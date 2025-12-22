Especial Navidad
Siempre habrá libros bajo el árbol navideño
Libros de autores burgaleses, libros sobre Burgos, libros sobre personajes burgaleses... Burgalesismo en cada página. En esta selección de trece libros -novelas de todo tipo, libros de historia, biografías y algo de poesía- seguro que hay algún título que apuntar en su carta
Papá Noel y los Reyes Magos siempre están atentos a las novedades que ofrecen los escaparates de las librerías a lo largo del año. Tienen que ir recopilando los títulos que niños y mayores les pedirán en sus respectivas cartas de deseos en el mes de diciembre. Nunca faltan libros en las peticiones, es un regalo que siempre es bien recibido. Gracias a su paciente trabajo logístico y a la gran colaboración de los libreros de cada ciudad, siempre hay libros bajo el árbol de Navidad en cada casa. Y siempre los habrá.