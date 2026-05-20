Valdorrock 2026 completa su cartel con Leize, Sinner Rage y Northon

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Valdorrock 2026 ya tiene cartel definitivo para su edición del sábado 29 de agosto en la localidad burgalesa de Valdorros. La organización del festival ha confirmado la incorporación de Leize, Sinner Rage y Northon al cartel, completando así una jornada musical que apuesta por el heavy metal junto a los indios Girish and The Chronicles (GATC) y Diabólica, banda tributo a Ángeles del Infierno.

El evento, que arrancará a las 13 horas y se prolongará hasta medianoche, reunirá en la localidad burgalesa a aficionados del rock y del heavy metal en una cita que combina veteranía, bandas emergentes y propuestas locales. La entrada será gratuita, manteniendo la filosofía que ha caracterizado al festival desde su nacimiento hace más de dos décadas.

La organización ha adelantado que próximamente se darán a conocer los horarios de actuación y las actividades complementarias previstas para esta nueva edición, que volverá a apostar por un ambiente familiar y de convivencia entre los asistentes.

16 años de ausencia

Los guipuzcoanos Leize volverán a pisar el escenario de Valdorrock tras dieciséis años desde su última actuación en el festival. La banda llegará en plena gira 40 Peldaños Tour, con la que celebran más de cuatro décadas de trayectoria en la escena del rock estatal.

El grupo ofrecerá un repertorio que incluirá los clásicos que han marcado su extensa carrera, así como adelantos del nuevo material discográfico en el que se encuentran trabajando. Como muestra de esta nueva etapa, Leize ha publicado recientemente el single Caos, primer avance de su próximo álbum y una demostración de que la formación mantiene intacta su personalidad tras más de 40 años sobre los escenarios.

La banda vasca, formada en 1983, se ha consolidado como una de las referencias del rock cantado en castellano, con una discografía que abarca más de una docena de trabajos de estudio y una actividad en directo que les ha llevado a compartir escenario con algunas de las formaciones más importantes del panorama nacional e internacional.

La nueva generación del heavy metal

La formación vitoriana Sinner Rage desembarcará en Valdorrock 2026 como una de las propuestas emergentes más destacadas del heavy metal clásico en España. Influenciados por bandas como Judas Priest, Saxon o Queensrÿche, el grupo reivindica el sonido más puro y reconocible del metal de la vieja escuela.

La banda llegará a Valdorros para presentar los temas de su álbum debut Powerstrike, un trabajo que recoge con personalidad propia la esencia del heavy metal de los años 80. El disco ha sido bien recibido por los aficionados al género, que ven en Sinner Rage una continuación natural de la tradición del metal clásico sin artificios ni elementos modernos.

El grupo alavés se ha ganado el reconocimiento del público especializado gracias a su apuesta por un sonido directo y contundente que conecta rápidamente con los seguidores del heavy metal tradicional y sin concesiones comerciales. Su incorporación al cartel supone una apuesta por la cantera del metal nacional.

Representación burgalesa

La provincia de Burgos estará representada por Northon, formación de la Ribera del Duero que nació en 1989 cuando sus miembros apenas contaban con 14 y 15 años de edad. La banda llega a Valdorrock con más de tres décadas de trayectoria a sus espaldas, cientos de conciertos realizados y varios trabajos discográficos editados.

Reactivados hace unos años en formato trío, Northon mantiene intacta la esencia de un rock and roll directo, honesto y cantado en castellano que les ha caracterizado desde sus inicios. La formación ribereña ha sido parte fundamental de la escena burgalesa durante décadas, manteniendo una actividad constante tanto en la provincia como en otras comunidades.

Su inclusión en el cartel supone un reconocimiento a la trayectoria de una banda que ha sabido mantener su propuesta musical sin renunciar a la autenticidad con la que comenzó su camino a finales de los años 80. Northon aportará al festival ese rock and roll de raíces castellanas que ha cultivado durante toda su carrera.

Las guindas del pastel

El cartel de Valdorrock 2026 se había iniciado semanas atrás con el anuncio de Girish and The Chronicles (GATC), banda india que ha ganado reconocimiento internacional por su propuesta de hard rock melódico. La formación asiática aportará al festival un componente exótico y una dimensión internacional al evento burgalés.

Diabólica, banda tributo a Ángeles del Infierno, completará la propuesta musical con un repertorio dedicado a repasar los clásicos de uno de los grupos más emblemáticos del heavy metal español. La formación permite a los asistentes revivir los grandes temas del heavy metal patrio en una celebración de la historia del género en España.