y primera parte de la serie ‘Los crímenes de Müller’.

Eliseo González.ÓSCAR CORCUERA 'Un lugar frente al fuego' de Eliseo González (Medulia) El poeta y narrador nos regala una colección de microrrelatos y poemas en prosa cargada de una gran fuerza poética, donde se tratan los topos literarios que ya son señal característica del autor: el dolor ajeno, el paso del tiempo, la fina línea que separa el sueño de la realidad... Todo con ese lirismo de exquisita forma con la que trabaja el poeta burgalés en todos sus textos.

David López Cabia. tomás alonso 'Callejones sin gloria' de David López Cabia (Círculo Rojo) El autor burgalés especialista en novela bélica nos lleva en esta ocasión hasta la guerra de Vietnam. En la noche del 30 al 31 de enero de 1968, el Vietcong y el ejército norvietnamita lanzan un gran ataque sorpresa en todo Vietnam. La ofensiva del Tet ha comenzado. Los principales puntos estratégicos del país son atacados. Los combates llegan incluso a la embajada estadounidense en Saigón, donde el teniente Fuller pierde a su hermano mayor y decide vengar su muerte.

Jesús Borro Fernández.Santi otero 'Pelos en el bidé' de Jesús Borro Fernández (Círculo Rojo)

Tras muchos años sin publicar, Borro regresa a las librerías con esta novela corta de carácter escatológico, humorístico y existencial. Narrada en primera persona desde la perspectiva de un fontanero entregado de lleno a sus dos pasiones -su abnegado trabajo y su vocación como entrenador de fútbol en categorías inferiores-, el protagonista comparte pensamientos sobre el deseo, el desamor, el erotismo, la insatisfacción, la imagen corporal y el paso del tiempo. Leer entrevista aquí

José Antonio Abella y María Jesús Martín.JULIO MARTÍN MUÑOZ 'Todas las muchachas serán tuyas' de José Antonio Abella (Menoscuarto) Esta es la primera obra póstuma publicada del escritor burgalés José Antonio Abella, fallecido en julio de 2024. Es una incursión a través de la memoria en los primeros amores, los juveniles, los que perviven más allá del tiempo porque, por su intensidad ardiente, dejan una huella perdurable. Abella, tan apasionado, tan detallista, nos lleva de la mano a las ruinas de viejos conventos, a la precariedad de las playas y a las estaciones de trenes desvencijados en un tiempo en el que, como siempre, el amor se sobrepone a todas las miserias. Leer reportaje aquí

María Jesús Jabato.tomás alonso 'Crónica negra de Burgos III' de María Jesús Jabato (Institución Fernán González) Leer entrevista aquí. Cierre de esta exitosa trilogía en la que Jabato relata 70 crímenes cometidos entre 1961 y 1990 en Burgos y su provincia y sus crónicas judiciales, haciendo hincapié en la gran labor de los investigadores y los trabajadores de la justicia en pos de la resolución de los casos.

Jesús Carazo.ÓSCAR CORCUERA 'Un imposible adiós' de Jesús Carazo (Valnera)

Esta es una novela sobre el Alzhéimer, pero no desde la perspectiva del enfermo o de la ciencia médica, sino desde el punto de vista de un irónico y angustiado cuidador. Al margen de su intriga novelesca, la obra es un testimonio de las tribulaciones que sufren quienes han decidido consagrar sus desvelos a la persona amada y es también, por tanto, una historia de amor escrita con la siempre sobresaliente prosa del autor burgalés. Leer entrevista aquí

José Manuel López Gómez.santi otero Los años burgaleses de Manuel Machado (1936-1939)' de José Manuel López Gómez (Institución Fernán González - Fundación Círculo) Ver reportaje gráfico aquí.

Manuel Machado y su esposa, Eulalia Cáceres, quedaron atrapados en Burgos durante la Guerra Civil. El poeta, tras su paso por la cárcel, se tuvo que buscar la vida en la capital castellana mientras España se desangraba y su querido hermano Antonio moría muy lejos, en Colliure. Este libro detalla casi cronológicamente la vida del escritor en aquel Burgos dominado por los sublevados.

Félix J. Alonso Camarero.santi otero 'Namibia o la fascinación de los límites' de Félix J. Alonso Camarero Este volumen es el memorial de sensaciones que fueron despertando en la conciencia del escritor, natural de Castroceniza, los espectáculos de espacio y de luz que ofrecen las tierras de Namibia. Dos viajes, uno en 1999 y otro en 2013, crearán una mirada sobre el país africano que será apasionada, sorprendida y también diferente.

José Antonio Abella y su perrita Selma.maría jesús martín 'Salta Selma' de José Antonio Abella (Valnera) La segunda obra póstuma del escritor y escultor comienza con la aparición accidental del cadáver incorrupto de Selma, una perrita schnauzer muerta y enterrada cinco años atrás, que desencadenará una conmoción en la ciudad de Zamora. Los medios de comunicación, y en especial una cadena de televisión nacional, volcada en programas del corazón y otras vísceras huecas, utilizarán la noticia para aumentar sus índices de audiencia y jalear sin escrúpulos la necedad de sus asiduos. Una sociedad protectora de animales y un partido animalista radical quieren aprovechar también ese suceso extraordinario para denunciar el maltrato animal e iniciar una campaña contra los ahorcamientos de galgos que se siguen produciendo en este país bárbaro.



Javier Algarra Bonet.ecb 'El caballero de la Ribera' de Javier Algarra (Eolas) ¿Qué hubiera pasado si los partidarios de Juana la Beltraneja hubieran derrotado a los de Isabel la Católica en la batalla de Toro en 1476? En esta apasionante historia, los ecos de esa batalla del siglo XV llegan al siglo XXI en forma de un misterio que nos lleva a recorrer diversos escenarios castellanos: el castillo medieval de Olmillos de Sasamón, la ciudad de Aranda de Duero, las tierras de Zamora, la fuente histórica de Salamanca, el templo de San Esteban de Gormaz, las capillas de la Catedral de Burgos, las joyas de la Virgen del monasterio de Santa Clara en Coimbra, la villa de Covarrubias, la iglesia de Santo Domingo de Guzmán en Caleruega y la ruta del vino en la Ribera del Duero y el Arlanza. Leer entrevista aquí

Miguel Ángel Santamarina.mónica ferreira 'La guerra que cambió el mundo' de Miguel Ángel Santamarina (Ediciones B) Leer entrevista aquí. El periodista burgalés especializado en Historia cuenta en este libro una cronología de los momentos que marcaron un antes y un después en el trascurso de la II Guerra Mundial. La invasión de Polonia, la Operación Barbarroja, el fin del sitio de Stalingrado, el Día-D, el suicidio de Hitler, las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, la rendición de Japón son algunas efemérides clave. Además, Santamarina nos descubre curiosidades desconocidas pero imprescindibles para el trascurso de la guerra, como la vida de Garbo, el espía español decisivo en el Día-D, o la búsqueda del Santo Grial en el Monasterio de Montserrat, entre otras.

José Alberto Moráis y María Concepción Cosmen.ÓSCAR CORCUERA ‘Mauricio, obispo de Burgos (†1238): entre París, Limoges y Castilla’ de José Alberto Moráis y María Concepción Cosmen (Universidad de león) Leer reportaje aquí. Este estudio, publicado en edición bilingüe español-inglés, los profesores Cosmen y Morais abordan la figura del obispo Mauricio, impulsor de la Catedral gótica de Burgos, donde reposan sus restos en un sepulcro único que también es estudiado en la obra. Hombre sabio y venerable, se formó en París y acudió al Concilio de Letrán. Este religioso encarna la perfecta unión entre espiritualidad, diplomacia y arte en una edad dorada para Castilla.